BRICS NSA Meeting: भारत की मेजबानी में मंगलवार को देश की राजधानी नई दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (BRICS NSA) की हाई प्रोफाइल बैठक शुरू हुई. इस मंथन की शुरुआत करते हुए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने वैश्विक कूटनीति और सुरक्षा के मोर्चे पर दुनिया की मौजूदा बदहाल स्थिति को लेकर बेहद गंभीर चेतावनी दी. दुनिया भर के शीर्ष सुरक्षा दिग्गजों को संबोधित करते हुए डोभाल ने बेबाकी से कहा कि पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय संस्थान (जैसे संयुक्त राष्ट्र) आज के वैश्विक उतार-चढ़ाव और संकटों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं.
एनएसए डोभाल ने अपनी शुरुआती स्पीच में कहा कि हम एक बेहद उथल-पुथल वाले समय में मिल रहे हैं. पूरी दुनिया इस वक्त सैन्य टकरावों और पेचीदा सुरक्षा समस्याओं से घिरी हुई है. एक तरफ जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताएं और आर्थिक दबाव हैं, तो दूसरी तरफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी ने नए संकट खड़े कर दिए हैं. सबसे चिंताजनक बात ये है कि जहां एक तरफ खतरे लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं इन झगड़ों को सुलझाने वाले साधन और अंतरराष्ट्रीय संस्थागत प्रणालियां खुद को बेअसर पा रही हैं. सीधे शब्दों में कहें तो मल्टीलेटरलिज्म (बहुपक्षवाद) अब दम तोड़ रहा है.
इस समिट में दुनिया के अलग-अलग महाद्वीपों से आए ताकतवर रक्षा और विदेश नीति के प्रमुखों की मौजूदगी को डोभाल ने बेहद खास बताया. उन्होंने ब्रिक्स के इस अनूठे ढांचे पर जोर देते हुए कहा कि यह मंच बहुत अलग-अलग बैकग्राउंड और अनुभवों वाले देशों को एक साथ लाता है, जो इस बदलती और अशांत दुनिया को संभालने के लिए बेहद जरूरी है.
डोभाल ने प्रतिनिधियों को ब्रिक्स (BRICS) के मूल एजेंडे की याद दिलाते हुए कहा कि इस संगठन की परिकल्पना एक ऐसे मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जहां आर्थिक सहयोग बढ़े और ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स के जरिए 'ग्लोबल साउथ' की आवाज को वैश्विक मंचों पर मजबूती से बुलंद किया जा सके. उन्होंने डेलीगेट्स से सवाल किया कि कमजोर होते वैश्विक तौर-तरीकों के बीच एक मजबूत ग्रुप के तौर पर हम दुनिया में क्या शांतिपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, यह हम सभी के लिए एक गंभीर आत्ममंथन का विषय है.
नई दिल्ली में आयोजित इस खास सेशन के दौरान सुरक्षा के पारंपरिक तौर-तरीकों से हटकर उन आधुनिक, बॉर्डरलेस और अदृश्य खतरों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो किसी भी देश के स्टैंडर्ड डिफेंस सिस्टम को पल भर में बेअसर कर सकते हैं. डोभाल ने सदस्य देशों से इन बदलते जोखिमों के खिलाफ तेजी से एक मजबूत डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करने की अपील की.
डिजिटल होती दुनिया के साइड-इफेक्ट्स का जिक्र करते हुए एनएसए ने कहा कि नॉन-ट्रेडिशनल खतरों ने अब राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर लिया है. इन ताकतों ने हमारे पारंपरिक सुरक्षा रिस्पॉन्स को हराने के सिस्टम विकसित कर लिए हैं.
आज के दौर में इनोवेटिव डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, आतंकवाद के बेहद छिपे हुए डिजिटल वेरिएंट्स और तेजी से बढ़ती जा रही डिजिटल दुनिया में साइबर खतरे हमारी संप्रभुता के लिए सबसे बड़े खतरे बन चुके हैं. फिलहाल, राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स देशों का यह अहम समिट जारी है, जिसमें सभी देशों के प्रतिनिधि आतंकवाद के खिलाफ एक जॉइंट फ्रेमवर्क की समीक्षा कर रहे हैं. साथ ही, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (ICTs) को सुरक्षित बनाकर एक मजबूत और निष्पक्ष मल्टीपोलर सिक्योरिटी मॉडल तैयार करने पर गहन चर्चा की जा रही है.
बता दें कि भारत और चीन के बीच साल 2020 में हुए पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद के बाद से जमी कूटनीतिक बर्फ अब तेजी से पिघलती नजर आ रही है. राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुए ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (BRICS NSA) के मंथन से ठीक पहले, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और चीन के कद्दावर विदेश मंत्री वांग यी के बीच एक बेहद सकारात्मक और आगे की सोच वाली द्विपक्षीय बैठक हुई.
इस हाई-प्रोफाइल बैठक के दौरान दोनों देशों ने आपसी रिश्तों के धीरे-धीरे सामान्य होने की दिशा में हो रही प्रोग्रेस पर संतोष जताया. भारत इस साल सितंबर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS Summit 2026) की अध्यक्षता कर रहा है, जिसके मद्देनजर इस मुलाकात को दोनों एशियाई दिग्गजों के बीच सबसे महत्वपूर्ण और ताजा हाई-लेवल संपर्क माना जा रहा है.
बैठक के बाद भारतीय खेमे की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, दोनों शीर्ष अधिकारियों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) और द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े हालिया घटनाक्रमों की विस्तृत समीक्षा की. साथ ही दोनों देशों के बीच स्थिरता और शांति बहाल करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर भी रोशनी डाली.
बैठक के दौरान एनएसए अजीत डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी को दोटूक शब्दों में भारत का रुख स्पष्ट किया. डोभाल ने जोर देते हुए कहा कि एक स्थिर, उम्मीद के मुताबिक और सकारात्मक द्विपक्षीय रिश्ता ही दोनों महाशक्तियों के बीच खोए हुए भरोसे को वापस ला सकता है और आपसी समझ को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. आपको बता दें कि वांग यी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य होने के साथ-साथ भारत-चीन सीमा विवाद पर बीजिंग के विशेष प्रतिनिधि भी हैं, जो डोभाल के विशेष निमंत्रण पर नई दिल्ली पहुंचे हैं.
बता दें कि ये महत्वपूर्ण बैठक साल 2024 में दोनों देशों के बीच हुए ऐतिहासिक सीमा समझौते के बाद शुरू हुई कूटनीतिक नरमी की एक बड़ी रूपरेखा का हिस्सा है. पिछले दो सालों में भारत और चीन के बीच कई व्यावहारिक कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत:
1. दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स (सीधी उड़ानें) फिर से शुरू हो चुकी हैं.
2. चीनी नागरिकों और व्यापारियों के लिए कुछ कड़े वीजा प्रतिबंधों में ढील दी गई है.
3. भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए बेहद पवित्र कैलाश-मानसरोवर यात्रा को दोबारा बहाल कर दिया गया है.
4. व्यापार और निवेश के मोर्चे पर भी दोनों देशों ने धीरे-धीरे कदम आगे बढ़ाए हैं. इसी का नतीजा है कि साल 2025 में दोनों देशों का आपसी व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, हालांकि भारत अभी भी चीन के साथ बड़े व्यापार घाटे से जूझ रहा है.
राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है कि डोभाल और वांग यी की इस कड़ाई से मॉनिटर की जा रही मुलाकात का मकसद आगामी महीनों में होने वाली बेहद उच्च स्तरीय मुलाकातों की जमीन तैयार करना है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस साल के आखिर में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत दौरा भी संभावित है, जिसके लिए दोनों देश कूटनीतिक चैनल के जरिए मजबूत तैयारी कर रहे हैं.