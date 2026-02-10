शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन; वायरल वीडियो ने इंटरनेट को किया इमोशनल

Wedding Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिल्ली की एक महिला अपनी शादी की तैयारियों के दैरान बचपन में उसका ख्याल रखने वाली नैनी से मिलती है. नैनी से मिले इस सरप्राइज से उसकी आंखों में खूशी के आंसू बहने लगते हैं. यह वीडियो कंटेंट क्रिएटर रिधि कपूर की ओर से उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है,' बचपन में मेरी देखभाल करने से लेकर मेरी शादी देखने तक.'

कैमरे में कैद भावुक पल

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रिद्धि कपूर अपनी शादी की तैयारियों में लगी हुई हैं कि तभी उनकी बचपन की देखभाल करने वाली नैनी, जिन्हें वह प्यार से अम्मा कहती हैं उनके कमरे में आती हैं. उन्हें देखकर वह तुरंत मुस्कुरा उठती हैं और उन्हें गले लगा लेती है. एक-दूसरे को देख दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं. अम्मा भी उतनी ही भावुक दिखती हैं. वह कपूर को गले लगाती हैं और बार-बार कहती हैं कि वह कितनी खूबसूरत लग रही हैं.

'मैं आपका इंतजार कर रही थी...'

इस भावुक माहौल के बीच कपूर अम्मा से कहती हैं,' आप कैसे हो? मैं आपका इंतजार कर रही थी, आप आ ही नहीं रहे थे.' वह आगे कहती हैं,' मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप आ गए. देखो मेरी शादी हो रही है. मुझे लगा था कि आप नहीं आओगे.' इसके बाद दोनों भावुक होकर एक दूसरे से गले मिलने लगते हैं.

वीडियो में अम्मा अपने हाथों से कपूर को खाना खिलाते हुए भी नजर आ रही हैं. यह उनके बीच सालों से चले आ रहे प्रेम और देखभाल को दर्शाता है.

लोगों का रिएक्शन

रिद्धि कपूर का यह वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. कई तो इसके जरिए बचपन में उनके केयरटेकर के साथ जुड़े संबंध के बारे में भी बात करने लगे. पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट किया,' यह देखकर पता चलता है कि उनका पालन-पोषण बहुत अच्छे वैल्यू के साथ हुआ है.' एक अन्य यूजर ने लिखा,' मेरा पालन-पोषण भी एक आया ने किया है. वह हमेशा मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेंगी और मेरे घर में उनका हमेशा स्वागत रहेगा.'