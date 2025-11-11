Advertisement
trendingNow12997424
Hindi Newsदेश

मंदिर के दान के पैसों से डॉक्टर बना उमर...जम्मू-कश्मीर के पूर्व DGP एसपी वैद 'गद्दारों' पर भड़के

Delhi car blast news: धमाके की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. दिल्ली ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन मिलने के बाद पाकिस्तानी साजिशों के तार एक-एक करके सुलझाए जा रहे हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 11, 2025, 01:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मंदिर के दान के पैसों से डॉक्टर बना उमर...जम्मू-कश्मीर के पूर्व DGP एसपी वैद 'गद्दारों' पर भड़के

SP Vaidya on Delhi Blast: दिल्ली धमाके की जांच के बीच जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने देश के देश के गद्दारों को जमकर लताड़ लगाई है. वैद ने कहा ऐसी खौफनाक मानसिकता रखने वालों को क्या ही कहें. एक्स पर लिखी अपनी एक गंभीर पोस्ट में जम्मू-कश्मीर के एसपी वैद ने लिखा- 'घाटी में सबसे अधिक सम्मान जनकर और हाई डिमांड वाले 'डॉक्टर' बनने के बावजूद आत्मघाती हमलावर बन गए. ये बेहद दुखद है'. 

पूर्व डीजीपी का बड़ा बयान

वैद ने अपनी पोस्ट में ये भी लिखा, 'दिल्ली धमाके का संदिग्ध डॉ उमर नबी,  अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था. वो कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था. उस पर दिल्ली लाल किला विस्फोट में आत्मघाती हमलावर होने का संदेह है. कश्मीर घाटी में सबसे अधिक मांग वाले पेशे डॉक्टर के रूप में योग्यता प्राप्त करने के बावजूद वो आत्मघाती हमलावर बन गया. कथित तौर पर, कटरा मेडिकल कॉलेज में लगभग 70% सीटें कश्मीर के छात्रों को आवंटित की गई थीं. 

ये भी पढ़ें- दिल्ली धमाके के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं... देश के दुश्मनों को भूटान की धरती से पीएम मोदी की चेतावनी

Add Zee News as a Preferred Source

कटरा मेडिकल कॉलेज को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, और मेडिकल कॉलेज सहित श्राइन बोर्ड का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से मंदिर में आने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों के दान से वित्त पोषित होता है. और फिर हम डॉ मुज़म्मिल या डॉ नबी जैसे डॉक्टरों को देखते हैं, जो संभवतः ऐसे संस्थानों से ग्रेजुएट होते हैं, वही कर रहे हैं जो वे हमेशा करते हैं. कौन जिम्मेदार है? क्या किया जाना चाहिए था, और क्या अभी भी किया जा सकता है.'

ये भी पढ़ें- Delhi Blast Live Updates: दिल्ली धमाके के बाद बैठकों का दौर जारी, रक्षामंत्री राजनाथ बोले- 'दोषियों को सजा मिलेगी', आतंकी हमला माना जाएगा युद्ध

'जिस वैष्णो देवी मां के भक्तों के दान से डॉक्टर बने... उसी के 'बेटों' को मार दिया'

आपको बताते चलें कि दिल्ली के लाल किले के पास i20 कार ब्लास्ट की जांच में खुलासा हुआ कि कार सुबह 8:04 पर बदरपुर टोल से दिल्ली में दाखिल हुई और शाम 6:52 पर धमाका हुआ. कार करीब तीन घंटे लाल किले की पार्किंग में खड़ी रही. फरीदाबाद से खरीदी गई इस कार के तार कश्मीर, लखीमपुर और गुजरात तक जुड़ रहे हैं. पुलिस ने 13 संदिग्धों से पूछताछ कर रही है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली धमाके की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे, जानिए अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक ने क्या कहा

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Delhi blast

Trending news

यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
क्या है मुस्लिम डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल? 4 दिन, 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप
Delhi blast
क्या है मुस्लिम डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल? 4 दिन, 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप
ऑपरेशन सिंदूर के बाद चुनौती बना 'व्हाइट कॉलर टेरर'! कैसे बौखलाहट में साजिश रहे आतंकी
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर के बाद चुनौती बना 'व्हाइट कॉलर टेरर'! कैसे बौखलाहट में साजिश रहे आतंकी
दिल्ली धमाके के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं... देश के दुश्मनों को पीएम मोदी की चेतावनी
Delhi blast
दिल्ली धमाके के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं... देश के दुश्मनों को पीएम मोदी की चेतावनी
मंदिर के दान के पैसों से डॉक्टर बना उमर... J&K के पूर्व DGP वैद 'गद्दारों' पर भड़के
Delhi blast
मंदिर के दान के पैसों से डॉक्टर बना उमर... J&K के पूर्व DGP वैद 'गद्दारों' पर भड़के
'इसका जवाब देना होगा...,' दिल्ली ब्लास्ट पर भड़के नाना पटोले; सरकार से पूछे सवाल
delhi red fort blast
'इसका जवाब देना होगा...,' दिल्ली ब्लास्ट पर भड़के नाना पटोले; सरकार से पूछे सवाल
महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद पर खुलासा, जैश-ए-मोहम्मद के महिला विंग से निकला कनेक्‍शन
Masood Azhar
महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद पर खुलासा, जैश-ए-मोहम्मद के महिला विंग से निकला कनेक्‍शन
खाद से कैसे बना आतंक का खिलौना, 20 साल पहले भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता था
Delhi blast
खाद से कैसे बना आतंक का खिलौना, 20 साल पहले भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता था
दिल्ली ब्लास्ट मामले में किसके बयान पर हुई FIR? लाल किले के SI ने क्या बताया सच
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट मामले में किसके बयान पर हुई FIR? लाल किले के SI ने क्या बताया सच
कौन है डॉक्‍टर उमर मोहम्मद? दिल्ली ब्लॉस्ट करने वाले संदिग्ध की पहली तस्वीर आई सामने
Delhi blast
कौन है डॉक्‍टर उमर मोहम्मद? दिल्ली ब्लॉस्ट करने वाले संदिग्ध की पहली तस्वीर आई सामने