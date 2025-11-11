Delhi Red Fort Terror Attack: कश्मीर, फरीदाबाद, दिल्ली... लाल किले के करीब धमाके के बाद आतंकियों की क्रोनोलॉजी पता चल चुकी है. जैश के उस पोस्टर से जो सुराग मिले और दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई. कुछ घंटे बाद ही दिल्ली में धमाका हो गया. ये कनेक्शन अब जुड़ चुका है.
Trending Photos
Delhi Attack Update: दिल्ली ब्लास्ट के 12 घंटे बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों को शक है कि ये फिदायीन हमला हो सकता है. इसके तार कश्मीर में कुछ दिन पहले जैश के पोस्टरों से जोड़े जा रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक लाल किले के बाहर कार में धमाका एक आतंकी हमला था. कार में ही विस्फोटक लगाया गया था और धमाका किया गया. यह कार पुलवामा के तारिक ने खरीदी थी. उसे ढूंढा जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से इस धमाके के तार जुड़े हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद खुफिया एजेंसियों को शक है कि आई 20 कार में फरार चल रहा आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद खुद सवार था. कुछ रिपोर्टों में हमले में जैश का हाथ होने का शक जताया गया है.
आशंका जताई जा रही है कि आतंकियों के जिस तरह मंसूबे फेल हो गए थे उससे जल्दी में आकर यह धमाका किया गया. इनपुट मिल रहे हैं कि यह धमाका रिमोट या सेंसर पर आधारित ट्रिगर से हो सकता है. पास के मोबाइल टावर और ड्रोन एक्टिविटी की भी जांच हो रही है. जिस कार सवार की मौत हुई है पुलिस उसका DNA टेस्ट करवाएगी जिसके बाद पुष्टि होगी कि कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद ही सवार था या नहीं. फिलहाल आत्मघाती हमले का शक जताया जा रहा है.
दूर-दूर तक बिखरे मिले शव के हिस्से
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं. फरीदाबाद मॉड्यूल के आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद के बारे में इनपुट मिलने के बाद अब NIA को जांच सौंपी जा सकती है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक ब्लास्ट में मारे गए लोगों के शरीर के हिस्से दूर-दूर तक बिखरे मिले हैं. शव गृह में ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिजन पहुंच रहे हैं. उधर, दिल्ली पुलिस के अगले आदेश तक पब्लिक के लिए लाल किले को बंद रखा गया है.
आई20 कार का रूट
I-20 कार दिल्ली में कहां से चली और लाल किला तक कैसे पहुंची, पुलिस ने इसका रूट खंगाला है. रूट की सीसीटीवी मैपिंग दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कर ली है. यह I20 कार बदरपुर बॉर्डर पर आखिरी बार दिखाई दी थी. बदरपुर से इंटर करती हुई कार दिखाई देती है. इसके आगे का रूट पता लगाया जा रहा है.
LIVE: दिल्ली धमाके पर हर बड़ा अपडेट यहां देखिए
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर तकरीबन ढाई तीन घंटे तक पार्किंग में i20 कर में ही बैठा रहा. वह 1 सेकंड के लिए भी i20 कर से नहीं उतरा था. पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉ उमर पार्किंग में या तो किसी का इंतजार कर रहा था या इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहा था.
#BREAKING : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल क़िला के पास सोमवार, 10 नवंबर की शाम तेज़ धमाका हुआ. वारदात में करीब 8 लोगों की मौत हुई है और कई लोगों घायल होने जानकारी सामने आई है. ब्लास्ट से कुछ ही देर पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक I-20 कार को भीड़ वाले ट्रैफ़िक से… pic.twitter.com/PL1HbkWi2J
— Zee News (@ZeeNews) November 11, 2025
होटलों में रातभर सर्च ऑपरेशन
सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज, दरियागंज और आसपास के होटल्स में रातभर सर्च ऑपरेशन चलाया. पुलिस की टीम ने होटल सभी होटल्स के रजिस्टर चेक किए. इस दौरान पुलिस को 4 लोगों पर शक हुआ. चारों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. सूत्र बता रहे हैं कि ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हो सकता है.
जैश का वो पोस्टर बना पहला सुराग
दिल्ली ब्लास्ट में जैश-ए-मोहम्मद का हाथ हो सकता है. दिल्ली में धमाके से करीब 15 दिन पहले आतंकियों के काले कारनामों की पहली लीड जम्मू-कश्मीर पुलिस को मिली थी. आतंकियों के कई राज्यों में फैले आतंकी नेटवर्क की जांच शुरू हुई. इसमें कश्मीरी डॉक्टर शामिल थे. 9 गिरफ्तारियों के साथ 2900 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक, बम बनाने की सामग्री और दो AK-सीरीज हथियारों की भारी बरामदगी के साथ भंडाफोड़ हुआ. जैश के पोस्टर अक्टूबर के मध्य में श्रीनगर के नौगाम में गुप्त रूप से सामने आए थे.
पढ़ें: CNG ब्लास्ट तो नहीं लगता... एक्सपर्ट का दावा, दिल्ली विस्फोट में हो सकता है आतंकी संगठन का हाथ
गौर करने वाली बात यह है कि 2019 तक सुरक्षा बलों पर हमले की धमकी देने वाले जैश के पोस्टर आम थे लेकिन अब ऐसा होना दुर्लभ है. ऐसे में जब जैश के पोस्टर लगे तो श्रीनगर के एसएसपी जीवी संदीप चक्रवर्ती की जिज्ञासा को बढ़ा दिया. उन्होंने ऑपरेशन महादेव में जम्मू-कश्मीर पुलिस का नेतृत्व किया था. उनके प्रयास से तीन पहलगाम हमलावरों को बेअसर कर दिया था. उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि पोस्टर किसने लगाए थे और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में पथराव के समय के तीन ओवरग्राउंड वर्करों की पहचान की. उसके बाद आगे की साजिश बेनकाब होने लगी.
अब तक गिरफ्तार लोगों में फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले कश्मीरी डॉक्टर, पुलवामा के रहने वाले मुजम्मिल गनई, मूल रूप से काजीगुंड के रहने वाले और सहारनपुर से पकड़े गए अदील अहमद राठेर और लखनऊ की रहने वाली और मुजम्मिल की कथित प्रेमिका डॉ. शाहीन सईद शामिल हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.