/दिल्ली के सत्य निकेतन में गिरी इमारत, मलबे में 50 से ज्यादा छात्रों के दबे होने की आशंका, बिल्डिंग में था बच्चों का हॉस्टल

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है. यहां एक बिल्डिंग के अचानक भरभराकर गिरने की सूचना मिली है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस इमारत में बच्चों का हॉस्टल होने की बात सामने आ रही है. बिल्डिंग गिरने की खबर मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया. हादसे में कितने लोग प्रभावित हुए हैं और किसी के घायल या फंसे होने की स्थिति क्या है, इसे लेकर फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है. प्रशासन और राहत-बचाव एजेंसियों की ओर से स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है.
रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक व्यक्ति को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाले जाने की जानकारी सामने आई है. इसके बाद बचाव दल लगातार मलबे की जांच कर रहा है, ताकि अगर कोई अन्य व्यक्ति अंदर फंसा है तो उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके.
हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं. इसके बाद राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया. रेस्क्यू टीम मलबे को सावधानी से हटाकर संभावित रूप से फंसे लोगों की तलाश कर रही है. घटनास्थल पर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं और बचाव अभियान पर नजर बनाए हुए हैं.
#WATCH | Delhi: A building has collapsed near Satya Niketan in South-West Delhi. The fire department received an alert around 1:30 PM. The rescue operation is underway. More details are awaited as the situation becomes clearer: Delhi police
(Source: NSUI) https://t.co/txNWIYZzTu pic.twitter.com/8ExL24roVn
— ANI (@ANI) September 6, 2026
सत्य निकेतन और इसके आसपास का इलाका छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय है. यहां कई शिक्षण संस्थान और कॉलेज मौजूद हैं, जिसके कारण इलाके में बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं. हालांकि, गिरी हुई इमारत में कितने लोग मौजूद थे और उनमें कितने छात्र थे, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है.
फिलहाल हादसे में कितने लोग घायल हुए हैं या किसी की मौत हुई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है. बचाव अभियान अभी जारी है और प्रशासन की प्राथमिकता मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है. स्थिति स्पष्ट होने के साथ हादसे से जुड़ी और जानकारी सामने आने की उम्मीद है.
दिल्ली पुलिस के अनुसार, घटना की जानकारी मिलने के बाद बचाव दल मौके पर पहुंच गया और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. पुलिस और दमकल विभाग की टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं. हादसे की पूरी स्थिति और प्रभावित लोगों की संख्या को लेकर आधिकारिक अपडेट का इंतजार किया जा रहा है.