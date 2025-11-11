Delhi Car Blast: दिल्ली धमाके के 12 घंटे में अब तक क्या-क्या हुआ? जरूर जानें ये 12 बातें

12 Point on Delhi Blast in 12 Hours: दिल्ली ब्लास्ट को 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है. इस मामले में अब तक कई जानकारी सामने आई है, इन सभी इंफॉर्मेशन को हम मिलाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दौरान क्या-क्या अपडेट सामने आए हैं.

12 घंटे की 12 बातें

1. कब हुआ ब्लास्ट?

दिल्ली के लाल किला के पास ये धमाका 10 नवंबर 2025 को शाम तकरीबन 6:52 बजे भारतीय समयानुसार हुआ. जिसके बाद आसपास अफरा-तफरी मच गई

2. भारी तबाही

विस्फोट के कारण आग लग गई जिसने आस-पास के कई वाहनों (कार, ऑटोरिक्शा) को अपनी चपेट में ले लिया और भीड़भाड़ वाले इलाके में भारी नुकसान पहुंचाया.

3. इस मेट्रो स्टेशन को नुकसान

ये ब्लास्ट पुरानी दिल्ली स्थित लाल किला मेट्रो स्टेशन (Lal Quila Metro Station) के गेट नंबर 1 के पास लाल बत्ती पर रुकी एक धीमी गति से चलती गाड़ी में हुआ.

4. मौत का आंकड़ा

इस धमाके में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, और 20 घायल बताए जा रहे हैं. सभी जख्मी लोगों का दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

5. कार की डिटेल

पुलिस ने बताया कि ब्लास्ट में इस्तेमाल होने वाली कार हुंडई आई20 थी. ये धमका तब हुआ जब गाड़ी रेड सिग्नल के पास छीर-धीरे आगे बढ़ रही थी.

6. कार का मालिक हिरासत में

इस कार का नंबर HR26 7674 है जो हरियाणा के गुरुग्राम से रजिस्टर्ड है. चश्मदीदों का कहना है कि इस गाड़ी के मालिक का नाम मोहम्मद नदीम है जो उसने पुराने मालिक सलमान से खरीदा था. पुलिस ने सलमान को हिरासत में ले लिया है.

7. ब्लास्ट की जांच शुरू

एनएसजी (NSG), दिल्ली पुलिस (Delhi Police), एफएसएल (FSL) ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सैंपल लेने और सबूत जुटाने का काम किया. लैब में टेस्ट के बाद ही कोई नतीजा निकल पाएगा.

8. UAPA के तहत FIR दर्ज

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने बताया कि इस घटना को लेकर कोतवाली पुलिस स्टेशन में यूएपीए (UAPA) की धारा 16, 18 और विस्फोटक अधिनियम (Explosives Act) और बीएनएस की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.

9. हाई अलर्ट पर दिल्ली

ब्लास्ट के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है. दिल्ली-एनसीआर के रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, मार्केट और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है.

Delhi: A security guard, Satish Kumar, says, "...Delhi Police is also conducting rounds, checking people both manually and with machines..." pic.twitter.com/VJykVxsGOb — IANS (@ians_india) November 10, 2025

10. नेताओं ने जताया दुख

भारत समेत दुनियाभर के नेताओं ने इस घटना में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है. जिनमें पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अमित शाह शामिल थे.



Condolences to those who have lost their loved ones in the blast in Delhi earlier this evening. May the injured recover at the earliest. Those affected are being assisted by authorities. Reviewed the situation with Home Minister Amit Shah Ji and other officials.@AmitShah — Narendra Modi (@narendramodi) November 10, 2025

11. दूतावास की तरफ से एडवाइजरी

दिल्ली में मौजूद अमेरिकी और ब्रिटिश दूतावास ने अपने नागरिकों से लाल किला और चांदनी चौक न जाने की सलाह ही है. साथ ही लोकल अथॉरिटीज को फॉलो करने को कहा है.

12. पार्किंग में थी कार

मंगलवार की जानकारी मिली कि ब्लास्ट में इस्तेमाल होने वाली कार लाल किला के पास पार्किंग में दोपहर 3:19 से लेकर 6:48 तक पार्किंग में खड़ी थी.