EXCLUSIVE: दिल्ली धमाके से 40 फीट नीचे तक हिल गई थी धरती, CCTV दे रहा गवाही

Zee News Exclusive Video: सीसीटीवी कैमरे से मिली फुटेज में दिखाई दे रहा है कि लोग कैसे नॉर्मल तरीके से अपने काम में व्यस्त थे और फिर अचानक हुए धमाके से सब कैसे चौंक जाते हैं. हालांकि किसी की समझ में कुछ भी नहीं आया. ये वीडियो मेट्रो स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरे से लिया गया है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 14, 2025, 11:15 PM IST
Delhi Red Ford Blast: सोमवार (10 नवंबर) को दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर -1 के पास हुए धमाके इतने शक्तिशाली थे कि उनका असर जमीन के 40 फीट नीचे तक असर हुआ था. धमाके समय मेट्रो स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरे में धरती के हिलने का वीडियो Zee Media के पास आए. इस वीडियो में हम साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे अचानक धमाके के समय मेट्रो स्टेशन के 40 फुट नीचे बनी दुकानों में कैसे भूकंप की तरह झटका लगा. वहां मौजूद दुकानदार, खरीददार सभी ने इस झटके को महसूस किया और जब उन लोगों को इस धमाके के बारे में पता चला तो वो अंदर से ऐसे ही हिल गए जैसे धमाके के बाद धरती हिली थी.  

सीसीटीवी कैमरे से मिली फुटेज में दिखाई दे रहा है कि लोग कैसे नॉर्मल तरीके से अपने काम में व्यस्त थे और फिर अचानक हुए धमाके से सब कैसे चौंक जाते हैं. हालांकि किसी की समझ में कुछ भी नहीं आया. ये वीडियो मेट्रो स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरे से लिया गया है. इस वीडियो में एक मोमोज बेचने वाला शख्स अपनी दुकान पर बैठा होता है तभी अचानक से उसकी कुर्सी हिल जाती है. इतना ही नहीं स्टेशन पर आने-जाने वाले लोगों को भी ये बड़ा झटका महसूस होता है और वो ठिठक कर अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं. धमाके के बाद जमीन के 40 फीट नीचे भी ऐसा लगा मानो कोई भूकंप आ गया हो. वो तो अच्छा रहा कि धमाके की वजह से सड़क में गड्ढा नहीं हुआ नहीं तो दिल्ली मेट्रो को भी नुकसान हो सकता था. 

 

धमाके से सुन्न पड़ गए थे सबके कान
दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए धमाके की जद में आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आ गई थीं. धमाके के बाद इन गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए. प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो जब धमाका हुआ था तब वहां जितने भी लोग खड़े थे थोड़ी देर तक उनके कान सुन्न पड़ गए थे. इस धमाके में 13  लोगों की जान चली गई थी. अभी भी लगभग दो दर्जन लोग धमाके में घायल हैं जिसमें 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है. धमाके के बाद घायलों को इलाज के लिए तुरंत दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं पूरी सड़क पर लोगों के क्षत-विक्षत शव और शरीर के एवं मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे.  

साल 2000 के बाद दिल्ली में हुए बड़े विस्फोट और नुकसान
29 अक्टूबर 2005- सरोजनी नगर, पहाड़गंज, गोविंदपूरी में सीरियल ब्लास्ट में 62 की मौत, 210 घायल
13 सितंबर 2008- कनॉट प्लेस, करोलबाग, ग्रेटर कैलाश में फिर सीरियल ब्लास्ट से 24 की मौत, 100 से ज्यादा घायल
27 सितंबर 2008- महरौली फ्लावर मार्केट में धमाका  3 मरे 23 घायल
7 सितंबर 2011- दिल्ली हाई कोर्ट में धमाका से 15 की मौत और कम से कम 74 घायल

Ravindra Singh

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

