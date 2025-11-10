Advertisement
trendingNow12996685
Hindi Newsदेश

Delhi Blast: मेट्रो स्टेशन का गेट भी धमाके में उड़ा, सारे शीशे हुए चकनाचूर; NIA जांच करने पहुंची

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम को एक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. धमाका इतना तेज था कि मेट्रो स्टेशन के कई शीशे चकनाचूर हो गए और आसपास की कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 10, 2025, 09:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Delhi Blast: देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम को धमाके की आवाज सुनाई देने के बाद अफरा-तफरी मच गई. जानकारी के अनुसार इस धमाके में मेट्रो स्टेशन के कई शीशे चकनाचूर हो गए. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने विस्फोट स्थल का निरीक्षण किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज जुटाए जा रहे हैं. घटना के बाद सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें. 

 

बताया जा रहा है कि कार में धमाके के बाद वहां खड़ी तीन अन्य गाड़ियों में भी आग लग गई. दमकल विभाग ने बताया कि उन्हें घटना के संबंध में कॉल प्राप्त हुई थी. कॉल मिलने के तुरंत बाद टीम को मौके पर भेजा गया. इस घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है. पूरे एरिया को पुलिस द्वारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है. साथ ही, सामान्य गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है. शुरुआती जांच में दिल्ली पुलिस का कहना है कि पार्क की गई कार में यह ब्लास्ट हुआ है. 

विस्फोट में 8 लोगों की मौत, 12 घायल 

लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम खड़ी कारों में हुए एक शक्तिशाली विस्फोट में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए. इससे राष्ट्रीय राजधानी में दहशत फैल गई और दिल्ली-NCR क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और मुंबई के अधिकारियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Delhi blast

Trending news

लाल किले पर कार की हुई धीमी रफ्तार, हो गया ब्लास्ट, पुलिस बोली-ये हमले का नया पैटर्न
red fort blast
लाल किले पर कार की हुई धीमी रफ्तार, हो गया ब्लास्ट, पुलिस बोली-ये हमले का नया पैटर्न
Delhi Blast: मेट्रो स्टेशन का गेट भी धमाके में उड़ा, सारे शीशे हुए चकनाचूर; NIA जांच
Delhi blast
Delhi Blast: मेट्रो स्टेशन का गेट भी धमाके में उड़ा, सारे शीशे हुए चकनाचूर; NIA जांच
फरीदाबाद से दिल्ली में धमाके वाली जगह 30 KM दूर, ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन तो नहीं?
lal qila blast
फरीदाबाद से दिल्ली में धमाके वाली जगह 30 KM दूर, ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन तो नहीं?
आग ही आग, मांस के लोथड़े और सड़क पर खून... कैसा था लाल किला धमाके के बाद का मंजर
Delhi blast
आग ही आग, मांस के लोथड़े और सड़क पर खून... कैसा था लाल किला धमाके के बाद का मंजर
Delhi Blast: दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर बढ़ी चौकसी
delhi red fort blast
Delhi Blast: दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर बढ़ी चौकसी
उमर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बडगाम उपचुनाव एक अहम परीक्षा, आगा बनाम आगा
Budgam By Election
उमर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बडगाम उपचुनाव एक अहम परीक्षा, आगा बनाम आगा
दिल्ली में लाल किला के ठीक सामने कार में भयानक धमाका, 13 की मौत; शाह से PM ने की बात
Lal Quila Blast
दिल्ली में लाल किला के ठीक सामने कार में भयानक धमाका, 13 की मौत; शाह से PM ने की बात
वो पोस्टर, जिसने इतने बड़े आतंकी मॉड्यूल का कर दिया पर्दाफाश, साजिश की Inside Story
Terror Module
वो पोस्टर, जिसने इतने बड़े आतंकी मॉड्यूल का कर दिया पर्दाफाश, साजिश की Inside Story
350वीं जयंती पर पंजाब सरकार ने गुरु तेग बहादुर को समर्पित किया नवंबर महीना
Guru Tegh Bahadur
350वीं जयंती पर पंजाब सरकार ने गुरु तेग बहादुर को समर्पित किया नवंबर महीना
'मैंने मेरे भी वीडियो देखे हैं...' AI के गलत इस्तेमाल पर याचिकाकर्ता पर CJI बोले
CJI
'मैंने मेरे भी वीडियो देखे हैं...' AI के गलत इस्तेमाल पर याचिकाकर्ता पर CJI बोले