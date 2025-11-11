Advertisement
trendingNow12996989
Hindi Newsदेश

Delhi Car Blast: कश्‍मीर में जैश के पोस्‍टर से दिल्‍ली धमाके तक, फरीदाबाद मॉड्यूल का डॉ. उमर चला रहा था i20 कार!

Delhi Red Fort Terror Attack: कश्मीर, फरीदाबाद, दिल्ली... लाल किले के करीब धमाके के बाद आतंकियों की क्रोनोलॉजी पता चल चुकी है. जैश के उस पोस्टर से जो सुराग मिले और दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई. कुछ घंटे बाद ही दिल्ली में धमाका हो गया. ये कनेक्शन अब जुड़ चुका है.

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Nov 11, 2025, 08:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Delhi Car Blast: कश्‍मीर में जैश के पोस्‍टर से दिल्‍ली धमाके तक, फरीदाबाद मॉड्यूल का डॉ. उमर चला रहा था i20 कार!

Delhi Attack Update: दिल्ली ब्लास्ट के 12 घंटे बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों को शक है कि ये फिदायीन हमला हो सकता है. इसके तार कश्मीर में कुछ दिन पहले जैश के पोस्टरों से जोड़े जा रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक लाल किले के बाहर कार में धमाका एक आतंकी हमला था. कार में ही विस्फोटक लगाया गया था और धमाका किया गया. यह कार पुलवामा के तारिक ने खरीदी थी. उसे ढूंढा जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से इस धमाके के तार जुड़े हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद खुफिया एजेंसियों को शक है कि आई 20 कार में फरार चल रहा आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद खुद सवार था. कुछ रिपोर्टों में हमले में जैश का हाथ होने का शक जताया गया है.

आशंका जताई जा रही है कि आतंकियों के जिस तरह मंसूबे फेल हो गए थे उससे जल्दी में आकर यह धमाका किया गया. इनपुट मिल रहे हैं कि यह धमाका रिमोट या सेंसर पर आधारित ट्रिगर से हो सकता है. पास के मोबाइल टावर और ड्रोन एक्टिविटी की भी जांच हो रही है. जिस कार सवार की मौत हुई है पुलिस उसका DNA टेस्ट करवाएगी जिसके बाद पुष्टि होगी कि कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद ही सवार था या नहीं. फिलहाल आत्मघाती हमले का शक जताया जा रहा है. 

दूर-दूर तक बिखरे मिले शव के हिस्से

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं. फरीदाबाद मॉड्यूल के आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद के बारे में इनपुट मिलने के बाद अब NIA को जांच सौंपी जा सकती है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक ब्लास्ट में मारे गए लोगों के शरीर के हिस्से दूर-दूर तक बिखरे मिले हैं. शव गृह में ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिजन पहुंच रहे हैं. उधर, दिल्ली पुलिस के अगले आदेश तक पब्लिक के लिए लाल किले को बंद रखा गया है.

 

आई20 कार का रूट

I-20 कार दिल्ली में कहां से चली और लाल किला तक कैसे पहुंची, पुलिस ने इसका रूट खंगाला है. रूट की सीसीटीवी मैपिंग दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कर ली है. यह I20 कार बदरपुर बॉर्डर पर आखिरी बार दिखाई दी थी. बदरपुर से इंटर करती हुई कार दिखाई देती है. इसके आगे का रूट पता लगाया जा रहा है.

LIVE: दिल्ली धमाके पर हर बड़ा अपडेट यहां देखिए

दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर तकरीबन ढाई तीन घंटे तक पार्किंग में i20 कर में ही बैठा रहा. वह 1 सेकंड के लिए भी i20 कर से नहीं उतरा था. पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉ उमर पार्किंग में या तो किसी का इंतजार कर रहा था या इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहा था. 

होटलों में रातभर सर्च ऑपरेशन

सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज, दरियागंज और आसपास के होटल्स में रातभर सर्च ऑपरेशन चलाया. पुलिस की टीम ने होटल सभी होटल्स के रजिस्टर चेक किए. इस दौरान पुलिस को 4 लोगों पर शक हुआ. चारों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. सूत्र बता रहे हैं कि ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हो सकता है. 

जैश का वो पोस्टर बना पहला सुराग

दिल्ली ब्लास्ट में जैश-ए-मोहम्मद का हाथ हो सकता है. दिल्ली में धमाके से करीब 15 दिन पहले आतंकियों के काले कारनामों की पहली लीड जम्मू-कश्मीर पुलिस को मिली थी. आतंकियों के कई राज्यों में फैले आतंकी नेटवर्क की जांच शुरू हुई. इसमें कश्मीरी डॉक्टर शामिल थे. 9 गिरफ्तारियों के साथ 2900 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक, बम बनाने की सामग्री और दो AK-सीरीज हथियारों की भारी बरामदगी के साथ भंडाफोड़ हुआ. जैश के पोस्टर अक्टूबर के मध्य में श्रीनगर के नौगाम में गुप्त रूप से सामने आए थे. 

पढ़ें: CNG ब्लास्ट तो नहीं लगता... एक्सपर्ट का दावा, दिल्ली विस्फोट में हो सकता है आतंकी संगठन का हाथ

गौर करने वाली बात यह है कि 2019 तक सुरक्षा बलों पर हमले की धमकी देने वाले जैश के पोस्टर आम थे लेकिन अब ऐसा होना दुर्लभ है. ऐसे में जब जैश के पोस्टर लगे तो श्रीनगर के एसएसपी जीवी संदीप चक्रवर्ती की जिज्ञासा को बढ़ा दिया. उन्होंने ऑपरेशन महादेव में जम्मू-कश्मीर पुलिस का नेतृत्व किया था. उनके प्रयास से तीन पहलगाम हमलावरों को बेअसर कर दिया था. उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि पोस्टर किसने लगाए थे और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में पथराव के समय के तीन ओवरग्राउंड वर्करों की पहचान की. उसके बाद आगे की साजिश बेनकाब होने लगी. 

अब तक गिरफ्तार लोगों में फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले कश्मीरी डॉक्टर, पुलवामा के रहने वाले मुजम्मिल गनई, मूल रूप से काजीगुंड के रहने वाले और सहारनपुर से पकड़े गए अदील अहमद राठेर और लखनऊ की रहने वाली और मुजम्मिल की कथित प्रेमिका डॉ. शाहीन सईद शामिल हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

Delhi blast

Trending news

इन 7 राज्यों में आज उपचुनाव, शाम 6 बजे तक 8 विधानसभा सीटों के लिए होगा मतदान
by elections
इन 7 राज्यों में आज उपचुनाव, शाम 6 बजे तक 8 विधानसभा सीटों के लिए होगा मतदान
भूटान में ‘शांति महोत्सव’ की गूंज! मोदी की मौजूदगी से बनेगा ऐतिहासिक पल, क्या है खास
PM Modi
भूटान में ‘शांति महोत्सव’ की गूंज! मोदी की मौजूदगी से बनेगा ऐतिहासिक पल, क्या है खास
कश्‍मीर में जैश के पोस्‍टर से दिल्‍ली धमाके तक, आतंकी डॉक्टर उमर चला रहा था कार!
Delhi blast
कश्‍मीर में जैश के पोस्‍टर से दिल्‍ली धमाके तक, आतंकी डॉक्टर उमर चला रहा था कार!
CNG ब्लास्ट तो... एक्सपर्ट का दावा, दिल्ली विस्फोट में हो सकता है आतंकियों का हाथ
Delhi blast
CNG ब्लास्ट तो... एक्सपर्ट का दावा, दिल्ली विस्फोट में हो सकता है आतंकियों का हाथ
दिल्ली ब्लास्ट से पहले सुनहरी मस्जिद के पास थी i20 कार, CCTV फुटेज ने खोल दिए राज
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट से पहले सुनहरी मस्जिद के पास थी i20 कार, CCTV फुटेज ने खोल दिए राज
बिहार नतीजों से पहले यहां BJP की प्रचंड जीत, 87% सीटें झटक कांग्रेस को 2 पर सिमटाया
bjp congress news
बिहार नतीजों से पहले यहां BJP की प्रचंड जीत, 87% सीटें झटक कांग्रेस को 2 पर सिमटाया
Delhi Car Blast Live Updates: दिल्ली कार धमाका जैश-लश्कर का ज्वाइंट ऑपरेशन, लोकल आतंकियों को बनाया मोहरा; सूत्रों के हवाले से खबर
red fort blast
Delhi Car Blast Live Updates: दिल्ली कार धमाका जैश-लश्कर का ज्वाइंट ऑपरेशन, लोकल आतंकियों को बनाया मोहरा; सूत्रों के हवाले से खबर
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के 12 घंटे में अब तक क्या-क्या हुआ? जरूर जानें ये 12 बातें
Delhi Car Blast
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के 12 घंटे में अब तक क्या-क्या हुआ? जरूर जानें ये 12 बातें
बढ़ने वाला है सर्दी का टॉर्चर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलेगी कंपकंपी
Weather
बढ़ने वाला है सर्दी का टॉर्चर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलेगी कंपकंपी
Delhi Blast News Live: दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आज सुबह गृह मंत्रालय में हाईलेवल बैठक, पीएम मोदी ने लिया जायजा; एक क्लिक में जानें रात से लेकर अबतक का अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast News Live: दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आज सुबह गृह मंत्रालय में हाईलेवल बैठक, पीएम मोदी ने लिया जायजा; एक क्लिक में जानें रात से लेकर अबतक का अपडेट