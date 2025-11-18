Advertisement
trendingNow13009475
Hindi Newsदेश

DNA: जकात के नाम पर आतंकियों की फंडिंग साजिश बेनकाब, ट्रस्ट बनाकर शाहीन ने जुटाए थे करोड़ों

Delhi Blast: दिल्ली में आतंकी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है. आरोपी मुजम्मिल, उमर और शाहीन शाहिद ने जकात का दुरुपयोग कर आतंक के लिए पैसे जुटाए थे. कश्मीर में ट्रस्ट बनाकर डोनेशन इकट्ठा किया गया, 20 लाख रुपये शाहीन के खाते में ट्रांसफर हुए. बम धमाके से पहले एक लाख रुपये निकाले गए.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 18, 2025, 11:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: जकात के नाम पर आतंकियों की फंडिंग साजिश बेनकाब, ट्रस्ट बनाकर शाहीन ने जुटाए थे करोड़ों

DNA: दिल्ली को दहलाने वाली आतंकी साजिश की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. जांच एजेंसियों ने पाया कि आरोपी मुजम्मिल, उमर और शाहीन शाहिद ने जकात, जो इस्लाम के पांच सिद्धांतों में से एक है का दुरुपयोग कर आतंक के लिए पैसे जुटाए. आरोप है कि मुजम्मिल ने कश्मीर में मानवीय मदद के नाम पर एक ट्रस्ट बनाया था, जो डोनेशन (जकात) इकट्ठा करता था. यह पैसा सीधे शाहीन के खाते में भेजा जाता था, जिसमें 20 लाख रुपये से अधिक की संदिग्ध ट्रांजैक्शन का पता चला है. जांच में यह भी सामने आया कि बम धमाके से ठीक पहले मुजम्मिल ने इसी जकात फंड से एक लाख रुपये निकाले, जिससे उसके फरार होने की योजना का संकेत मिलता है. जकात के नाम पर फंडिंग की यह प्रक्रिया एकतरफा होने से उस पर शक करना मुश्किल था, लेकिन अब यह नेटवर्क बेनकाब हो चुका है.

भारत में टेरर फंडिंग की जांच के दायरे में फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी भी आ चुकी है, जिसे आरोपियों ने कथित तौर पर साजिश का अड्डा बनाया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने यूनिवर्सिटी के कैंपस और दफ्तरों पर छापेमारी कर आर्थिक रिकॉर्ड खंगाले. छापों के दौरान 25 से अधिक स्थानों पर कार्रवाई हुई और 10 छात्रों के मोबाइल जब्त किए गए. जांच में कई अनियमितताओं का पता चला, जिनमें एक ही पते पर नौ कंपनियों का रजिस्ट्रेशन, शेल कंपनियों से जुड़े समान ईमेल और फोन नंबर, EPFO और ESIC में कोई रिकॉर्ड न होना और अधूरे KYC दस्तावेज शामिल हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने भी 2024 में कहा था कि आतंकियों के साथ-साथ टेरर फंडिंग करने वाले लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. यह पूरा मामला बताता है कि किस तरह धार्मिक दान के नाम पर आतंक का नेटवर्क खड़ा किया जा रहा था और कैसे एजेंसियों ने इसे उजागर किया.

इस्लाम ने मुसलमान के लिए बताए गए है 5 सिद्धांत 

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के लिए बता दें कि इस्लाम ने एक मुसलमान के लिए पांच स्तंभ यानी सिद्धांत बताए हैं. ये सिद्धांत हैं शहादा यानी अल्लाह में अपना भरोसा बताना. दूसरा सिद्धांत है सलाह यानी पांच वक्त की नमाज. तीसरा सिद्धांत है जकात यानी अपनी कमाई का 2.5 प्रतिशत समाजसेवा के लिए देना. चौथा है सियाम यानी रमजान के दौरान रोजे रखना और पांचवां सिद्धांत माना गया है हज करना. तीसरे सिद्धांत यानी जकात में ये भी बताया गया है कि एक मुसलमान को अपने पैसे का 2.5 प्रतिशत किसे देना है. जकात फुकरे यानी गरीब को दी जा सकती है. इस्लाम के मुताबिक मस्किन यानी जरूरतमंद को जकात दी जा सकती है. इसके साथ ही साथ जो लोग इस्लाम को अपनाते हैं वो भी जकात के हकदार हैं. गुलामों को आजाद कराने के लिए जकात देना सही बताया गया है. अल्लाह के लिए जो काम किए जाते हैं उनके लिए भी जकात देना सही करार दिया गया है. आम भाषा में जकात को आप समाजसेवा के लिए दिया जाने वाला पैसा यानी चैरिटी समझ सकते हैं. लेकिन मुजम्मिल, उमर और शाहीन जैसे आतंकी किरदारों ने इस्लाम की इस पाक  सिद्धांत का इस्तेमाल दहशत फैलाने के लिए किया था. ये ना सिर्फ देश के साथ गद्दारी थी बल्कि उन लोगों के साथ धोखा भी था जिन्होंने जकात समझकर इन लोगों के ट्रस्ट में पैसा दिया होगा. 

इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक और बड़ी खबर आई है. जानकारी के अनुसार, लाल किला के पास हुए आतंकी धमाके की जांच में पहली बार देवबंद का नाम सामने आया है. बड़ी खबर ये है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के एक और मेडिकल छात्र को हिरासत में लिया गया है, जो देवबंद का रहने वाला है. यूपी ATS और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूपी के देवबंद से अमजद रजा नाम के छात्र को हिरासत में लिया है. अमजद रजा अल फलाह यूनिवर्सिटी में MBBS थर्ड ईयर का छात्र है. देवबंद के मुहल्ला पठानपुरा में हुई छापेमारी के दौरान अमजद को पकड़ा गया. अमजद दिल्ली के लाल किले के पास कार से बम ब्लास्ट करने वाले डॉक्टर उमर नबी का करीबी था. दोनों के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत हुई थी.

इसी तरह पाकिस्तान में भी जकात का दुरुपयोग कर टेरर फंडिंग का एक और मामला सामने आया है. आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एक पोस्टर सामने आया है जिसमें आतंकियों के जूते, बिस्तर, कपड़े और तंबू जैसे सामान के लिए जकात मांगी गई है. पोस्टर में लोगों से अपील की गई है कि वे घर बैठे मुजाहिद के लिए फंड दें. मसूद अजहर के हालिया ऑडियो ने भी जकात के दुरुपयोग की पुष्टि की है. ऑडियो में उसने दावा किया कि जिहाद का नाम लेने भर से उसे मोटी रकम मिल जाती है और उसके पास हथियार खरीदने के लिए कभी कमी नहीं होती. यह बयान बताता है कि जकात को टेरर फंडिंग का हथियार बनाकर बड़ी साजिश रची जा रही है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

जकात के नाम पर आतंकियों की फंडिंग साजिश बेनकाब, ट्रस्ट बनाकर जुटाए थे करोड़ों
DNA
जकात के नाम पर आतंकियों की फंडिंग साजिश बेनकाब, ट्रस्ट बनाकर जुटाए थे करोड़ों
'बुढ़ापा बोझ नहीं बड़े काम की चीज...'रिसर्च में बड़ा खुलासा
DNA
'बुढ़ापा बोझ नहीं बड़े काम की चीज...'रिसर्च में बड़ा खुलासा
350वें शहीदी दिवस पर श्रीनगर पहुंचे केजरीवाल और CM भगवंत मान, कीर्तन दरबार हुए शामिल
Guru Tegh Bahadur Sahib
350वें शहीदी दिवस पर श्रीनगर पहुंचे केजरीवाल और CM भगवंत मान, कीर्तन दरबार हुए शामिल
छलक रहा दर्द...ग्लोबल वॉर्मिंग का भारतीयों पर प्रहार, बूंद-बूंद को तरस रहे 70% लोग
Global Warming
छलक रहा दर्द...ग्लोबल वॉर्मिंग का भारतीयों पर प्रहार, बूंद-बूंद को तरस रहे 70% लोग
श्रीनगर में CIK के हत्थे चढ़ा डॉक्टर, पति से कहीं ज्यादा खतरनाक पत्नी भी गिरफ्तार
jammu kashmir news
श्रीनगर में CIK के हत्थे चढ़ा डॉक्टर, पति से कहीं ज्यादा खतरनाक पत्नी भी गिरफ्तार
हाईटेक हो रहा है पासपोर्ट; आखिर क्या है E-Passport की खासियत?
India E Passport 2025
हाईटेक हो रहा है पासपोर्ट; आखिर क्या है E-Passport की खासियत?
'तो मिलेगी गुड न्यूज', किस शर्त पर लगेगी ट्रेड डील पर मुहर, मोदी के मंत्री ने बताया
India-US trade deal
'तो मिलेगी गुड न्यूज', किस शर्त पर लगेगी ट्रेड डील पर मुहर, मोदी के मंत्री ने बताया
साबरमती सेंट्रल जेल में पिट गया दिल्ली धमाके का आरोपी, कैदियों ने की जमकर धुनाई
Delhi blast
साबरमती सेंट्रल जेल में पिट गया दिल्ली धमाके का आरोपी, कैदियों ने की जमकर धुनाई
राहुल के लिए चुनाव जीतना जरूरी नहीं, बिहार चुनाव में हार पर ऐसा क्यों बोले वाड्रा
Robert Vadra
राहुल के लिए चुनाव जीतना जरूरी नहीं, बिहार चुनाव में हार पर ऐसा क्यों बोले वाड्रा
नवाब मलिक को बड़ा झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप; दाऊद की संपत्ति से जुड़ा है मामला
Nawab Malik
नवाब मलिक को बड़ा झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप; दाऊद की संपत्ति से जुड़ा है मामला