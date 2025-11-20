DNA: युवाओं को फिदायीन बनाने वाला ‘मौलाना मॉडल’ दिल्ली, कश्मीर और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर

लाल किला में धमाके के बाद श्रीनगर से मौलवी इरफान अहमद को गिरफ्तार किया गया था. मौलवी इरफान पर दिल्ली बम धमाके में शामिल आतंकियों का ब्रेनवॉश करने का आरोप है. लेकिन अब जांच एजेंसियों को खबर मिली है कि जम्मू कश्मीर में युवाओं को आतंकी बनाने वाला एक मौलाना मॉडल एक्टिव है. आइए जानते है पूरा मामला...
DNA: दिल्ली और श्रीनगर में हुए हालिया धमाकों की जांच के दौरान एजेंसियों को एक चौंकाने वाला पैटर्न मिला है. जानकारी के अनुसार, कुछ MBBS छात्रों के एक समूह में कोई फंड जुटाने में शामिल था, कोई विस्फोटक सामग्री तैयार करने में और कुछ पूरे मॉड्यूल को संचालित करने में. इनमें से एक MBBS आतंकी के खुद को विस्फोट से उड़ाने का मामला भी जांच के दायरे में है. अब सुरक्षा एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि इन पढ़े-लिखे युवाओं को कट्टरपंथ की ओर मोड़ने वाला तंत्र आखिर कौन चला रहा था. आप इसे ‘मौलाना मॉडल’ भी कह सकते है.
लाल किला धमाके के बाद श्रीनगर से मौलवी इरफान अहमद को गिरफ्तार किया गया था. उस पर आरोप है कि उसने दिल्ली धमाकों में शामिल कुछ आरोपियों को कथित तौर पर ब्रेनवॉश किया था. इसके बाद एजेंसियों को इनपुट मिले कि जम्मू-कश्मीर में ऐसा एक संगठित नेटवर्क सक्रिय है, जिसके तहत कुछ मौलाना युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने और उन्हें फिदायीन हमलों के लिए तैयार करने का काम कर रहे हैं.
24 से अधिक मौलाना जांच के दायरे में
सूत्रों के अनुसार, कश्मीर में 24 से अधिक मौलाना, मौलवी और उलेमा सुरक्षा एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं. आरोप है कि इनमें से कुछ लोग अपने धार्मिक भाषणों में कट्टरपंथी विचार फैलाते थे, जिसके प्रभाव में कई पढ़े-लिखे युवा आतंकवाद या अलगाववादी गतिविधियों की ओर आकर्षित हुए. इसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न खुफिया एजेंसियों ने कश्मीर के सभी मस्जिदों और मदरसों का रिकॉर्ड एकत्र करना शुरू कर दिया है. मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वालों से लेकर मजहबी शिक्षा देने वाले शिक्षकों की पृष्ठभूमि की विस्तृत जांच की जा रही है.
#DNAWithRahulSinha : 'आतंकी' बनाने वाले 24 मौलवी रडार पर.. कश्मीरी मौलवियों के 'स्पेशल-24' का DNA टेस्ट#DNA #Maulana #DelhiCarBlast #Srinagar | @RahulSinhaTV pic.twitter.com/tpL2t9vRxW
— Zee News (@ZeeNews) November 20, 2025
जानकारी के अनुसार, यह मॉडल केवल जम्मू-कश्मीर तक सीमित नहीं है बल्कि इसकी पहुंच हरियाणा तक होने के संकेत मिले हैं. मंगलवार को हरियाणा पुलिस ने नूंह जिले से जामा मस्जिद, घासेड़ा के इमाम मौलाना हाफिज, उनके बेटे और उर्दू शिक्षक तैय्यब हुसैन तथा फरहान इन तीन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. जानकारी के मुताबिक, धमाके में शामिल आरोपी डॉक्टर उमर कुछ समय से नूंह में सक्रिय था. आरोप है कि ब्लास्ट से करीब 10 दिन पहले उसने नूंह में एक किराये का कमरा लिया था और इसी दौरान वह नियमित रूप से घासेड़ा की जामा मस्जिद जाया करता था. एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि डॉक्टर उमर और मस्जिद के इमाम के बीच किसी प्रकार का संपर्क था या नहीं तथा क्या मस्जिद को कथित तौर पर ब्रेनवॉश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था. इसके साथ जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश है कि उमर ने अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक सामग्री खुद खरीदी या उसे किसी स्थानीय नेटवर्क से मदद मिली. इसी सिलसिले में जांच टीम उस दुकान तक पहुंची जहां से उमर द्वारा बम निर्माण से जुड़ी सामग्रियां खरीदे जाने का दावा किया गया है.
