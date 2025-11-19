Advertisement
trendingNow13010697
Hindi Newsदेश

DNA: सुसाइड स्पीच के बाद 'सुसाइड सेमिनार' करने वाली थी शातिर शाहीन, जानिए क्या था 'डॉक्टर्स सेमिनार’ का मकसद

DNA: भारत में सक्रिय कट्टरवादी नेटवर्क की जांच के बीच डॉ. शाहीन सईद से जुड़ा एक नया खुलासा सामने आया है. सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार शाहीन सईद जिसे अब तक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की महत्वपूर्ण सदस्य माना जा रहा था एक गुप्त ‘सुसाइड सेमिनार’ आयोजित करने की तैयारी में थी. इस बैठक को ‘डॉक्टर्स सेमिनार’ नाम दिया गया था, लेकिन इसका असली उद्देश्य डॉक्टरों को कट्टरपंथ और आत्मघाती हमलों की विचारधारा से प्रभावित करना था.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 19, 2025, 10:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

DNA: भारत में सक्रिय कट्टरवादी नेटवर्क की जांच के बीच डॉ. शाहीन सईद से जुड़ा एक नया खुलासा सामने आया है. सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार शाहीन सईद जिसे अब तक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की महत्वपूर्ण सदस्य माना जा रहा था एक गुप्त ‘सुसाइड सेमिनार’ आयोजित करने की तैयारी में थी. इस बैठक को ‘डॉक्टर्स सेमिनार’ नाम दिया गया था, लेकिन इसका असली उद्देश्य डॉक्टरों को कट्टरपंथ और आत्मघाती हमलों की विचारधारा से प्रभावित करना था.

सुसाइड सेमिनार की पूरी प्लानिंग थी तैयार

सूत्रों के मुताबिक सेमिनार की तारीख तय हो चुकी थी और लखनऊ या कानपुर के किसी होटल में इसे आयोजित करने की योजना बनाई गई थी. पोस्टर भी छप गए थे और आयोजन की जिम्मेदारी संभाल रहा था शाहीन का भाई डॉ. परवेज, जो कट्टरपंथी गतिविधियों में सक्रिय बताया जा रहा है. यह सेमिनार इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की ओर से नहीं बल्कि निजी तौर पर कराया जाने वाला था. एजेंसियों का कहना है कि शाहीन सईद पर्दे के पीछे रहते हुए पूरा सेमिनार डिजाइन कर रही थी, जबकि प्रबंधन की जिम्मेदारी परवेज को दी गई थी. योजना के अनुसार दिवाली के आसपास बैठक होनी थी, क्योंकि उस समय बड़े समूह को इकट्ठा करना आसान होता.

Add Zee News as a Preferred Source

जिहादी नेटवर्क से जुड़े डॉक्टर होने वाले थे शामिल

जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा यूपी एटीएस को साझा जानकारी के अनुसार, इस गुप्त बैठक में कश्मीर के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े कई डॉक्टरों के शामिल होने की संभावना थी. वही मॉड्यूल जो दिल्ली विस्फोट के बाद चर्चा में आया था. साथ ही यूपी के कुछ डॉक्टर भी रडार पर हैं, जिनसे पूछताछ जारी है. हरियाणा पुलिस भी उन डॉक्टरों की तलाश में जुटी है जो दिल्ली धमाके के बाद से लापता हैं और जिनके इस सेमिनार में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है.
 
क्यों टल गया सुसाइड सेमिनार

एजेंसियों के अनुसार सेमिनार को आखिरी समय में इसलिए स्थगित किया गया, क्योंकि डॉ. आदिल के विवाह समारोह में कश्मीर मॉड्यूल से जुड़े कई डॉक्टर एक साथ मौजूद थे. इतनी बड़ी संख्या में संदिग्ध तत्वों का एक जगह जुटना सुरक्षा एजेंसियों का फोकस बढ़ा सकता था. आशंका थी कि गुप्त मीटिंग का एजेंडा लीक हो जाएगा, इसलिए सेमिनार तत्काल टाल दिया गया था.
एजेंसी मानती है कि यह बैठक सफल होती तो कई शिक्षित डॉक्टर कट्टरवाद की ओर धकेले जा सकते थे. जिस तरह हाफिज सईद समाजसेवा की आड़ में आतंक फैलाता रहा, उसी तरह शाहीन सईद ‘डॉक्टर्स सेमिनार’ के नाम पर फिदायीन सोच को बढ़ावा देने की तैयारी में थी. जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क के हर सदस्य की तलाश में हैं और जल्द ही कई और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

'सुसाइड सेमिनार' करने वाली थी शातिर शाहीन, जानिए क्या था 'डॉक्टर्स सेमिनार' का मकसद
DNA
'सुसाइड सेमिनार' करने वाली थी शातिर शाहीन, जानिए क्या था 'डॉक्टर्स सेमिनार' का मकसद
महायुति में रार! अचानक दिल्ली आकर अमित शाह से क्या बोल गए एकनाथ शिंदे?
Mahayuti
महायुति में रार! अचानक दिल्ली आकर अमित शाह से क्या बोल गए एकनाथ शिंदे?
व्यापार के लिए कितना मायने रखता है अजीजी का दौरा? क्या चाबहार बंदरगाह पर बनेगी बात
India-Afghanistan relations
व्यापार के लिए कितना मायने रखता है अजीजी का दौरा? क्या चाबहार बंदरगाह पर बनेगी बात
भारत के गैंग्स को पाल रही पाकिस्तान की ISI, पैसे देकर करवाती है हाई प्रोफाइल मर्डर
anmol bishnoi
भारत के गैंग्स को पाल रही पाकिस्तान की ISI, पैसे देकर करवाती है हाई प्रोफाइल मर्डर
'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय' आनंद दुबे ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना
mumbai
'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय' आनंद दुबे ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना
बढ़ने वाला है सर्दी का सितम! 22 नवंबर को अचानक करवट बदलेगा मौसम, IMD का अलर्ट
weather update
बढ़ने वाला है सर्दी का सितम! 22 नवंबर को अचानक करवट बदलेगा मौसम, IMD का अलर्ट
श्री गुरु तेग बहादुर के 350वीं शहीदी पर्व पर नगर कीर्तन में शामिल हुए केजरीवाल
Arvind Kejriwal News
श्री गुरु तेग बहादुर के 350वीं शहीदी पर्व पर नगर कीर्तन में शामिल हुए केजरीवाल
जब PM मोदी दे रहे थे भाषण, तभी 2 बच्चियों पर ठिठक गई सबकी नजर
PM Kisan Samman Nidhi
जब PM मोदी दे रहे थे भाषण, तभी 2 बच्चियों पर ठिठक गई सबकी नजर
'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
Delhi blast
'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
Delhi blast
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले