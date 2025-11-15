Advertisement
trendingNow13004589
Hindi Newsदेश

दिल्ली धमाके से जुड़े 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस NMC से रद्द, 'अल फला' के 15 चिकित्सक फरार, यूपी के 200 डॉक्टर भी एजेंसियों के राडार पर

Delhi blast update: दिल्ली में हुए कार धणाके को लेकर अब यूपी के 200 डॉक्टर्स जांच एजेंसियों के राडार में हैं. वहीं अलफला के 15 संदिग्ध डॉक्टर फरार बताए जा रहे हैं. इस बीच नेशनल मेडिकल कमीशन ने दिल्ली को दहलाने वाले अलफला के चार डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. इस जांच का उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल कनेक्शन सामने आया है.  

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 15, 2025, 10:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्ली धमाके से जुड़े 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस NMC से रद्द, 'अल फला' के 15 चिकित्सक फरार, यूपी के 200 डॉक्टर भी एजेंसियों के राडार पर

Delhi blast updates: दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके की जांच में मानो दिन दूने रात चौगुने खुलासे हो रहे हैं. आतंकी हमले के तार पाकिस्तानी सीमा से निकलकर मालदीव तक नजर आएं. जांच एजेंसियां भी हैरान हैं. शनिवार को दिल्ली ब्लास्ट का उत्तराखंड, हरियाणा और पश्चिम बंगाल से भी एक नया कनेक्शन निकल आया. दिल्ली में जिस i-20 कार से धमाका हुआ वो फरीदाबाद के एक डीलर से दो लाख रुपये कैश देकर खरीदी गई थी.   

भारत में कितने आतंकवादी डॉक्टर?

दिल्ली-लाल किला कार ब्लास्ट मामले में अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नई FIR दर्ज की है. एजेंसी ने अपराधिक षड़यंत्र रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. लाल किले पर बम धमाके के बाद लोकल पुलिस ने FIR दर्ज की थी. लेकिन अब दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल ने भी इस मामले में अलग से FIR दर्ज की है. 

अलफला के 15 डॉक्टर फरार!

Add Zee News as a Preferred Source

सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर मिसिंग है. जो डॉक्टर मुज़म्मिल से संपर्क में थे. जांच एजेंसियां  मुजम्मिल में कॉल डिटेल्स के आधार पर मुजम्मिल से कई बार बात करने वाले डॉक्टर से संपर्क किया तो उनका फोन बंद आया. जब उनसे पूछताछ के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची तो गायब मिले. ऐसे में एयरपोर्ट पर खास चौकसी बरती जा रही है.

यूपी के 200 डॉक्टर निशाने पर!

दिल्ली धमाके पर हुए नए खुलासे के तहत डॉक्टर अदिल अहमद के भाई मुजफ्फर का नाम सामने आया है जो दुबई से ऑपरेट कर रहा था. यानी आतंकवादियों को दुबई से निर्देश दे रहा था. मुजफ्फर पांच सालों से एक्टिव है. इस बीच यूपी के करीब 200 डॉक्टर एजेंसियों के रडार पर हैं. दरअसल डॉ शाहीन ने पाकिस्तान समेत कई देशों में नेटवर्क बनाया था. उसके संपर्क में पाकिस्तान सेना के डाक्टर समेत कश्मीरी मूल के कई और डॉक्टर और छात्र थे.

यूपी में काम करने वाले कश्मीरी मूल के करीब 200 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट एजेंसियों के रडार पर हैं. सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन लगातार यूपी में काम करने वाले 30 से 40 डॉक्टर के संपर्क में थी. पूछताछ के लिए एटीएस की एक टीम दिल्ली में है और दूसरी श्रीनगर जाने की तैयारी में है.

जांच एजेंसियां शाहीन और परवेज के करीबियों के बारे में पता लगा रही है. जांच में परवेज का कनेक्शन लखनऊ में रह रहे है कश्मीरियों से मिला है. अब लखनऊ के अलग अलग शिक्षण संस्थानों में जम्मू कश्मीर के छात्रों शिक्षकों कर्मचारियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. LIU को कश्मीरी मूल के लोगों के बारे जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है. परवेज के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में काम करने के दौरान उससे मिलने कौन लोग आते थे उसके बारे में ब्यौरा जुटाया जा रहा है. उसके घर से मिले मोबाइल और कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे है. इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ने एजेंसी को कश्मीरी छात्रों की विस्तृत रिपोर्ट दी है. अन्य शिक्षण संस्थानों की पड़ताल भी की जा रही है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Delhi car blast Nowgam blast

Trending news

ओवैसी का 'मिशन बदलापुर' सफल...सीमांचल में मिला ये 'दर्द' कैसे भूलेंगे तेजस्वी यादव?
Asaduddin Owaisi
ओवैसी का 'मिशन बदलापुर' सफल...सीमांचल में मिला ये 'दर्द' कैसे भूलेंगे तेजस्वी यादव?
करारी हार के बावजूद जख्मों पर मरहम लगा रहे ये दो आंकड़े, तेजस्वी का दर्द करेंगे कम?
bihar chunav 2025
करारी हार के बावजूद जख्मों पर मरहम लगा रहे ये दो आंकड़े, तेजस्वी का दर्द करेंगे कम?
क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा
Bihar election results 2025
क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा
गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब
Indian politics
गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब
1 से 19 तक के लिए खुद को कितना बदला? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?
Chirag Paswan
1 से 19 तक के लिए खुद को कितना बदला? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?
फैलने वाली है कोहरे की चादर, यहां बढ़ जाएगी ठिठुरन, तैयार कर लें कंबल-रजाई
Weather
फैलने वाली है कोहरे की चादर, यहां बढ़ जाएगी ठिठुरन, तैयार कर लें कंबल-रजाई
Nowgam Blast Live Updates: नौगाम के थाने में धमाका आतंकी हमला नही, जम्मू-कश्मीर के डीजीपी बोले- सैंपलिंग के दौरान धमाका
Nowgam Blast
Nowgam Blast Live Updates: नौगाम के थाने में धमाका आतंकी हमला नही, जम्मू-कश्मीर के डीजीपी बोले- सैंपलिंग के दौरान धमाका
आतंकी उमर का पुलवामा में घर उड़ा तो उमर-महबूबा को हुआ दर्द, कह दी खटकने वाली बात!
Omar Abdullah
आतंकी उमर का पुलवामा में घर उड़ा तो उमर-महबूबा को हुआ दर्द, कह दी खटकने वाली बात!
कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास जबरदस्त ब्लास्ट, 9 की मौत, 29 घायल
Kashmir
कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास जबरदस्त ब्लास्ट, 9 की मौत, 29 घायल
DNA: सूत्रधार या सूत्रहार? बिहार ने चूर किया प्रशांत किशोर का अहंकार
Prashant Kishor
DNA: सूत्रधार या सूत्रहार? बिहार ने चूर किया प्रशांत किशोर का अहंकार