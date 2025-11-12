मरते ही जन्नत मिलेगी, जिहाद करो... महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद का खौफनाक प्लान 'शोबा ए दावत' डिकोड, 'दौरा-ए-तस्किया' से बनाती सुसाइड बॉम्बर

Doctor Shaheen Shahid: भारत की खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश किया है, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे. जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक प्लान 'शोबा ए दावत' पूरी तरह डिकोड हो चुका है. इसकी कमान भारत में थी महिला डॉक्टर शाहीन के हाथ में, जो भारत में जमात उल-मोमिनात की चीफ कमांडर है. सूत्रों ने बताया है कि "शाहीन का प्लान शोबा ए दावत हुआ डिकोड हो चुका है. जमात उल-मोमिनात की भारत में चीफ कमांडर है शाहीन हैं. ये आतंकी संगठन मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर चलाती है, इस संगठन का काम महिलाओं को जिहाद के लिए तैयार करना होता है. शाहीन को खास जिम्मेदारी मिली थी कि वो कट्टर सोच वाली लड़कियों को निशाना बनाए और उन्हें जैश से जोड़े.

ब्रेनवाश का खतरनाक खेल

शोबा ए दावत: ब्रेनवाश का खतरनाक खेल इसी में होता है. शोबा ए दावत जैश का वो विभाग है, जो नए रिक्रूट्स का दिमाग में गंदगी, नफरत या यूं कहे कि बेनवाश करता है. सूत्र बताते हैं: "शोबा ए दावत की पूरी जिम्मेदारी भारत में शाहीन को दी गई थी. इस ट्रेनिंग में नए महिला आतंकियों का ब्रेनवाश किया जाता है और उन्हें समझाया जाता है कि जन्नत में जाने के लिए भारत के खिलाफ जिहाद करना जरूरी है." शाहीन को शुरुआती ट्रेनिंग 'दौरा ए तस्किया' का जिम्मा दिया गया था. इसमें लड़कियों को धार्मिक किताबों के बहाने जिहाद का जहर भरा जाता. वो पहले से कट्टर लड़कियों को टारगेट करती, जिनके मन में नफरत की जड़ें पक्की हो चुकी हों.

महिलाओं को ट्रेनिंग देना

शाहीन खुद जैश की 'दौरा आयत उल निसाह' ट्रेनिंग ले चुकी है. सूत्रों के मुताबिक: "मजहब की किताबों में महिलाओं के लिए भी जिहाद करने के बारे में बताने के लिए शाहीन को ट्रेनिंग मिल चुकी है." उसका मकसद था ज्यादा से ज्यादा 'मुंतज़िमा' (टीम लीडर) बनाना, ताकि इनके जरिए और महिलाओं को जैश से जोड़ा जा सके. ऑनलाइन क्लासेस की प्लानिंग भी चल रही थी, जिसमें भारत की उन महिलाओं को शामिल करना था, जिनके घरों से पुरुष आतंकी गतिविधियों में पकड़े गए हों. उन्हें लगता है कि सरकार ने उन्हें फंसाया है.

मरते ही जन्नत मिलेगी

शाहीन का सबसे बड़ा हथियार था ये झूठा वादा "मरते ही जन्नत मिलेगी". वो कट्टर सोच वाली लड़कियों को निशाना बनाती थी. सूत्र कहते हैं: "इस ट्रेनिंग में नए महिला आतंकियों का ब्रेनवाश किया जाता है और उन्हें समझाया जाता है कि जन्नत में जाने के लिए भारत के खिलाफ जिहाद करना जरूरी है." शोबा ए दावत के तहत वो 'दौरा-ए-तस्किया' नाम की शुरुआती ट्रेनिंग देने वाली थी. इसमें धार्मिक किताबों के नाम पर जहर भरा जाता था. शाहीन खुद जैश की 'दौरा आयत उल निसाह' ट्रेनिंग ले चुकी थी, जहां उसे सिखाया गया कि महिलाएं भी जिहाद कर सकती हैं.

सुसाइड बॉम्बर बनाने की फैक्ट्री

शाहीन का असली मकसद था महिला सुसाइड बॉम्बर तैयार करना. वो आर्थिक रूप से कमजोर, गुस्से में भरी लड़कियों को टारगेट करती. खासकर उन घरों की महिलाओं को, जहां पुरुष आतंकी गतिविधियों में पकड़े गए हों. उन्हें लगता था कि सरकार ने फंसाया है.

ऑनलाइन क्लास, डॉक्टर-नर्स का जाल

शाहीन सिर्फ ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन भी जाल बिछा रही थी. वो मुंतज़िमा (टीम लीडर) तैयार कर रही थी, जो और महिलाओं को जैश से जोड़ें. सूत्र बताते हैं: "जैश की महिला ब्रिगेड जमात उल मोमिनात से जोड़ने के लिए ऑनलाइन क्लास की भी शाहीन की तैयारी थी." हैरानी की बात वो अपने आसपास की डॉक्टरों और नर्सों को भी इस ट्रेनिंग में शामिल करने वाली थी. मसूद अजहर के भाई तल्हा अल-सैफ के सीधे संपर्क में थी शाहीन. भारत को बर्बाद करने का ब्लूप्रिंटये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, भारत को बर्बाद करने का पूरा ब्लूप्रिंट था. कश्मीर से लेकर शहरों तक, पढ़ी-लिखी, प्रोफेशनल महिलाओं को हथियार बनाना. डॉक्टर बनकर अस्पतालों में घुसना, नर्स बनकर इलाज के बहाने नुकसान पहुँचाना. ये सब प्लान में था. लेकिन भारतीय एजेंसियों की सतर्कता ने साजिश को समय रहते पकड़ लिया है.