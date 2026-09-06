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दिल्ली के सत्य निकेतन में गिरी इमारत, मलबे में 50 से ज्यादा छात्रों के दबे होने की आशंका, बिल्डिंग में था बच्चों का हॉस्टल

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक बिल्डिंग भरभराकर गिरने की सूचना सामने आई है. इमारत में बच्चों का हॉस्टल होने की खबर है. हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और राहत-बचाव से जुड़ी जानकारी का इंतजार है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 06, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 03:15 PM IST
दिल्ली के सत्य निकेतन में गिरी इमारत, मलबे में 50 से ज्यादा छात्रों के दबे होने की आशंका, बिल्डिंग में था बच्चों का हॉस्टल

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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