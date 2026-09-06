Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /सत्य निकेतन में सिर्फ एक नहीं, कई इमारतें सवालों के घेरे में! दरारों और टूटे छज्जों के बीच रह रहे छात्र, 13 हजार से ज्यादा किराया

सत्य निकेतन में सिर्फ एक नहीं, कई इमारतें सवालों के घेरे में! दरारों और टूटे छज्जों के बीच रह रहे छात्र, 13 हजार से ज्यादा किराया

Delhi Satya Niketan Building Collapse Update: दिल्ली के सत्य निकेतन में रविवार को एक बिल्डिंग ढह गई. लेकिन वहां पर ऐसी एक नहीं बल्कि बहुत सारी इमारतें हैं, जो पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं और कभी भी गिर सकती हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 06, 2026, 10:29 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 10:29 PM IST
सत्य निकेतन में सिर्फ एक नहीं, कई इमारतें सवालों के घेरे में! दरारों और टूटे छज्जों के बीच रह रहे छात्र, 13 हजार से ज्यादा किराया

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'शुद्ध सात्विक प्रेम ही संघ की असली ताकत': लंदन में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत
2
3
4
5