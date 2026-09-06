/सत्य निकेतन में सिर्फ एक नहीं, कई इमारतें सवालों के घेरे में! दरारों और टूटे छज्जों के बीच रह रहे छात्र, 13 हजार से ज्यादा किराया

Delhi Satya Niketan Building Collapse Ground Report: दिल्ली के सत्य निकेतन में रविवार को इमारत ढहने से 3 छात्रों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि वह इमारत जर्जर थी और बारिश के बीच ढह गई. हालांकि, वहां पर ऐसी केवल एक बिल्डिंग नहीं हैं. बहुत सारी इमारतें सवालों के घेरे में हैं. दरारों और टूटे छज्जों के बीच छात्र अपनी जान को जोखिम में डालकर रह रहे हैं. हैरत की बात ये है कि जर्जर होने के बावजूद वहां पर किराया कम नहीं है और छात्रों को 13-13 हजार रुपये किराया चुकाना पड़ रहा है.