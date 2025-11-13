Delhi Blast: कभी ताल ठोक कर लेते थे हमले की जिम्मेदारी, अब मांद में दुबके आतंकी; ये मोदी सरकार का खौफ या कुछ और?

Delhi Car Blast: सोमवार 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास जोरदार धमाका हुआ. इस धमाके में 13 लोगों की जान चली गई. 20 लोग घायल हैं इस में 3 की हालत बेहद गंभीर है. इस धमाके को 72 घंटे से भी ज्यादा समय बीत चुका है लेकिन कोई भी आतंकी संगठन इस धमाके की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है. इसी देश में आतंकी हमले के बाद आतंकी संगठन बड़ी शान से शेखी बघारते हुए आतंकी हमलों की जिम्मेदारी लेते थे. उनका मानना था कि अगर हम हमले की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो हमारा खौफ कैसे लोगों के जेहन में जाएगा. आखिर ये बदलाव कैसे आया? आइए हम आपको क्रमवार तरीके से बताते हैं.

देश में आधुनिक इस्लामिक आतंकी हमलों की शुरुआत कश्मीर में 90s की शुरुआत में शुरुआत हुई थी. कश्मीर घाटी में 1989-90 में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी हमलों की शुरुआत से भारत में बड़े पैमाने पर संगठित आतंकवादी हमलों की शुरुआत हुई थी. आतंकी हमलों के बाद आतंकी संगठन अपनी जिम्मेदारी लेते थे ताकि लोगों के बीच इनकी दहशत बनी रहे. 10 मई साल 1985 दिल्ली में ट्रांजिस्टर बम का सीरियल ब्लास्ट हुआ था. इस आतंकी हमले के पीछे खालिस्तानी संगठनों का हाथ था. लेकिन इसके बाद इस्लामिक आतंकवाद ने देश में पाव पसारे और लगातार बढ़ता गया.

12 मार्च साल 1993 धमाकों से दहल उठी थी मुंबई

साल 1993 में 12 मार्च के दिन मुंबई में एक के बाद एक करके 12 सीरियल बम ब्लास्ट हुए. इन धमाकों ने पूरे शहर को हिला दिया था. मुंबई में दोपहर 1:30 बजे से शाम 3:40 बजे तक RDX से भरे वाहनों ने जमकर तांडव मचाया था. इन वाहनों ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, जावेरी बाजार, होटल सी रॉक, प्लाजा सिनेमा सहित 13 जगहों को निशाना बनाया. मुंबई बम ब्लास्ट में आंकड़ों के मुताबिक 257 लोग मारे गए थे इसमें लगभग 1500 लोग घायल भी हुए थे. इन हमलों का आरोप दाऊद इब्राहीम की डी कंपनी पर लगा था. कहा जाता है कि ये हमला साल 1992 में अयोध्या की बाबरी विध्वंस का बदला लेने के लिए किया गया था.

13 दिसंबर 2001 देश के लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर हमला

90 के दशक में आतंकवाद इतन सक्रिय हो चुका था कि वो आए दिन छिट-पुट आतंकी घटनाओं को अंजाम देता रहता था और इसके पीछे अपनी जिम्मेदारी लेने से गुरेज नहीं करता था. इसके बाद साल 2001 में वो दिन भी आया जब इन आतंकियों का मन इतना बढ़ गया कि उन्होंने देश की संसद में घुसकर हमला कर दिया. 13 दिसंबर 2001 के दिन समय सुबह के 11:30 बजे, जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकियों ने सफेद एम्बेसडर कार में विस्फोटक, ग्रेनेड और AK-47 जैसे अपडेटेड हथियारों के साथ संसद भवन की VP हाउस गेट से घुसे. इस दौरान सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी दिखाते हुए सभी आतंकियों को ढेर कर दिया था. इस हमले में कुल 9 लोगों की जान गई थी जबकि 18 लोग घायल. इस हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी.

25 अगस्त 2003 मुंबई में फिर से सीरियल ब्लास्ट

अभी दिल्ली में संसद के हमले में मारे गए लोगों की चिताएं भी ठंडी नहीं हुई थीं कि 2 साल बाद 25 अगस्त साल 2003 में आतंकियों ने मुंबई को निशान बना लिया. इस बार आतंकियों ने एक के बाद एक करके दो कारों में सीरियल ब्लास्ट ने मुंबई को दहशत में डाल दिया. पहला धमाका दोपहर एक बजे जावेरी बाजार में खड़ी एक टैक्सी में हुआ था तो दूसरा धमाका दोपहर 1:55 बजे गेटवे ऑफ इंडिया के पास हुआ. इन धमाकों के लिए RDX का इस्तेमाल किया गया था. इन धमाकों में कुल 52 लोग मारे गए और 184 लोग घायल हुए थे. इन धमाकों के बाद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने इस हमले के जिम्मेदारी ली.

2005 धनतेरस के दिन नई दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट

29 अक्टूबर 2005 में आतंक का एक नया रूप तब दिखाई दिया जब दिवाली की खरीददारी को निकले लोग बम धमाकों के शिकार बन गए. दिवाली से दो दिन पहले दिल्ली में तीन बम धमाके हुए थे. इन धमाकों में कुल 62 लोगों की जान गई थी. पहला धमाका शाम 5:38 बजे पहाड़गंज मार्केट, दूसरा धमाका 5:56 बजे सरोजिनी नगर मार्केट और तीसरा धमाका शाम 6:00 बजे गोविंदपुरी बस में विस्फोट हुआ था. इन तीनों ही धमाकों में RDX से भरे बैगों का इस्तेमाल किया गया था. इन धमाकों जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने ली थी.

साल 2006 मुंबई में एक और सीरियल बम ब्लास्ट

अभी दिल्ली धमाकों को एक साल भी नहीं बीते थे कि 11 जुलाई 2006 की शाम को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई फिर सीरियल धमाकों से दहल उठी. शाम 6:24 से 6:35 बजे के बीच मुंबई की सबअर्बन ट्रेनों में 7 प्रेशर कुकर बम धमाके हुए. बांद्रा, जोगेश्वरी, मीरा रोड, खार माहिम और बोरीवली में ये धमाके हुए. इन धमाकों में भी आतंकियों ने RDX का इस्तेमाल किया था. इन धमाकों में कुल 209 लोगों की जान गई और 700 से अधिक लोग घायल हुए. इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा और सिमी ने ली. इस बाद दो आतंकी संगठनों ने मिलकर इस नर संहार को अंजाम दिया था.

साल 2008 मुंबई आतंकी हमला और जयपुर में सीरियल ब्लास्ट

अब तक हमने देखा कि आतंकवाद हमलों में साल दो साल के अंतर पर हमला कर रहे थे लेकिन साल 2008 में 13 मई को आतंकियों ने पहले जयपुर में सीरियल ब्लास्ट किया जिसमें एक के बाद एक करके लगातार 8 धमाके हुए थे. इन धमाकों में कुल 63 लोगों की मौत हुई थी. इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिद्दीन ने ली थी. इसके बाद 26 नवंबर को रात को लगभग 9:25 बजे लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने समुद्र के रास्ते से मुंबई में एंट्री की और ताज पैलेस, ओबेरॉय ट्राइडेंट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, नरीमन हाउस, लियोपोल्ड कैफे और कामा अस्पताल पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इन आतंकियों ने मुंबई हमले में कुल 166 लोगों को मौत के घाट उतार दिया. ये देश में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था. अबकी बार आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली बल्कि लश्कर-ए-तैयबा के बैनर के साथ हमला किया.

पठानकोट एयरबेस अटैक, 7 की मौत के साथ सभी हमलावरों को ढेर किया गया

अब तक हुए हमलों में आतंकियों की हिम्मत लगातार बढ़ती गई थी. अब तो हालात ऐसे हो गए थे कि कई आतंकी संगठन मिलकर भारत में कभी भी और कहीं भी धमाका कर देते थे. वो इन हमलों के पीछे अपनी जिम्मेदारी भी लेते थे और उन संगठनों पर कोई एक्शन भी नहीं होता था. फिर साल 2016 में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने 2 जनवरी को पठानकोट एयरबेस स्टेशन पर हमले को अंजाम दिया. इस आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत तो हुई लेकिन अब समय और सत्ता दोनों ही बदल चुके थे. पठानकोट पर हमला करने वाले जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था. अब नए भारत की कमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में थी. इस बार भारतीय सेना ने एक भी आतंकी को जिंदा वापस नहीं जाने दिया.

उरी अटैक के बाद भारत का बदला मांद में घुसकर की सर्जिकल स्ट्राइक

पठानकोट एयर बेस हमले में कोई भी आतंकी जिंदा नहीं बचा था. नए भारत का ये एक छोटा सा ट्रेलर था जिसे आतंकियों ने पहचानने में भूल कर दी. जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शायद ये भूल गए थे कि अब भारत की सत्ता किसके हाथों में है. यही भूल उन्हें उरि हमले के बाद इतनी भारी पड़ी की अगले 3 सालों तक उन्होंने भारत पर आंख उठाने की भी जुर्रत नहीं की. 18 सितंबर 2016 को जम्मू-कश्मीर के उरी में जैश-ए-मोहम्मद के हमला कर 19 सैनिकों को शहीद कर दिया था. इसके बाद भारतीय जवानों ने इसका ऐसा बदला लिया कि पाकिस्तान को छठी का दूध याद आ गया. भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की इस ऑपरेशन में 150 कमांडोज की मदद से भारतीय जवानों ने 28-29 सितंबर की रात को पीओके में सीमा के भीतर 3 किलोमीटर अंदर तक घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर डाला था. इसमें बड़ी संख्‍या में आतंकी मारे गए थे.

उरी हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक

उरी हमले के लगभग 3 साल के बाद 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने एक विस्फोटक वाली कार सैनिकों का काफिला लेकर जा रही बस में टकरा दिया. इस आतंकी हमले में सेना के 40 जवान शहीद हो गए थे. इस आतंकी हमले के महज 12 दिनों के बाद भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी कैंपों पर जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक की. इस हमले में जवानों ने बालाकोट में मौजूद आतंकियों के न सिर्फ कैंप ध्वस्त किए बल्कि लगभग 300 से भी ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया. इस खूंखार बदले के बाद आतंकियों में मोदी सरकार का खौफ दिखाई देने लगा था. अब देश में पहले की तुलना में हमले कम हो चुके थे.

6 साल बाद पहलगाम में आतंकियों ने फिर दिखाई कायरता

अब आतंकियों में ये भय बैठ चुका था कि भारत में घुसकर हमला करना अब पहले जैसा नहीं रहा. क्योंकि भारत की खुफिया एजेंसियां एक्टिव हैं वो पहले ही आतंकियों के प्लान जानकर उन्हें ध्वस्त करने लगी थीं. वहीं भारतीय सेना को भी हथियारों से अपग्रेड कर दिया गया था. इसके बाद अब देश में आतंकी हमलों से थोड़ी राहत मिल चुकी थी. साल 2019 के 6 साल बाद 22 अप्रैल 2025 को लश्कर ए तैयबा से संबंधित TRF के आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में घूमने आए निर्दोष हिन्दू पर्यटकों को निशाना बनाया. आतंकियों ने इस हमले में टूरिस्टों से कलमा पढ़वाया, उनका धर्म पूछा फिर भी यकीन नहीं हुआ तो उनके पैंट उतरवाकर उनके लिंग देखे और फिर उन निर्दोषों की हत्या कर दी. इस हमले में कुल 28 लोगों की मौत हुई थी.

भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर

पहलगाम हमले के साथ ही आतंकी जाते-जाते एक बात और बोल गए थे कि जा कर मोदी को बता देना... शायद वो ये भूल गए थे कि साल पठान कोट एयर बेस पर हमले के बाद आतंकी वापस नहीं जाते थे क्योंकि अब देश की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में थी. और शायद टीआरएफ के आतंकियों के ये आखिरी शब्द पूरी आतंकवादी बिरादरी को भारी पड़ने वाली थी. पहलगाम हमले के महज 15 दिन बाद 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को अपना निशाना बनाया. इस ऑपरेशन को भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' का नाम दिया. इस ऑपरेशन में भारत ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद सहित जितने भी आतंकी संगठन पीओके में फल-फूल रहे थे सबके ठिकानों को तबाह कर दिया. भारत के इन हमलों में कई वांटेड आतंकी भी मारे गए थे. इस दौरान भारत ने पाकिस्तान की किसी भी सैन्य इकाई को हाथ नहीं लगाया. भारत ने पाकिस्तान में पल रहे पूरे आतंकी ठिकानों की कमर तोड़ दी.



संख्या आतंकी कैंप जगह आतंकी संगठन

1 मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर जैश-ए-मोहम्मद

2 मरकज तैयबा मुरीदके लश्कर-ए-तैयबा

3 सरजल तेहरा कलां जैश-ए-मोहम्मद

4 महमूना जोया सियालकोट हिज्बुल मुजाहिदीन

5 मरकज अहले हदीस बरनाला लश्कर-ए-तैयबा

6 मरकज अब्बास कोटली जैश-ए-मोहम्मद

7 मस्कर राहील शाहिद कोटली हिज्बुल मुजाहिदीन

8 शावई नाला कैंप मुजफ्फराबाद लश्कर-ए-तैयबा

9 सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद जैश-ए-मोहम्मद

10 नवंबर 2025 फिर वही कायराना हमला लेकिन...

10 नवंबर 2025 को एक बार फिर आतंकी संगठनों ने मिलकर देश की राजधानी दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक आई-20 कार में विस्फोट कर दिया. इस धमाके में अब तक कुल 13 लोगों की मौत हो चुकी है. 20 लोग घायल हैं जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. महज दो घंटे भी नहीं बीते होंगे कि विस्फोट में इस्तेमाल की गई कार उसके मालिक के बारे में जानकारी और विस्फोट से जुड़ी सभी जानकारियां एक के बाद एक करके लगातार परत दर परत खुलती जा रही हैं. लेकिन अभी तक किसी आतंकी संगठन में ये हिम्मत नहीं आई कि वो इस धमाके की जिम्मेदारी ले सके. ये है मोदी सरकार का खौफ. आतंकी संगठन में अब इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो इस धमाके की जिम्मेदारी ले सकें. धमाका होते ही वो चूहों की तरह मांदों में दुबक गए हैं. क्यों कि उन्हें पता है कि अब ये वो भारत नहीं रहा जहां कभी वो धमाके के बाद बड़े गर्व से उसकी जिम्मेदारी लेकर देश की जनता में खौफ भरते थे.

