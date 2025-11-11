Delhi Blast: सामने आई मृतकों और घायलों की पूरी लिस्ट, पढ़ें 28 लोगों के नाम

दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल ने लाल किला कार ब्लास्ट में मारे गए लोगों और घायलों की पूरी लिस्ट जारी कर दी है. हालांकि इनमें से कई लोगों की पहचान उजागर नहीं हुई है.
Delhi Blast Name of Dead and Injured: दिल्ली के लाल किले में हुए कार धमाके ने पूरे देश को अलर्ट कर दिया है. अचानक हुए ब्लास्ट में आसपास मौजूद सभी लोगों को तितर-बितर कर दिया. इस वारदात में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 20 लोग घायल हुए हैं. जख्मी लोगों का इलाज लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में चल रहा है. हॉस्पिटल की तरफ से मृतकों और घायलों की पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है. मरने वालों में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है. आइए देखते हैं कि इस लिस्ट में किसका-किसका नाम है.
मृतकों को नाम
1. अशोक कुमार (पुरुष)- 34 साल
2. अज्ञात - 35 साल
3. अज्ञात- 35 साल
4. अज्ञात- 52 साल
5. अज्ञात- 58 साल
6. अज्ञात- 28 साल
7. अज्ञात- 30 साल
8. अज्ञात- 35 साल
घायलों के नाम
1. शायना परवीन (महिला) - 23 साल
2. हर्षुल (पुरुष)- 28 साल
3. शिवा जायसवाल (पुरुष)- 32 साल
4. समीर (पुरुष)- 26 साल
5. जोगिंदर (पुरुष)- 28 साल
6. भवानी शंकर शर्मा (पुरुष)- 30 साल
7. गीता- (महिला)- 26 साल
8. विनय पाठक (पुरुष)- 50 साल
9. पप्पू (पुरुष)- 53 साल
10. विनोद (पुरुष)- 55 साल
11. शिवम झा (पुरुष)- 21 साल
12. अज्ञात- 26 साल
13. मोहम्मद शाहनवाज (पुरुष)- 35 साल
14. अंकुश शर्मा (पुरुष)- 28 साल
15. मोहम्मद फारूख (पुरुष)- 55 साल
16. तिलक राज (पुरुष)- 45 साल
17. मोहम्मद सफवान (पुरुष)- 28 साल
18. मोहम्मद दाऊद (पुरुष)- 31 साल
19. किशोरी लाल (पुरुष)- 28 साल
20. आजाद (पुरुष)- 34 साल
घायलों को बचाने की कोशिश
जख्मी लोगों में से कुछ की हालत बेहद नाजुक है, हालांकि डॉक्टर्स और एलएनजेपी अस्पताल प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि सभी घायल स्टेबल कंडीशन में आ जाएं. वहीं जो मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, उनकी शिनाख्त करने की कोशिशें की जा रही हैं.
