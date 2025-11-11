Advertisement
trendingNow12996898
Hindi Newsदेश

Delhi Car Blast: दिल्ली धमाके के 12 घंटे में अब तक क्या-क्या हुआ? जरूर जानें ये 12 बातें

लाल किला हमले के बाद प्रशासन और जांच एजेंसियां एक्टिव हैं. अगर आप से पिछले 12 घंटे में इस घटना से जुड़े अपडेट्स छूट गए हैं, तो इसे यहां पढ़ सकते हैं.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 11, 2025, 07:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Delhi Car Blast: दिल्ली धमाके के 12 घंटे में अब तक क्या-क्या हुआ? जरूर जानें ये 12 बातें

12 Point on Delhi Blast in 12 Hours: दिल्ली ब्लास्ट को 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है. इस मामले में अब तक कई जानकारी सामने आई है, इन सभी इंफॉर्मेशन को हम मिलाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दौरान क्या-क्या अपडेट सामने आए हैं.

12 घंटे की 12 बातें

1. कब हुआ ब्लास्ट?
दिल्ली के लाल किला के पास ये धमाका 10 नवंबर 2025 को शाम तकरीबन 6:52 बजे भारतीय समयानुसार हुआ. जिसके बाद आसपास अफरा-तफरी मच गई

Add Zee News as a Preferred Source

2. भारी तबाही
विस्फोट के कारण आग लग गई जिसने आस-पास के कई वाहनों (कार, ऑटोरिक्शा) को अपनी चपेट में ले लिया और भीड़भाड़ वाले इलाके में भारी नुकसान पहुंचाया.

3. इस मेट्रो स्टेशन को नुकसान
ये ब्लास्ट पुरानी दिल्ली स्थित लाल किला मेट्रो स्टेशन (Lal Quila Metro Station) के गेट नंबर 1 के पास लाल बत्ती पर रुकी एक धीमी गति से चलती गाड़ी में हुआ. 

4. मौत का आंकड़ा
इस धमाके में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, और 20 घायल बताए जा रहे हैं. सभी जख्मी लोगों का दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

5. कार की डिटेल
पुलिस ने बताया कि ब्लास्ट में इस्तेमाल होने वाली कार हुंडई आई20 थी. ये धमका तब हुआ जब गाड़ी रेड सिग्नल के पास छीर-धीरे आगे बढ़ रही थी.

fallback

6. कार का मालिक हिरासत में
इस कार का नंबर  HR26 7674 है जो हरियाणा के गुरुग्राम से रजिस्टर्ड है. चश्मदीदों का कहना है कि इस गाड़ी के मालिक का नाम मोहम्मद नदीम है जो उसने पुराने मालिक सलमान से खरीदा था. पुलिस ने सलमान को हिरासत में ले लिया है.

7. ब्लास्ट की जांच शुरू
एनएसजी (NSG), दिल्ली पुलिस (Delhi Police), एफएसएल (FSL) ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सैंपल लेने और सबूत जुटाने का काम किया. लैब में टेस्ट के बाद ही कोई नतीजा निकल पाएगा.

8. UAPA के तहत FIR दर्ज
दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने बताया कि इस घटना को लेकर कोतवाली पुलिस स्टेशन में यूएपीए (UAPA) की धारा 16, 18 और विस्फोटक अधिनियम (Explosives Act) और बीएनएस की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.

9. हाई अलर्ट पर दिल्ली
ब्लास्ट के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है. दिल्ली-एनसीआर के रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, मार्केट और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है.

 

10. नेताओं ने जताया दुख
भारत समेत दुनियाभर के नेताओं ने इस घटना में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है. जिनमें पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अमित शाह शामिल थे.
 

11. दूतावास की तरफ से एडवाइजरी
दिल्ली में मौजूद अमेरिकी और ब्रिटिश दूतावास ने अपने नागरिकों से लाल किला और चांदनी चौक न जाने की सलाह ही है. साथ ही लोकल अथॉरिटीज को फॉलो करने को कहा है.

12. पार्किंग में थी कार
मंगलवार की जानकारी मिली कि ब्लास्ट में इस्तेमाल होने वाली कार लाल किला के पास पार्किंग में दोपहर 3:19 से लेकर 6:48 तक पार्किंग में खड़ी थी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Delhi Car Blast

Trending news

भूटान में ‘शांति महोत्सव’ की गूंज! मोदी की मौजूदगी से बनेगा ऐतिहासिक पल, क्या है खास
PM Modi
भूटान में ‘शांति महोत्सव’ की गूंज! मोदी की मौजूदगी से बनेगा ऐतिहासिक पल, क्या है खास
कश्‍मीर में जैश के पोस्‍टर से दिल्‍ली धमाके तक की कहानी, डॉक्टर उमर चला रहा था कार
Delhi blast
कश्‍मीर में जैश के पोस्‍टर से दिल्‍ली धमाके तक की कहानी, डॉक्टर उमर चला रहा था कार
CNG ब्लास्ट तो... एक्सपर्ट का दावा, दिल्ली विस्फोट में हो सकता है आतंकियों का हाथ
Delhi blast
CNG ब्लास्ट तो... एक्सपर्ट का दावा, दिल्ली विस्फोट में हो सकता है आतंकियों का हाथ
दिल्ली ब्लास्ट से पहले सुनहरी मस्जिद के पास थी i20 कार, CCTV फुटेज ने खोल दिए राज
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट से पहले सुनहरी मस्जिद के पास थी i20 कार, CCTV फुटेज ने खोल दिए राज
बिहार नतीजों से पहले यहां BJP की प्रचंड जीत, 87% सीटें झटक कांग्रेस को 2 पर सिमटाया
bjp congress news
बिहार नतीजों से पहले यहां BJP की प्रचंड जीत, 87% सीटें झटक कांग्रेस को 2 पर सिमटाया
Delhi Car Blast Live Updates: दिल्ली में हुआ धमाका आतंकी हमला! फिदायीन हमले का शक, फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ रहे कार ब्लास्ट के तार
red fort blast
Delhi Car Blast Live Updates: दिल्ली में हुआ धमाका आतंकी हमला! फिदायीन हमले का शक, फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ रहे कार ब्लास्ट के तार
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के 12 घंटे में अब तक क्या-क्या हुआ? जरूर जानें ये 12 बातें
Delhi Car Blast
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के 12 घंटे में अब तक क्या-क्या हुआ? जरूर जानें ये 12 बातें
बढ़ने वाला है सर्दी का टॉर्चर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलेगी कंपकंपी
Weather
बढ़ने वाला है सर्दी का टॉर्चर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलेगी कंपकंपी
Delhi Blast News Live: दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आज सुबह गृह मंत्रालय में हाईलेवल बैठक, पीएम मोदी ने लिया जायजा; एक क्लिक में जानें रात से लेकर अबतक का अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast News Live: दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आज सुबह गृह मंत्रालय में हाईलेवल बैठक, पीएम मोदी ने लिया जायजा; एक क्लिक में जानें रात से लेकर अबतक का अपडेट
INS सवित्री का मोजाम्बिक में भव्य स्वागत; सह्याद्री कर रहा प्रशांत महासागर में युद्ध
Indian Navy
INS सवित्री का मोजाम्बिक में भव्य स्वागत; सह्याद्री कर रहा प्रशांत महासागर में युद्ध