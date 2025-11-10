Delhi Blast: हर तरफ आग ही आग, मांस के लोथड़े और सड़क पर खून... जानिए कैसा था लाल किला धमाके के बाद का मंजर

Delhi Blast: राजधानी दिल्ली में रविवार शाम लाल किला के पास धमाका होने से अफरातफरी मच गई. पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है और पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी गई है. चश्मदीदों के अनुसार, धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ है. एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हम सड़क पार कर रहे थे तभी अचानक बहुत जोर का धमाका हुआ. धुआं उठता दिखा और लोग इधर-उधर भागने लगे. एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हम सड़क पार कर रहे थे तभी अचानक बहुत जोर का धमाका हुआ. धुआं उठता दिखा और लोग इधर-उधर भागने लगे. एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि मैंने अपनी जिदगी में इतना जोरदार धमाका कभी नहीं सुना. मैं धमाके की वजह से तीन बार गिरा. ऐसा लगा जैसे हम सब मर जाएंगे.

#WATCH | Delhi: "I never heard such a loud explosion ever in my life. I fell three times due to the explosion. It felt as if we were all going to die..." said a local shopkeeper to ANI

स्थानीय निवासी राजधर पांडे ने कहा कि मैंने अपने घर से आग की लपटें देखीं और फिर नीचे आकर देखने लगा कि क्या हुआ है. एक जोरदार धमाका हुआ. मैं पास में ही रहता हूं. एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि धमाके के बाद चारों तरफ आग ही आग थी और चारों तरफ मांस के लोथड़े और खून फैला हुआ था.

#WATCH | Delhi: "I saw the flames from my house and then came down to see what had happened. There was a loud explosion. I live nearby," said local resident Rajdhar Pandey

ताजा जानकारी के अनुसार, विस्फोट में घायल 15 लोगों को लोक नायक अस्पताल लाया गया है. उनमें से 8 की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई. 3 गंभीर रूप से घायल हैं. एक की हालत स्थिर है.

Blast near Gate 1 of Red Fort Metro station | Fifteen people have been brought to Lok Nayak Hospital. Eight of them died before reaching the hospital. Three are seriously injured. One is in stable condition: Medical Superintendent, Lok Nayak Jai Prakash Narayan (LNJP) Hospital

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फिलहाल धमाके के कारणों का पता लगाया जा रहा है और यह स्पष्ट नहीं है कि घटना किसी आतंकी साजिश का हिस्सा है या किसी तकनीकी खराबी से विस्फोट हुआ है. घटना स्थल पर दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस भी मौजूद हैं. पुलिस ने इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. इस बीच, अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें.