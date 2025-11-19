DNA: सुसाइड स्पीच के बाद 'सुसाइड सेमिनार' करने वाली थी शातिर शाहीन, जानिए क्या था 'डॉक्टर्स सेमिनार’ का मकसद

DNA: भारत में सक्रिय कट्टरवादी नेटवर्क की जांच के बीच डॉ. शाहीन सईद से जुड़ा एक नया खुलासा सामने आया है. सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार शाहीन सईद जिसे अब तक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की महत्वपूर्ण सदस्य माना जा रहा था एक गुप्त ‘सुसाइड सेमिनार’ आयोजित करने की तैयारी में थी. इस बैठक को ‘डॉक्टर्स सेमिनार’ नाम दिया गया था, लेकिन इसका असली उद्देश्य डॉक्टरों को कट्टरपंथ और आत्मघाती हमलों की विचारधारा से प्रभावित करना था.
सुसाइड सेमिनार की पूरी प्लानिंग थी तैयार
सूत्रों के मुताबिक सेमिनार की तारीख तय हो चुकी थी और लखनऊ या कानपुर के किसी होटल में इसे आयोजित करने की योजना बनाई गई थी. पोस्टर भी छप गए थे और आयोजन की जिम्मेदारी संभाल रहा था शाहीन का भाई डॉ. परवेज, जो कट्टरपंथी गतिविधियों में सक्रिय बताया जा रहा है. यह सेमिनार इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की ओर से नहीं बल्कि निजी तौर पर कराया जाने वाला था. एजेंसियों का कहना है कि शाहीन सईद पर्दे के पीछे रहते हुए पूरा सेमिनार डिजाइन कर रही थी, जबकि प्रबंधन की जिम्मेदारी परवेज को दी गई थी. योजना के अनुसार दिवाली के आसपास बैठक होनी थी, क्योंकि उस समय बड़े समूह को इकट्ठा करना आसान होता.
जिहादी नेटवर्क से जुड़े डॉक्टर होने वाले थे शामिल
जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा यूपी एटीएस को साझा जानकारी के अनुसार, इस गुप्त बैठक में कश्मीर के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े कई डॉक्टरों के शामिल होने की संभावना थी. वही मॉड्यूल जो दिल्ली विस्फोट के बाद चर्चा में आया था. साथ ही यूपी के कुछ डॉक्टर भी रडार पर हैं, जिनसे पूछताछ जारी है. हरियाणा पुलिस भी उन डॉक्टरों की तलाश में जुटी है जो दिल्ली धमाके के बाद से लापता हैं और जिनके इस सेमिनार में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है.
क्यों टल गया सुसाइड सेमिनार
एजेंसियों के अनुसार सेमिनार को आखिरी समय में इसलिए स्थगित किया गया, क्योंकि डॉ. आदिल के विवाह समारोह में कश्मीर मॉड्यूल से जुड़े कई डॉक्टर एक साथ मौजूद थे. इतनी बड़ी संख्या में संदिग्ध तत्वों का एक जगह जुटना सुरक्षा एजेंसियों का फोकस बढ़ा सकता था. आशंका थी कि गुप्त मीटिंग का एजेंडा लीक हो जाएगा, इसलिए सेमिनार तत्काल टाल दिया गया था.
एजेंसी मानती है कि यह बैठक सफल होती तो कई शिक्षित डॉक्टर कट्टरवाद की ओर धकेले जा सकते थे. जिस तरह हाफिज सईद समाजसेवा की आड़ में आतंक फैलाता रहा, उसी तरह शाहीन सईद ‘डॉक्टर्स सेमिनार’ के नाम पर फिदायीन सोच को बढ़ावा देने की तैयारी में थी. जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क के हर सदस्य की तलाश में हैं और जल्द ही कई और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.
