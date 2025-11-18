Advertisement
Delhi Blast: डॉक्टर शाहीन शाहिद का 'मिशन काफिर', 14-18 साल की मुस्लिम लड़कियों और तलाकशुदा महिलाओं को 'मुजाहिद जंगजू' बनाने की साजिश का खुलासा

women doctor Shaheen Shahid Whatsapp chat: NIA लगातार ने महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद से लंबी पूछताछ कर रही है. उसके कई संपर्कों पर छापे मार रही है. साथ ही उन लड़कियों-महिलाओं की लिस्ट तैयार की जा रही है जिनसे शाहीन ने संपर्क किया था. इसी के साथ दिल्ली ब्लास्ट मामले में शाहीन से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है. डॉक्टर शाहीन 'मुजाहिद जंगजू' बनाने की प्लानिंग कर रही थी.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 18, 2025, 11:54 AM IST
प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Mujahid Jangju Human Bomb: दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बड़ा खुलासा किया है. इस मामले में गिरफ्तार महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद ने मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं और 14-18 साल की किशोरियों को मानव बम बनाने की योजना बनाई थी. व्हाट्सऐप चैट से मिले सबूतों में कोडवर्ड “मुजाहिद जंगजू” का इस्तेमाल हुआ है. इस पूरे ऑपरेशन का नाम था “मिशन काफिर”. जानते हैं पूरी कहानी.

मानव बम बनाने की थी प्लानिंग
जांच एजेंसियों को शाहीन के फ़ोन और व्हाट्सऐप चैट से पता चला है कि वो ख़ास तौर पर मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को टारगेट कर रही थी. उसकी नज़र दो तरह की महिलाओं पर थी. पहला जो तलाकशुदा या अपने पति-बच्चों से दूर रहने वाली महिलाएं हैं. दूसरी वह जो 14 से 18 साल की लड़कियां हैं, जिनका ब्रेनवॉश आसानी से किया जा सके. इनको “मानव बम” बनाने की पूरी तैयारी थी.

कोडवर्ड में बात होती थी 'मुजाहिद जंगजू'
चैट में मानव बम को 'मुजाहिद जंगजू' कोडवर्ड से पुकारा जाता था. यानी सीधे-सीधे “मानव बम” या “सुसाइड बॉम्बर” शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते थे. शाहीन ने खुद इस काम की पूरी ज़िम्मेदारी ली थी और अपने हैंडलर को लगातार अपडेट भेजती थी.

ऑपरेशन का नाम था “मिशन काफिर”
पूरे प्लान को “मिशन काफिर” नाम दिया गया था. इसके तहत पहले कट्टरपंथी विचारों वाली लड़कियों-महिलाओं को चुना जाता, फिर उनका ब्रेनवॉश होता और आख़िर में उन्हें सुसाइड जैकेट पहनाकर भीड़-भाड़ वाले इलाकों में भेजने की तैयारी थी.

विस्फोटक भी मंगवाए थे
शाहीन ने पाकिस्तान स्थित अपने हैंडलर के कहने पर भारी मात्रा में विस्फोटक सामान मंगवाया था. दिल्ली-एनसीआर में कई जगहों से RDX और दूसरे ख़तरनाक केमिकल बरामद हुए हैं. जांच एजेंसियां अब यह पता लगा रही हैं कि और कितनी लड़कियां इस जाल में फंस चुकी थीं. NIA ने शाहीन से लंबी पूछताछ की है. उसके कई संपर्कों पर छापे मार रही है. साथ ही उन लड़कियों-महिलाओं की लिस्ट तैयार की जा रही है जिनसे शाहीन ने संपर्क किया था.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

