Delhi last Update: कश्मीर के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े दिल्ली ब्लास्ट के तार, एक और डॉक्टर गिरफ्तार

Delhi Red Fort Blast Update:
Kashmir white collar terror module: दिल्ली ब्लास्ट की गुत्थी धीरे-धीरे सुलझती जा रही है. हर पल देश की राजधानी को दहलाने के इरादे रखने वाले आतंकियों से जुड़े खुलासे सामने आ रहे हैं. अब इस पूरी घटना के तार जम्मू-कश्मीर में हुए एक घटना से जुड़ते दिखाई दे रहें हैं. दरअसल जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन के जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए थे, जिसको लेकर पुलिस ने सहारनपुर से डॉ आदिल राठर को गिरफ्तार किया था. आदिल से पूछताछ के दौरान हरियाणा के फरीदाबाद में रहने वाले डॉक्टर मुज्जमिल का नाम सामने आने पर उसको गिरफ्तार किया गया. इन दोनों की निशानदेही पर 2900 किलोग्राम विस्फोटक भी बरामद किया गया था. इस बरामदगी से देश में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ लेकिन इसके कुछ आतंकी सदस्य पुलिस और खुफिया एजेंसी की पकड़ में नहीं आ पाए और उन्हीं में से एक डॉक्टर उमर है, जिसका नाम दिल्ली ब्लास्ट में सामने आया है.
डॉ उमर ने खरीदी कार
ज़ी न्यूज़ ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया है. शीर्ष सूत्रों ने ज़ी न्यूज़ को बताया कि डॉ. उमर ने हरियाणा पंजीकृत नंबर HR26CE7674 गाड़ी खरीदी थी. इसका इस्तेमाल पुलवामा के साम्बोरा स्थित जम्मू-कश्मीर बैंक के एटीएम गार्ड तारिक के सिम कार्ड से किया गया था. जिसका खुलासा विस्फोट के तुरंत बाद सामने आई एक तस्वीर से हुआ, जिसमें एक व्यक्ति कार और चाबी के साथ दिखाई दे रहा था. हालांकि, उसके परिवार ने उसकी पहचान आमिर के तौर पर की लेकिन उन्होंने उसके कार मालिक होने की बात से इनकार कर दिया.
मॉड्यूल का भंडाफोड़
एक शीर्ष सूत्र ने ज़ी न्यूज़ को बताया कि डॉ. उमर ने जेके बैंक के एटीएम गार्ड तारिक अहमद के नाम से कार खरीदी थी और फिर जांच को भ्रमित करने के लिए तारिक के पड़ोसी आमिर की तस्वीर कार के साथ लगाई थी. दरअसल, डॉ. उमर को दिल्ली में उस जगह पर हमला करने का काम सौंपा गया था जहां सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है लेकिन उससे पहले इनके अंतरराज्यीय व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो गया. एजेंसियों का मानना है कि डॉ.उमर को दिल्ली विस्फोट की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी थी लेकिन आतंकियों का भंडाफोड़ होते ही उसके आकाओं ने निर्देश दिया कि जांच की आंच उस तक पहुंचने से पहले ही दिल्ली में जहां भी हो सके, विस्फोट कर दे और उसने ऐसा ही किया. हालांकि, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि डॉ. उमर खुद कार चला रहे था या मॉड्यूल के किसी अन्य सदस्य ने इस हमले को अंजाम दिया है.
एक और डॉक्टर गिरफ्तार
दिल्ली ब्लास्ट के तार फिर से कश्मीर से जुड़े दिखाई दे रहे हैं जहां आज बुंदजोवा पुलवामा निवासी एक और डॉक्टर सज्जाद मल्लाह को गिरफ्तार किया गया है. क्योंकि, डिजिटल उपकरणों से उसकी संलिप्तता का संकेत मिला है. पहले गिरफ्तार किए गए सात लोगों के अलावा शोपियां निवासी एक इमाम के घर पर भी छापा मारा गया. सूत्रों के अनुसार पुलिस में कार्यरत उसके भाई को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है.
