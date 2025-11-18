Advertisement
Hindi Newsदेश

दिल्ली धमाका: 150 फोन की CDR खोलेगी राज, डॉक्टर अदील की डायरी से मिला हनी ट्रैप-स्लीपर सेल का एंगल

Delhi Red Fort blast: दिल्ली को दहलाने के साजिश रचने वाले हनी ट्रैप के जरिए कश्मीरी लड़कियों को फंसाकर उन्हें फिदायीन बॉम्बर बनाने की तैयारी कर रहे थे. इसके लिए उत्तर भारत के मदरसों या अन्य कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़के-लड़कियों पर इनका फोकस रहता था. इस साजिश का खुलासा कैसे हुआ आइए बताते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 18, 2025, 11:50 AM IST
Delhi car blast: जम्मू-कश्मीर से लेकर देशभर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है. श्रीनगर के कई अस्पतालों में रेड चली जिसमें डॉक्टरों और नर्सों से पूछताछ हुई. अलग-अलग जगहों पर डाली गई रेड में अबतक 400 से ज्यादा सर्च हो चुके हैं. जैश और जमात ए इस्लामी से जुड़े लोगों पर रेड डाली गई है. इसबीच आतंकी डॉक्टर आदिल जिसे यूपी के सहारनपुर से दबोचा गया था उसकी डायरी में तमाम चौकाने वाले खुलासे हुए हैं.    

20 से ज्यादा खंगाल रही कोना-कोना

दिल्ली के लाल किले के सामने हुए कार ब्लास्ट मामले की जांच NIA कर रही है. लेकिन देश के खिलाफ रची गई इस सबसे बड़ी साजिश का हर राज फाश करने के लिए देशभर की एंटी टेरर यूनिट्स अपने स्तर पर जांच कर रही है. इसमे सबसे अहम है 150 से ज्यादा मोबाइल फोनों की CDR और एन्क्रिप्टेड कॉल का IP एड्रेस, ताकि ये पता चल सके कि इनका हैंडलर कहां से इन्हे ऑपरेट कर रहा था. एजेंसियां गिरफ्तार आतंकियों के मोबाइल की CDR और मैसेज की ट्रांसक्रिप्ट को एनेलाइज़ कर रही है. अब IP एड्रेस से संधिग्ध आतंकियों का पता जुटाया जा रहा है. इस सिलसिले में 20 से ज्यादा टेक्निकल सर्विलांस एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है.

दिल्ली धमाके के सूत्रधारों में से एक डॉ. अदील को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था. उसके पास से बरामद डायरी से दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा है. कश्मीरी छात्रों को हनीट्रैप और ब्रेनवॉश करने की साजिश इन व्हाइट कॉलर टेररिस्ट्स ने रची थी. दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच कर रही एजेंसियों को सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए डॉ. अदील की डायरी मिली है. सूत्रों के अनुसार, अदील ने अपनी डायरी में कम से कम 25 लोगों के मोबाइल नंबर लिखे थे. इनमें ज्यादातर नंबर सहारनपुर और आसपास के जिलों में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों के हैं.

25 संदिग्ध कौन हैं

एजेंसियां अब डायरी में लिखे सभी नंबरों की जांच कर रही हैं और यह भी पता लगा रही हैं कि अदील का इन लोगों से संपर्क कैसे हुआ. इन फोन नंबरों के अलावा, डायरी में कुछ कोड वर्ड्स और लोकेशंस भी दर्ज हैं. एजेंसियों का मानना है कि डॉ. अदील इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था. अदील के कई मदरसों और मेडिकल कॉलेजों में संपर्क थे, जहां कश्मीरी छात्र पढ़ते थे. वह इन छात्रों को ब्रेनवॉश कर स्लीपर सेल में बदलना चाहता था.

कश्मीरी लड़कियां हनी ट्रैप और ...

इस मामले में सहारनपुर में कई छापेमारी और तलाशी अभियान भी चलाए जा चुके हैं. एजेंसियां अब इन सभी छात्रों की जांच कर रही. उनके CDR स्कैन हो रहे हैं. एजेंसियों को शक है कि अदील ने सहारनपुर में पढ़ रहीं कश्मीरी लड़कियों से भी संपर्क करने की कोशिश की, ताकि उन्हें हनीट्रैप में फंसाकर आगे उनका आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा सके. उत्तर प्रदेश की सहारनपुर पुलिस ने जिले में रहने वाले सभी किरायेदारों का सत्यापन शुरू कर दिया है, ताकि उनकी पहचान और अन्य विवरणों की क्रॉस-वेरिफिकेशन हो सके.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Delhi Car Blast

