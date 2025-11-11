मंदिर के दान के पैसों से डॉक्टर बना उमर...जम्मू-कश्मीर के पूर्व DGP एसपी वैद 'गद्दारों' पर भड़के

SP Vaidya on Delhi Blast: दिल्ली धमाके की जांच के बीच जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने देश के देश के गद्दारों को जमकर लताड़ लगाई है. वैद ने कहा ऐसी खौफनाक मानसिकता रखने वालों को क्या ही कहें. एक्स पर लिखी अपनी एक गंभीर पोस्ट में जम्मू-कश्मीर के एसपी वैद ने लिखा- 'घाटी में सबसे अधिक सम्मान जनकर और हाई डिमांड वाले 'डॉक्टर' बनने के बावजूद आत्मघाती हमलावर बन गए. ये बेहद दुखद है'.

पूर्व डीजीपी का बड़ा बयान

वैद ने अपनी पोस्ट में ये भी लिखा, 'दिल्ली धमाके का संदिग्ध डॉ उमर नबी, अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था. वो कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था. उस पर दिल्ली लाल किला विस्फोट में आत्मघाती हमलावर होने का संदेह है. कश्मीर घाटी में सबसे अधिक मांग वाले पेशे डॉक्टर के रूप में योग्यता प्राप्त करने के बावजूद वो आत्मघाती हमलावर बन गया. कथित तौर पर, कटरा मेडिकल कॉलेज में लगभग 70% सीटें कश्मीर के छात्रों को आवंटित की गई थीं.

ये भी पढ़ें- दिल्ली धमाके के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं... देश के दुश्मनों को भूटान की धरती से पीएम मोदी की चेतावनी

Add Zee News as a Preferred Source

कटरा मेडिकल कॉलेज को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, और मेडिकल कॉलेज सहित श्राइन बोर्ड का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से मंदिर में आने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों के दान से वित्त पोषित होता है. और फिर हम डॉ मुज़म्मिल या डॉ नबी जैसे डॉक्टरों को देखते हैं, जो संभवतः ऐसे संस्थानों से ग्रेजुएट होते हैं, वही कर रहे हैं जो वे हमेशा करते हैं. कौन जिम्मेदार है? क्या किया जाना चाहिए था, और क्या अभी भी किया जा सकता है.'

Dr Umar Nabi, the blast suspect, who worked at Al Falah University and is a resident of Pulwama, Kashmir, is suspected to be the suicide bomber in the Delhi Red Fort blast. He became a suicide bomber even after qualifying as a doctor — the most sought-after profession in the… — Shesh Paul Vaid (@spvaid) November 11, 2025

ये भी पढ़ें- Delhi Blast Live Updates: दिल्ली धमाके के बाद बैठकों का दौर जारी, रक्षामंत्री राजनाथ बोले- 'दोषियों को सजा मिलेगी', आतंकी हमला माना जाएगा युद्ध

'जिस वैष्णो देवी मां के भक्तों के दान से डॉक्टर बने... उसी के 'बेटों' को मार दिया'

आपको बताते चलें कि दिल्ली के लाल किले के पास i20 कार ब्लास्ट की जांच में खुलासा हुआ कि कार सुबह 8:04 पर बदरपुर टोल से दिल्ली में दाखिल हुई और शाम 6:52 पर धमाका हुआ. कार करीब तीन घंटे लाल किले की पार्किंग में खड़ी रही. फरीदाबाद से खरीदी गई इस कार के तार कश्मीर, लखीमपुर और गुजरात तक जुड़ रहे हैं. पुलिस ने 13 संदिग्धों से पूछताछ कर रही है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली धमाके की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे, जानिए अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक ने क्या कहा