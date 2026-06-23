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ब्रिक्स NSA समिट में डोभाल की हुंकार! 'मल्टीलेटरलिज्म' पर दुनिया को चेताया, बंद कमरे में चीनी विदेश मंंत्री को दिया दोटूक संदेश

Ajit Doval: नई दिल्ली में ब्रिक्स NSA बैठक की शुरुआत करते हुए अजीत डोभाल ने कहा कि वैश्विक संस्थान विवाद सुलझाने में नाकाम हो रहे हैं और बहुपक्षवाद कम हो रहा है. उन्होंने आतंकवाद के नए डिजिटल वेरिएंट्स और साइबर खतरों से निपटने के लिए एकजुटता की अपील की.

Written BySiddhant SibbalEdited By:Shashank Shekhar Mishra
Published: Jun 23, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:12 PM IST
ब्रिक्स NSA समिट में डोभाल की हुंकार! 'मल्टीलेटरलिज्म' पर दुनिया को चेताया, बंद कमरे में चीनी विदेश मंंत्री को दिया दोटूक संदेश
Image Credit: BRICS NSA Meeting

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