मुजम्मिल के साथ 2 साल पहले गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, एक कट्टर फैमिली तैयार करने की थी प्लानिंग

Shaheen Saeed's terrorist conspiracy: दिल्ली धमाके में आज अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है.इस खुलासे में लेडी डॉक्टर का हलाला मॉड्यूल एक्सपोज्ड हुआ है. पूछताछ में लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन के बारे में एक नई और चौंका देने वाली बात सामने आई है. बात ये है कि शाहीन मुख्य अभियुक्त मुजम्मिल की दोस्त नहीं बल्कि पत्नी थी. दोनों ने चोरी-छिपे निकाह कर रखा था. लेकिन सवाल है कि इसमें हलाला मॉड्यूल क्या कनेक्शन है.

शाहीन इस्लाम की बात करती थी और शरिया को फॉलो करती थी. वो जिहादी नियमों को मानती थी. मगर दिल्ली को दहलाने के लिए उसने एक ऐसा काम कर दिया. जिसके बारे में जानकर जांच एजेंसियां भी सन्न हैं.दिल्ली धमाके के 16 दिन बाद आतंक की लेडी सर्जन डॉक्टर शाहीन सईद को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है.

लेडी डॉक्टर का 'हलाला मॉड्यूल'!

अक्सर हलाला का जिक्र होते ही दिलो-दिमाग में एक लड़की, उसका शौहर और एक मौलवी की छवि आती हैं. मगर आतंक का शाहीन वाला हलाला मॉड्यूल बिल्कुल अलग था. इसमें किसी मौलवी या मौलाना के लिए कोई जगह नहीं थी बल्कि जगह थी सिर्फ मुजम्मिल के लिए. जिसे दिल्ली धमाके का मुख्य अभियुक्त बनाया गया है.

सवाल ये कि मुजम्मिल का इस 'हलाला मॉड्यूल' से क्या लेना-देना था? इस 'हलाला मॉड्यूल' में डॉक्टर शाहीन सईद की क्या भूमिका थी? इन दोनों सवालों के जवाब आपको देंगे.जांच में पता चला है कि डॉक्टर शाहीन जो पहले से शादी शुदा थी. उसका डॉक्टर मुजम्मिल के साथ सिर्फ अटेचमैंट ही नहीं था बल्कि इन दोनों ने शादी भी कर ली थी.

2 साल पहले कर चुकी थी गुपचुप निकाह

कट्टर मजहबी नियमों को फॉलो करने वाली शाहीन ने डॉक्टर मुजम्मिल से साल 2023 में शादी कर ली थी. सोचिए, जो महिला पहले से शादी शुदा थी. जिसके अपने बच्चे भी थी. वो आतंकी फैमिली तैयार करने के लिए डॉक्टर मुजम्मिल को अपना जीवनसाथी बना लेती है. अल फलहा यूनिवर्सिटी के करीब एक मस्जिद में निकाह पढ़ती है. अब सवाल ये कि क्या दूसरी शादी से पहले डॉक्टर शाहीन ने हलाला के नियम का पालन किया.

पता चला है कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन की शादी शरिया नियमों के तहत हुई. इस निकाह में महर की राशि 6000 रुपये निर्धारित की गई थी. लेकिन डॉक्टर शाहीन या डॉक्टर मुजम्मिल दोनों में से भी किसी ने हलाला के बारे में नहीं बताया.ना ही तलाक को लेकर कोई जानकारी दी है. यानी दुनिया के सामने इस जहरीले जोड़े ने कट्टरता का जो चोला पहनकर रखा था.

शरिया नियमों की नहीं की कोई कदर

वो सिर्फ लोगों को दिखाने और उन्हें फंसाने के लिए था. असल में इस्लामिक नियमों का पालन ये सिर्फ अपनी सुविधा के हिसाब से कर रहे थे.बिना तलाक दिए और बिना हलाला के ही इन दोनों ने एक दूसरे से निकाह कर लिया.जबकि अपने साथ जुड़ने वाले लोगों को ये कट्टर शरिया नियमों का फॉलो करने की नसीहत देते थे.यानी दोनों का मकसद साफ था आतंक की फौज खड़ी करना. जिसमें ये कामयाब भी हो गए मगर धोखा खा गए और पुलिस के हाथों पकड़े गए.