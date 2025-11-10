Advertisement
trendingNow12996603
Hindi Newsदेश

Delhi Blast: हर तरफ आग ही आग, मांस के लोथड़े और सड़क पर खून... जानिए कैसा था लाल किला धमाके के बाद का मंजर

Delhi Blast: रविवार शाम लाल किला के पास धमाका होने से अफरातफरी मच गई. पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है और पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी गई है. चश्मदीदों के अनुसार, धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 10, 2025, 08:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Delhi Blast: राजधानी दिल्ली में रविवार शाम लाल किला के पास धमाका होने से अफरातफरी मच गई. पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है और पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी गई है. चश्मदीदों के अनुसार, धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ है. एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हम सड़क पार कर रहे थे तभी अचानक बहुत जोर का धमाका हुआ. धुआं उठता दिखा और लोग इधर-उधर भागने लगे. एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हम सड़क पार कर रहे थे तभी अचानक बहुत जोर का धमाका हुआ. धुआं उठता दिखा और लोग इधर-उधर भागने लगे. एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि मैंने अपनी जिदगी में इतना जोरदार धमाका कभी नहीं सुना. मैं धमाके की वजह से तीन बार गिरा. ऐसा लगा जैसे हम सब मर जाएंगे.

 

स्थानीय निवासी राजधर पांडे ने कहा कि मैंने अपने घर से आग की लपटें देखीं और फिर नीचे आकर देखने लगा कि क्या हुआ है. एक जोरदार धमाका हुआ. मैं पास में ही रहता हूं. एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि धमाके के बाद चारों तरफ आग ही आग थी और चारों तरफ मांस के लोथड़े और खून फैला हुआ था. 

 

 

 

ताजा जानकारी के अनुसार, विस्फोट में घायल 15 लोगों को लोक नायक अस्पताल लाया गया है. उनमें से 8 की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई. 3 गंभीर रूप से घायल हैं. एक की हालत स्थिर है. 

 

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फिलहाल धमाके के कारणों का पता लगाया जा रहा है और यह स्पष्ट नहीं है कि घटना किसी आतंकी साजिश का हिस्सा है या किसी तकनीकी खराबी से विस्फोट हुआ है. घटना स्थल पर दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस भी मौजूद हैं. पुलिस ने इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. इस बीच, अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें.

 

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Delhi blast

Trending news

फरीदाबाद से दिल्ली में धमाके वाली जगह 30 KM दूर, ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन तो नहीं?
lal qila blast
फरीदाबाद से दिल्ली में धमाके वाली जगह 30 KM दूर, ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन तो नहीं?
आग ही आग, मांस के लोथड़े और सड़क पर खून... कैसा था लाल किला धमाके के बाद का मंजर
Delhi blast
आग ही आग, मांस के लोथड़े और सड़क पर खून... कैसा था लाल किला धमाके के बाद का मंजर
Delhi Blast: दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर बढ़ी चौकसी
delhi red fort blast
Delhi Blast: दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर बढ़ी चौकसी
उमर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बडगाम उपचुनाव एक अहम परीक्षा, आगा बनाम आगा
Budgam By Election
उमर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बडगाम उपचुनाव एक अहम परीक्षा, आगा बनाम आगा
दिल्ली में लाल किला के ठीक सामने कार में भयानक धमाका, 8 की मौत; मौके पर NSG-NIA
Lal Quila Blast
दिल्ली में लाल किला के ठीक सामने कार में भयानक धमाका, 8 की मौत; मौके पर NSG-NIA
वो पोस्टर, जिसने इतने बड़े आतंकी मॉड्यूल का कर दिया पर्दाफाश, साजिश की Inside Story
Terror Module
वो पोस्टर, जिसने इतने बड़े आतंकी मॉड्यूल का कर दिया पर्दाफाश, साजिश की Inside Story
350वीं जयंती पर पंजाब सरकार ने गुरु तेग बहादुर को समर्पित किया नवंबर महीना
Guru Tegh Bahadur
350वीं जयंती पर पंजाब सरकार ने गुरु तेग बहादुर को समर्पित किया नवंबर महीना
'मैंने मेरे भी वीडियो देखे हैं...' AI के गलत इस्तेमाल पर याचिकाकर्ता पर CJI बोले
CJI
'मैंने मेरे भी वीडियो देखे हैं...' AI के गलत इस्तेमाल पर याचिकाकर्ता पर CJI बोले
'बहुत काम किया पर...', धर्मेंद्र ने क्यों कहा था 'सियासत' को अलविदा? ये है वजह
Actor Dharmendra News
'बहुत काम किया पर...', धर्मेंद्र ने क्यों कहा था 'सियासत' को अलविदा? ये है वजह
आतंकी हमेशा... गिरिराज के सवाल पर महबूबा का जवाब-गांधी जी इंदिरा को किसने मारा?
Giriraj Singh
आतंकी हमेशा... गिरिराज के सवाल पर महबूबा का जवाब-गांधी जी इंदिरा को किसने मारा?