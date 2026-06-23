BRICS NSA Meeting: भारत की मेजबानी में मंगलवार को देश की राजधानी नई दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (BRICS NSA) की हाई प्रोफाइल बैठक शुरू हुई. इस मंथन की शुरुआत करते हुए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने वैश्विक कूटनीति और सुरक्षा के मोर्चे पर दुनिया की मौजूदा बदहाल स्थिति को लेकर बेहद गंभीर चेतावनी दी. दुनिया भर के शीर्ष सुरक्षा दिग्गजों को संबोधित करते हुए डोभाल ने बेबाकी से कहा कि पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय संस्थान (जैसे संयुक्त राष्ट्र) आज के वैश्विक उतार-चढ़ाव और संकटों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं.