Delhi Blast: 'वुल्फ आवर' में howl कोड से बातचीत, Aurora- luna नाम की दो आतंकी टीम, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; एक-एक डिटेल्स का खुलासा

Delhi Blast: व्हाट्सऐप ग्रुप में जिहाद की क्लास चल रही थी. फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है. डॉक्टर शाहीन और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ. परवेज अंसारी व्हाट्सऐप के जरिए आतंक की ट्रेनिंग दे रहे थे. आइए समझते हैं जांच एजेंसियों ने अब तक क्या-क्या खुलासा किया है.

व्हाट्सऐप के जरिए आतंक की पाठशाला

डॉक्टर शाहीन और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ. परवेज व्हाट्सऐप के जरिए आतंक की पाठशाला चला रहे थे. महिला विंग की कमान शाहीन संभाल रही थी, जबकि पुरुष विंग की कमान परवेज और आरिफ मीर के हाथ में थी. इसमें जमात के लोग भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे. व्हाट्सऐप ग्रुप पर प्रदेश और देश के विभिन्न शहरों के 100 से अधिक लोगों को जोड़ा रखा गया था.उन्हें जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही थी.

डॉ. शाहीन कट्टरता का पाठ पढ़ाती

वीडियो कॉल के जरिए डॉ. शाहीन कट्टरता का पाठ पढ़ाती थी. साथ ही, कानपुर के डॉ. आरिफ मीर (हापुड़ से गिरफ्तार) और फरीदाबाद के फारूक अहमद भी ग्रुप से जुड़े हुए थे. ये लोग युवाओं को आतंक की राह पर धकेलने के लिए भड़काऊ बयान देते थे. वे कहते थे, "जिसे तुम आतंक की राह समझते हो, असल में वह अल्लाह का पैगाम है. अल्लाह ने ही तुम्हें चुना है.इस रास्ते पर चलकर कुर्बानियां देनी होंगी! परिवार छोड़ना पड़ेगा. शाहीन, जो महिला विंग की कमांडर थीं, परिवारदार महिलाओं से कहती थीं कि "तुम्हें तलाक लेना पड़ सकता है." सहमति के बाद ही युवाओं को टीम में शामिल किया जाता था और बारी का इंतजार करने को कहा जाता था.

कई मौलानाओं को भी ग्रुप में जोड़ा गया

अंत में, सभी जिहादी नारे लगाते थे. जिहाद के रास्ते पर युवाओं को धकेलने के लिए कई मौलानाओं को भी ग्रुप में जोड़ा गया था. आरिफ मौलानाओं को दिल्ली, बंगाल, केरल और ओमान ले जाता था, जहां वे तकरीर कराते थे. इसके अलावा, सहारनपुर, बहराइच, संभल, बिजनौर और मुरादाबाद में बैठकें भी आयोजित की गई थीं.

रात 11 से 2 बजे 'वुल्फ ऑवर' में एक्टिव

दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आरोपी शाहीन, परवेज और अन्य रात के 'वुल्फ आवर' में सबसे ज्यादा सक्रिय रहते थे. जांच एजेंसियों के अनुसार, 'वुल्फ आवर' (रात 11 बजे से सुबह 2 बजे तक) के दौरान ही आरोपी अपनी बातचीत और आतंकी गतिविधियों की योजना बनाते थे. आरोपी रात के समय ही आपस में संपर्क साधते थे. चैटबॉक्स के संदेशों से लेकर आपसी बातचीत का पूरा ब्योरा रात 11 बजे से 2 बजे तक मिला है. 'हाउल' कोड के जरिए शाहीन ही बातचीत शुरू करती थी.

'वुल्फ पैक' नाम का व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आतंकी बनाने की तैयारी

परवेज पिछले एक साल से इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में नाइट ड्यूटी कर रहा था, जो इस पैटर्न से मेल खाता है. 'वुल्फ पैक' नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप से कई नंबर जुड़े हुए हैं. शाहीन इस ग्रुप की एडमिन थी, जबकि परवेज और आरिफ भी इसके सदस्य थे. जांच एजेंसियों को इसी ग्रुप से एक और अहम जानकारी मिली है कि शाहीन महिला आतंकियों की दो टीमों का गठन कर रही थी, जिनके नाम 'ऑरोरा' और 'लूना' रखे गए थे. ये दोनों नाम मादा भेड़ियों के होते हैं. शाहीन 'वुल्फ आवर' में ही सभी जरूरी संदेश जारी करती थी, और ये सभी संदेश कोडवर्ड में भेजे जाते थे.आरिफ के नंबर के आगे 'स्पाइरो' नाम लिखा हुआ था.ग्रुप में मौजूद नंबरों के नामों की जगह 'ग्रिफिथ' और 'कॉर्नेलियस' जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था.

शाहीन 'वुल्फ पैटर्न' पर घात लगाकर हमला करने की देती हिदायत

'मैडम सर्जन' उर्फ शाहीन ग्रुप की 'अल्फा' (लीडर) थी. शाहीन 'वुल्फ पैटर्न' पर घात लगाकर हमला करने की हिदायत देती थी. ग्रुप में परवेज की ओर से 'लोन वुल्फ अटैक' की जानकारी भी मांगी गई थी. छापेमारी के दौरान परवेज के घर से चाकू भी बरामद हुआ, जो हमले की तैयारी का संकेत देता है. ये खुलासे दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 को हुए कार ब्लास्ट की साजिश को और गहराते हैं, जिसमें 9 लोगों की मौत हो चुकी है. NIA और ATS की जांच जारी है.

डॉ. शाहीन सईद के तीन पासपोर्ट, हर बार पता बदला हुआ

दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सईद से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है. डॉ. शाहीन सईद के 1996 से अब तक 3 पासपोर्ट बने थे. हर पासपोर्ट पर डॉ. शाहीन पता बदल देती थीं.पहला पासपोर्ट (1996-2006): 1996 में बना, जिसमें शाहीन ने पिता के कैसरबाग स्थित कंधारी बाजार का पता लिखवाया था. इसकी वैधता 1996 से 2006 तक थी.वैधता समाप्त होने पर दूसरा पासपोर्ट (2006-2016): 2006 से 2016 तक की अवधि के लिए बना, जिसमें डॉ. शाहीन ने जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर का पता दिया था.साल 2016 तक बने दूसरे पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने से पहले ही शाहीन ने तीसरा पासपोर्ट (2016-2026) बनवा लिया था. इसी तीसरे पासपोर्ट पर डॉ. शाहीन ने थाईलैंड की यात्रा की थी और 2 साल सऊदी अरब में नौकरी की थी.

जैश-ए-मोहम्मद से कैसे जुड़ा नाता?

2016 से 2018 तक शाहीन यूएई के एक अस्पताल में नौकरी कर रही थीं. खुफिया एजेंसियों को शक है कि इसी दौरान शाहीन जैश-ए-मोहम्मद (JEM) के संपर्क में आईं. पाकिस्तान जाने का भी संदेह है.इसी दौरान पढ़ाई में अव्वल रहीं डॉ. शाहीन कट्टरपंथियों के संपर्क में आ गईं. पहले खुले विचारों वाली शाहीन हिजाब पहनने लगीं और जिहाद का ककहरा सीखने लगीं. तीसरे पासपोर्ट की वैधता 2026 तक है, लेकिन शाहीन ने मार्च 2025 में ही इसका नवीनीकरण (renewal) करवा दिया था. तीसरे पासपोर्ट में शाहीन ने पिता की जगह भाई परवेज का लखनऊ स्थित घर का पता दिया था. मार्च 2025 में तीसरे पासपोर्ट के नवीनीकरण में शाहीन ने वर्तमान पता (present address) के रूप में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी और स्थायी पता (permanent address) के रूप में परवेज अंसारी के घर का उल्लेख किया था.

'मैडम सर्जन' उर्फ डॉ. शाहीन शाहिद की पूरी कुंडली

दिल्ली के रेड फोर्ट के पास 10 नवंबर 2025 को हुए कार ब्लास्ट की जांच में जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के एक बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश हो रहा है. जांच एजेंसियों को 'मैडम सर्जन' उर्फ डॉ. शाहीन शाहिद (43 वर्षीय पूर्व कैंपस डॉक्टर) के व्हाट्सएप मैसेज से अहम जानकारी मिली है. शाहीन को JeM का प्रमुख रिक्रूटर माना जा रहा है, जो 'ऑपरेशन हमदर्द' के तहत युवा मुस्लिम महिलाओं को कट्टरपंथ की ओर आकर्षित कर रही थी.

मैडम सर्जन को दो नंबरों से आते थे निर्देश वाले मैसेज

जांच में पता चला है कि शाहीन को दो संदिग्ध नंबरों से निर्देश मिलते थे. वह इन नंबरों को अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में 'मैडम X' और 'मैडम Z' के नाम से सेव रखती थी. इन दोनों नंबरों पर कोई प्रोफाइल फोटो नहीं लगी हुई थी, जो संदेह को और गहरा करती है.जांच एजेंसी पता लगाने में जुटी है कि मैडम X और मैडम Z कौन हैं? एजेंसियां यह जानने में लगी हुई हैं कि ये शाहीन के भारत स्थित साथी हैं या पाकिस्तान से संचालित हैं. सूत्रों के अनुसार, ये महिलाएं JeM के क्रॉस-बॉर्डर नेटवर्क का हिस्सा हो सकती हैं. शाहीन की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस, यूपी ATS और NIA संयुक्त रूप से इनकी पहचान कर रही हैं.

जुलाई में मैसेज: मैडम Z को 'मिलवाने' की बात

मैडम X ने जुलाई 2025 में शाहीन को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, जिसमें कहा गया था कि मैडम Z को जल्द ही सभी सदस्यों से मिलवाया जाएगा. यह मैसेज मॉड्यूल के विस्तार और नए सदस्यों की भर्ती की ओर इशारा करता है.'

मेडिसिन' और 'ऑपरेशन' के कोडवर्ड से खुलासा

एक मैसेज में शाहीन ने मैडम X से कहा, "आपने जो मेडिसिन मंगवाई थी, वो इस हफ्ते पहुंच जाएगी." इसके जवाब में मैडम X ने लिखा, "ऑपरेशन के लिए दवाई कम नहीं पड़नी चाहिए." सूत्रों के मुताबिक, 'मेडिसिन' का कोडवर्ड विस्फोटकों के लिए इस्तेमाल किया गया था, जबकि 'ऑपरेशन' आतंकी हमलों को संदर्भित करता था. यह दिल्ली ब्लास्ट में प्रयुक्त IED (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) से जुड़ा हो सकता है. इसी तरह, मैडम Z ने एक मैसेज में शाहीन से कहा, "मैडम सर्जन, आप ऑपरेशन हमदर्द पर ज्यादा ध्यान दीजिए." 'ऑपरेशन हमदर्द' JeM का कोड नाम था, जिसके तहत महिला आतंकियों की फौज तैयार की जा रही थी. यह रेडिकलाइजेशन कैंपेन युवा महिलाओं को 'सहानुभूति और सशक्तिकरण' के नाम पर भर्ती करने का माध्यम था.

मैडम सर्जन यानी शाहीन: लगातार निर्देश लेती थी

डॉ. शाहीन शाहिद, जो कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रह चुकी हैं, को JeM ने 2021 से गहराई में शामिल किया था. वह कश्मीरी डॉक्टरों मुजम्मिल अहमद गनाई और उमर उन नबी के साथ 'टीम D' का नेतृत्व कर रही थीं. 'D-6 मिशन' के तहत 6 शहरों (दिल्ली सहित) में समन्वित हमले की योजना थी, जो बाबरी विध्वंस की 'प्रीति चुकाने' के लिए था. जांच में उनके डायरी से टारगेट लिस्ट, फंड ट्रांसफर (20 लाख रुपये हवाला से) और सुरक्षित कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल मिले हैं.

मैडम X और मैडम Z की तलाश तेज

एजेंसियां शाहीन के 7 बैंक अकाउंट्स (कानपुर, लखनऊ, दिल्ली) की फाइनेंशियल ट्रेल की जांच कर रही हैं. फरीदाबाद, कानपुर और कश्मीर में छापेमारी जारी है. कुल 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और 20 से अधिक संदिग्ध पूछताछ में हैं. यह JeM के सबसे बड़े खुलासों में से एक है, जो 2010 से शाहीन के रेडिकलाइजेशन से जुड़ा है. अभी तय यह बातें सिर्फ रिपोर्ट जांच के आधार पर है, आगे के खुलासे से तस्वीर स्पष्ट हो सकती है कि मामले का और सच क्या है.