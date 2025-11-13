Delhi Blast: कश्मीर में जीरो टॉलरेंस! जैश-ए-मोहम्मद के 13 ठिकानों पर CIK की छापेमारी, बारामूला पुलिस का सख्त एक्शन

Delhi Blast: दिल्ली विस्फोट मामले में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कश्मीर के 13 ठिकानों पर सीआईके ने छापेमारी की है. वहीं, बारामूला पुलिस ने भी आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है.
Delhi Red Fort Blast: हाल ही में दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर 2025 को हुए कार बम विस्फोट(जिसे सरकार ने आतंकवादी हमला घोषित किया)की जांच तेज हो गई है. इस हमले का मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर उन नबी है जिसकी पहचान विस्फोटकों से भरी i20 कार के चालक के रूप में हुई है. जांच में फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी से चलाए जा रहे एक "सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल" का भी खुलासा हुआ है जिसमें कई पेशेवर लोग शामिल हैं. डायरियों से पता चला है कि 8 से 12 नवंबर तक हमले की योजना बनाई गई थी और बम बनाने के लिए 20 लाख जुटाए गए थे.
जैश-ए-मोहम्मद के 13 ठिकानों पर छापे
दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच के सिलसिले में काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर(CIK)ने कश्मीर घाटी में 13 जगहों पर एक साथ छापेमारी की. इसका लक्ष्य जैश और अंसार गजवत-उल-हिंद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों की पहचान करना और दिल्ली के संदिग्धों को सामान और संचार में मदद देने वाले बड़े नेटवर्क का पता लगाना. CIK ने श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां जिले में छापेमारी की.
पहले भी हुई थी कार्रवाई
इससे पहले भी CIK ने ऑनलाइन आतंकी प्रचार और युवाओं को कट्टर बनाने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 जिलों में 10 जगहों पर छापे मारे थे जिसमें एक महिला सहित 9 लोगों को हिरासत में लिया गया था. जांच को मजबूत करने के लिए श्रीनगर की सेंट्रल जेल और कुपवाड़ा की जिला जेल सहित कई जेलों में भी अचानक तलाशी ली गई जिससे अवैध संचार उपकरण और प्रतिबंधित सामग्री पकड़ी जा सके.
बारामूला पुलिस की कार्रवाई
12 नवंबर को बारामूला जिला पुलिस ने पूरे जिले में सुरक्ष मजबूत करने और आतंकी नेटवर्क को तोड़ने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया था. इसमें आतंकियों के नेटवर्क से जुड़े 6 लोगों को हिरासत में लिया गया था. इसके अलावा 20 ओवर ग्राउड वर्कर को बंदी बनाया दया और 2 लोगों को जेल भेजा गया. ओनर ग्राउंड वर्कर से जुड़ी 22 संपत्तियों की तलाशी ली गई और कानून तोड़ने वाले 7 लोगों की तलाशी ली गई.
क्या हुई कानूनी कार्रवाई?
UAPA के तहत गिरफ्तार 8 आरोपियों की जमानत रद्द करने के लिए पहचान की गई जिसमें से 2 को कोर्ट में पेश किया गया. जमानत पर रिहा UAPA के 3 लोगों से पूछताछ की गई और 1 को हिरासत में भी लिया गया. 2 फरार UAPA आरोपियों का पता लगाकर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई. इसके अलावा पूरे जिले की अलग-अलग चौकियों पर 292 वाहनों की जांच की गई.
