दिल्ली धमाके से जुड़े 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस NMC से रद्द, 'अल फला' के 15 चिकित्सक फरार, यूपी के 200 डॉक्टर भी एजेंसियों के राडार पर

Delhi blast updates: दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके की जांच में मानो दिन दूने रात चौगुने खुलासे हो रहे हैं. आतंकी हमले के तार पाकिस्तानी सीमा से निकलकर मालदीव तक नजर आएं. जांच एजेंसियां भी हैरान हैं. शनिवार को दिल्ली ब्लास्ट का उत्तराखंड, हरियाणा और पश्चिम बंगाल से भी एक नया कनेक्शन निकल आया. दिल्ली में जिस i-20 कार से धमाका हुआ वो फरीदाबाद के एक डीलर से दो लाख रुपये कैश देकर खरीदी गई थी.

भारत में कितने आतंकवादी डॉक्टर?

दिल्ली-लाल किला कार ब्लास्ट मामले में अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नई FIR दर्ज की है. एजेंसी ने अपराधिक षड़यंत्र रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. लाल किले पर बम धमाके के बाद लोकल पुलिस ने FIR दर्ज की थी. लेकिन अब दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल ने भी इस मामले में अलग से FIR दर्ज की है.

अलफला के 15 डॉक्टर फरार!

सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर मिसिंग है. जो डॉक्टर मुज़म्मिल से संपर्क में थे. जांच एजेंसियां मुजम्मिल में कॉल डिटेल्स के आधार पर मुजम्मिल से कई बार बात करने वाले डॉक्टर से संपर्क किया तो उनका फोन बंद आया. जब उनसे पूछताछ के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची तो गायब मिले. ऐसे में एयरपोर्ट पर खास चौकसी बरती जा रही है.

यूपी के 200 डॉक्टर निशाने पर!

दिल्ली धमाके पर हुए नए खुलासे के तहत डॉक्टर अदिल अहमद के भाई मुजफ्फर का नाम सामने आया है जो दुबई से ऑपरेट कर रहा था. यानी आतंकवादियों को दुबई से निर्देश दे रहा था. मुजफ्फर पांच सालों से एक्टिव है. इस बीच यूपी के करीब 200 डॉक्टर एजेंसियों के रडार पर हैं. दरअसल डॉ शाहीन ने पाकिस्तान समेत कई देशों में नेटवर्क बनाया था. उसके संपर्क में पाकिस्तान सेना के डाक्टर समेत कश्मीरी मूल के कई और डॉक्टर और छात्र थे.

यूपी में काम करने वाले कश्मीरी मूल के करीब 200 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट एजेंसियों के रडार पर हैं. सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन लगातार यूपी में काम करने वाले 30 से 40 डॉक्टर के संपर्क में थी. पूछताछ के लिए एटीएस की एक टीम दिल्ली में है और दूसरी श्रीनगर जाने की तैयारी में है.

जांच एजेंसियां शाहीन और परवेज के करीबियों के बारे में पता लगा रही है. जांच में परवेज का कनेक्शन लखनऊ में रह रहे है कश्मीरियों से मिला है. अब लखनऊ के अलग अलग शिक्षण संस्थानों में जम्मू कश्मीर के छात्रों शिक्षकों कर्मचारियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. LIU को कश्मीरी मूल के लोगों के बारे जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है. परवेज के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में काम करने के दौरान उससे मिलने कौन लोग आते थे उसके बारे में ब्यौरा जुटाया जा रहा है. उसके घर से मिले मोबाइल और कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे है. इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ने एजेंसी को कश्मीरी छात्रों की विस्तृत रिपोर्ट दी है. अन्य शिक्षण संस्थानों की पड़ताल भी की जा रही है.