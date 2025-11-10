Delhi Car Blast: फरीदाबाद, गुजरात और हैदराबाद, इन कड़ियों को जोड़कर पता सकता है दिल्ली धमाके का कनेक्शन

Delhi Car Blast: दिल्ली धमाके के खबर से पूरा देश सकते में है. लाल किला के पास एक हुंडई आई20 कार में ब्लास्ट हो गया, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए. देश की जांच एजेंसी ने इस वारदात की असल वजह का पता लगाना शुरू कर दिया है. इस धमाके से जुड़ी सभी कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है.

कार के मालिक की जानकारी

फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक इस कार का नंबर HR26 7674 है जो हरियाणा के गुरुग्राम से रजिस्टर्ड है. चश्मदीदों का कहना है कि इस गाड़ी के मालिक का नाम मोहम्मद नदीम है जो उसने पुराने मालिक सलमान से खरीदा था. हालांकि आमतौर पर धमाके के लिए कार में फर्जी नंबर प्लेट का भी इस्तेमाल होता है. कार में कुछ लोग बैठे हो सकते हैं, ये भी मुमकिन है कि कार में सवार लोगों को इसमें एक्सप्लोसिव की जानकारी न हो.

फरीदाबाद में रहने वाले डॉक्टर पर शक

इधर ज़ी न्यूज़ के रिपोर्टर परिवेश 10 नवंबर की सुबह फरीदाबाद में थे जहां से एक कश्मीरी डॉक्टर मुज्जमिल शकील को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से तकरीबन 360 किलो एक्सप्लोसिव सब्सटांस और बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं. विस्फोटक में अमोनियम नाइट्रेट और आर्म्स में एक कैरम कॉक राइफल, 2 ऑटोमैटिक पिस्टल, 84 कारतूस, 5 लीटर केमिकल, 20 टाइमर बैटरीज और 14 बैग बरामद हुए.

Add Zee News as a Preferred Source

किराये पर लिया गया था

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरीदाबाद के पुलिस कमिशनर सतेंद्र कुमार गुप्ता (Satendra Kumar Gupta) ने कहा कि डॉ. मुजम्मिल ने तकरीबन 3 महीने पहले घर किराए पर लिया था. उसको 30 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया गया था, ये गिरफ्तारी डॉ. आदिल अहमद राथर की गिरफ्तारी के बाद हुई, जो उसी आतंकी नेटवर्क से जुड़ा एक और आरोपी है. अब इस बात की भी जांच की जाएगी कि क्या लाल किला कार ब्लास्ट के तार फरीदाबाद के इस मामले से जुड़े थे.

इस बाजार से खरीदा गया अमोनियम नाइट्रेट

ज़ी न्यूज़ के सूत्र ने ये जानकारी दी थी कि दिल्ली के खारी बावली मार्केट से तकरीबन 4 दुकानदारों को हिरासत में लिया था, और पूछताछ की जा रही थी, क्योंकि उनसे 8 खेप में अमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया था. अब सवाल उठता है कि वो क्यों और कैसे परचेज किया गया. क्या कुछ बातचीत हुई थी, इसको सीसीटीवी फुटेज के जरिये खंघाला जा रहा है. क्या फरीदाबाद में रहने वाले डॉक्टर मुज्जमिल शकील से इसका लिंक जुड़ रहा है?

क्या गुजरात के संदिग्ध से है कनेक्शन?

ज़ी न्यूज़ के रिपोर्टर परिवेश ने आशंका जताई है कि गुजरात एटीएस ने 9 नवंबर को 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है जिनमें 2 यूपी और एक हैदराबाद का निवासी है. अधिकारियों के मुताबिक इनका कनेक्शन ISIS से है और इनका मकसद देशभर में आतंकी हमले को अंजाम देना है. ये आतंकी हथियारों की अदला-बदली के लिए गुजरात आए थे.

कड़ियां मिलाने की कोशिश

जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ दिनों संदिग्ध आतंकी कनेक्शन वाली जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनका लिंक लाल किला कार ब्लास्ट से हो सकता है. जांच एजेंसी इन कड़ियों को जोड़कर नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेगी. फिलहाल हमें सच के सामने आने का इंतजार करना होगा.

(इनपुट-ज़ी न्यूज़ ब्योरो)