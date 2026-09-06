/सत्य निकेतन में सिर्फ एक नहीं, कई इमारतें सवालों के घेरे में! दरारों और टूटे छज्जों के बीच रह रहे छात्र, 13 हजार से ज्यादा किराया

Delhi Satya Niketan Building Collapse Ground Report: दिल्ली के सत्य निकेतन में रविवार को इमारत ढहने से 3 छात्रों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि वह इमारत जर्जर थी और बारिश के बीच ढह गई. हालांकि, वहां पर ऐसी केवल एक बिल्डिंग नहीं हैं. बहुत सारी इमारतें सवालों के घेरे में हैं. दरारों और टूटे छज्जों के बीच छात्र अपनी जान को जोखिम में डालकर रह रहे हैं. हैरत की बात ये है कि जर्जर होने के बावजूद वहां पर किराया कम नहीं है और छात्रों को 13-13 हजार रुपये किराया चुकाना पड़ रहा है.
जी न्यूज की टीम ने हादसे के बाद सत्य निकेतन इलाके में जाकर हाल-चाल जाना. यह इलाका डीयू के नॉर्थ कैंपस के पास है, जहां पर दिल्ली के कई टॉप कॉलेज हैं. सत्य निकेतन में जहां बिल्डिंग गिरी, उससे कुछ मीटर की दूरी पर पीजी में रहने वाले स्टूडेंट से जी न्यूज ने बात की है. बातचीत में स्टूडेंट्स ने बताया कि वहां पर पीजी का बुरा हाल है. एक पीजी में रहने का स्टूडेंट्स को 13-13 हजार रुपये किराया चुकाना पड़ता है.
अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए स्टूडेंट्स ने बताया कि यहां बिजली के तारों का जाल फैला हुआ है. गलियां इतनी संकरी हैं कि आग लग जाए तो दमकल गाड़ी अंदर नहीं आ सकती. उन्होंने बताया कि कई बिल्डिंगों की हालत खराब है. मेनिटेंस के अभाव में वे धीरे-धीरे जर्जर हुई जा रही हैं. पांच मंजिल वाले पीजी नियमों को ताक पर रखकर चल रहे हैं. इमारतों को लेकर नियमों का कोई पालन नहीं किया जा रहा है.
केवल छात्र ही नहीं, इलाके में बनी इमारतों में छात्राएं भी बड़ी संख्या में रह रही हैं. उन्होंने बताया कि जो बिल्डिंग गिरी है, उसके आस-पास की इमारतों की हालत भी बहुत खराब है. बिल्डिंगों में दरारें आ रही हैं. छज्जा गिरने को है. डीयू के नजदीक होने की वजह से स्टूडेंट्स वहां रहने को मजबूर हैं.
उन्होंने बताया कि कई गलियां तो ऐसी हैं, जिनकी हालत बहुत खराब है. वहां पर सीवर के ढक्कन खुले हैं. तारों का जंजाल फैला है. तारों में आग लगने के बाद बिल्डिंग में आग लगने का खतरा बना रहता है. एक स्टूडेंट गौरव डागर ने बताया कि जो बिल्डिंग गिरी है, उसमें वह 3 साल पहले रहता था. वह बिल्डिंग बहुत खराब थी, जिसके चलते 2 साल बंद रही. इसके बाद उसे फिर चालू कर दिया गया.
उसने बताया कि ढहने वाली इमारत करीब 40-50 साल पुरानी थी. उस 5 मंजिला मकान में 20 से 25 छोटे-छोटे कमरे बने हुए थे. हर कमरे में दो-दो छात्र रहते थे. हादसे के वक्त बिल्डिंग में 50 से ज्यादा लोगों के मौजूद होने का अंदेशा है. घटना में 3 छात्रों की मलबे में दबने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 11 छात्रों को मलबे में से सुरक्षित बचा लिया गया.