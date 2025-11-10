Delhi Blast: न धमाके वाली जगह पर गड्ढा हुआ, ना ही मरने वालों के शरीर में मिले कील-तार; ये कैसा ब्लास्ट है जो बन गई गुत्थी!

Delhi Blast: दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने कहा कि लाल किला ब्लास्ट एक सामान्य धमाका नहीं, एक बड़ा धमाका है. धमाके का असर 200 मीटर तक था. लोगों के शरीर के चीथड़े उड़ गए. शुरुआती जांच में ये एक बड़ी आतंकी हमला लग रहा है. जांच जारी है.
Delhi Blast: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम को एक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 08 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए. इस बीच, दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने कहा कि लाल किला ब्लास्ट एक सामान्य धमाका नहीं एक बड़ा धमाका है. धमाके का असर 200 मीटर तक था. लोगों के शरीर के चीथड़े उड़ गए. शुरुआती जांच में ये एक बड़ी आतंकी घटना लग रही है. जांच जारी है. ब्लास्ट कार में हुआ जिसमें कुछ और लोग भी सवार थे. ब्लास्ट के बाद मौके पर कोई गड्ढा नहीं हुआ. न किसी घायल के शरीर में कीले या तार चुभी हैं. जो लोग ब्लास्ट में घायल हुए है उनके चेहरे काले नही या शरीर काला नही है या जिनकी मौत हुई है.
गाड़ी का नंबर तलाशने में जुटे अधिकारी
स्पेशल सेल टीम फोरेंसिक एक्सपर्ट के साथ जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उसके टूटे पुर्जों से गाड़ी का नंबर तलाशने में जुटी है. अब तक जो आतंकी हमले होते है उसमें यह पैटर्न नही इस्तेमाल हुआ है. क्योंकि आतंकी हमले के ब्लास्ट में कीले तार जरूर मिलते है. आतंकी हमले के ब्लास्ट से जो लोग घायल या मरते है उनके चेहरे काले शरीर काले हो जाते है कुछ हद तक जिस जगह ब्लास्ट होते है आतंकी उस स्पॉट के आसपास गड्ढे भी हो जाते हैं.दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके को लेकर नई जानकारी सामने आ रही है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह साधारण विस्फोट नहीं बल्कि एक बड़ा धमाका था, जिसका प्रभाव लगभग 200 मीटर तक महसूस किया गया. शुरुआती जांच में यह घटना आतंकी साजिश की ओर इशारा कर रही है.
सूत्रों ने बताया कि ब्लास्ट एक कार में हुआ, जिसमें कुछ लोग सवार थे. हालांकि, विस्फोट के बाद मौके पर कोई गड्ढा नहीं बना और न ही घायलों के शरीर पर कील या तार जैसे टुकड़े पाए गए, जो आमतौर पर आतंकी हमलों में देखे जाते हैं. पुलिस सूत्रों का कहना है कि धमाके में घायल लोगों के चेहरे या शरीर पर जलने के निशान नहीं हैं, और न ही किसी शव पर ब्लास्ट से उत्पन्न कालेपन के संकेत मिले हैं. यह संकेत देता है कि धमाके की प्रकृति असामान्य है और अब तक के आतंकी पैटर्न से बिल्कुल अलग है.
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम उस कार के टूटे हुए पुर्जों से गाड़ी का नंबर ट्रेस करने में जुटी है जिसमें विस्फोट हुआ था. एक अधिकारी ने बताया कि अब तक जितने आतंकी हमले हुए हैं, उनमें कील, तार या लोहे के टुकड़े मिलते हैं, लेकिन इस विस्फोट में ऐसा कुछ नहीं मिला है. पुलिस हर संभावना पर जांच की जा रही है. NIA और फोरेंसिक टीमें धमाके की प्रकृति, इस्तेमाल हुए विस्फोटक और संभावित साजिशकर्ताओं की पहचान में जुटी हैं.
