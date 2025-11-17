Advertisement
Hindi Newsदेश

Delhi Blast: सिर्फ कार से धमाके तक नहीं थी साजिश, ड्रोन और रॉकेट से भी हमले की थी तैयारी! एक और आरोपी को NIA ने दबोचा

Delhi Blast: लाल किले के पास हुए कार बम धमाके की जांच में NIA को बड़ी सफलता मिली है. एजेंसी ने धमाके में शामिल आतंकियों के एक और करीबी साथी को गिरफ्तार किया है. जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को पकड़ा गया है. वह कश्मीर का ही रहने वाला है और मामले में उसकी तलाश चल रही थी.

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 17, 2025, 08:04 PM IST
Delhi Blast: सिर्फ कार से धमाके तक नहीं थी साजिश, ड्रोन और रॉकेट से भी हमले की थी तैयारी! एक और आरोपी को NIA ने दबोचा

Red Fort Car Blast: लाल किला कार बम विस्फोट मामले में एक बड़ी घटना में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 10 नवंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारक के पास हुए आतंकी हमले से जुड़े एक और अहम सहयोगी को गिरफ्तार किया है. इस हमले में 13 लोग मारे गए थे और 30 से ज्यादा घायल हुए थे. दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड निवासी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश नाम के इस आरोपी को एनआईए की एक टीम ने मामले की चल रही जांच के तहत श्रीनगर से गिरफ्तार किया है. एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि वानी ने हमले से पहले ड्रोन में बदलाव करके और रॉकेट बनाने का प्रयोग करके आतंकी मॉड्यूल को कथित तौर पर महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान की थी.

प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि दानिश हरियाणा के अल-फलाह विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉ. उमर उन-नबी का करीबी सहयोगी था, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने लाल किले के बाहर विस्फोट करने वाली विस्फोटकों से लदी कार चलाई थी. विस्फोट स्थल से एकत्र किए गए डीएनए नमूने बाद में डॉ. उमर की मां के डीएनए नमूनों से मेल खा गए, जिससे विस्फोट में उनकी मृत्यु की पुष्टि हुई.

 

जांच के अनुसार, राजनीति विज्ञान स्नातक दानिश, अक्टूबर 2023 में कुलगाम की एक मस्जिद में उमर के समूह से मिला था. बाद में उसे अल-फलाह विश्वविद्यालय के पास एक किराए के अपार्टमेंट में ले जाया गया, जहां कथित तौर पर प्रोफेसर ने उसे आत्मघाती बम विस्फोट करने के लिए प्रेरित किया. हालांकि, कहा जाता है कि दानिश ने अप्रैल 2025 में धार्मिक आपत्तियों और खराब वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए इस मिशन को अस्वीकार कर दिया था. अपने इनकार के बाद, डॉ. उमर ने कथित तौर पर डॉ. अदील राथर और डॉ. मुजफ्फर गनई सहित अन्य शिक्षित पेशेवरों के सहयोग से खुद ही हमले को अंजाम दिया. अधिकारियों ने खुलासा किया कि यह मॉड्यूल प्रतिबंधित आतंकवादी समूहों जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और अंसार गजवत-उल-हिंद (AGuH) से जुड़ा है, जो कट्टरपंथी विद्वानों और टेक्नोक्रेट्स के एक तथाकथित सफेदपोश आतंकवादी नेटवर्क के उभरने का संकेत देता है.

इस बीच, दानिश के पिता, बिलाल वानी, जो एक स्थानीय मेवे विक्रेता थे, ने विस्फोट में अपने बेटे की संलिप्तता की जानकारी मिलने के बाद खुद को आग लगा ली. बाद में एक स्थानीय अस्पताल में उनकी मौत हो गई. वानी के भाई, प्रोफेसर नजीर वानी से भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है. एनआईए अधिकारियों ने बताया कि व्यापक साजिश का पर्दाफाश करने और लाल किले पर हुए बम विस्फोट के पीछे के परिष्कृत आतंकी मॉड्यूल से जुड़े सभी लोगों की पहचान करने के लिए कई टीमें विभिन्न राज्यों में सुरागों की तलाश कर रही हैं.

दानिश कर रहा था ड्रोन और छोटे रॉकेट से बड़े हमले की साजिश

जानकारी के अनुसार, जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश भारत में उस तरह के हमले की योजना बना रहा था, जैसी ड्रोन स्ट्राइक हमास जैसी संगठनों द्वारा की जाती हैं. जांच में सामने आया है कि आतंकवादी लगातार ड्रोन को मॉडिफाई करके हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे. प्लान के तहत ड्रोन में कैमरा, बैटरी और छोटे बम लगाए जाने थे, जिन्हें भीड़भाड़ वाले इलाकों या सुरक्षा ठिकानों पर उड़ाकर टारगेटेड ब्लास्ट किए जाने की तैयारी थी. अधिकारियों के मुताबिक, सीरिया, गाजा और अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों में हमास और अन्य आतंकवादी समूह इसी तरह के ड्रोन हमले करते हैं. यही मॉडल भारत में लागू करने की कोशिश दानिश और उसके सहयोगियों द्वारा की जा रही थी.

Syed Khalid Hussain

