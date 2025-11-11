Advertisement
trendingNow12996842
Hindi Newsदेश

Delhi Blast: सामने आई मृतकों और घायलों की पूरी लिस्ट, पढ़ें 28 लोगों के नाम

दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल ने लाल किला कार ब्लास्ट में मारे गए लोगों और घायलों की पूरी लिस्ट जारी कर दी है. हालांकि इनमें से कई लोगों की पहचान उजागर नहीं हुई है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 11, 2025, 12:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Delhi Blast: सामने आई मृतकों और घायलों की पूरी लिस्ट, पढ़ें 28 लोगों के नाम

Delhi Blast Name of Dead and Injured: दिल्ली के लाल किले में हुए कार धमाके ने पूरे देश को अलर्ट कर दिया है. अचानक हुए ब्लास्ट में आसपास मौजूद सभी लोगों को तितर-बितर कर दिया. इस वारदात में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 20 लोग घायल हुए हैं. जख्मी लोगों का इलाज लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में चल रहा है. हॉस्पिटल की तरफ से मृतकों और घायलों की पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है. मरने वालों में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है. आइए देखते हैं कि इस लिस्ट में किसका-किसका नाम है. 

मृतकों को नाम

1. अशोक कुमार (पुरुष)- 34 साल
2. अज्ञात - 35 साल
3. अज्ञात- 35 साल
4. अज्ञात- 52 साल
5. अज्ञात- 58 साल
6. अज्ञात- 28 साल
7. अज्ञात- 30 साल
8. अज्ञात- 35 साल

Add Zee News as a Preferred Source

घायलों के नाम
1. शायना परवीन (महिला) - 23 साल
2. हर्षुल (पुरुष)- 28 साल
3. शिवा जायसवाल (पुरुष)- 32 साल
4. समीर (पुरुष)- 26 साल
5. जोगिंदर (पुरुष)- 28 साल
6. भवानी शंकर शर्मा (पुरुष)- 30 साल
7. गीता- (महिला)- 26 साल
8. विनय पाठक (पुरुष)- 50 साल
9. पप्पू (पुरुष)- 53 साल
10. विनोद (पुरुष)- 55 साल
11. शिवम झा (पुरुष)- 21 साल
12. अज्ञात- 26 साल
13. मोहम्मद शाहनवाज (पुरुष)- 35 साल
14. अंकुश शर्मा (पुरुष)- 28 साल
15. मोहम्मद फारूख (पुरुष)- 55 साल
16. तिलक राज (पुरुष)- 45 साल
17. मोहम्मद सफवान (पुरुष)- 28 साल
18. मोहम्मद दाऊद (पुरुष)- 31 साल
19. किशोरी लाल (पुरुष)- 28 साल
20. आजाद (पुरुष)- 34 साल

घायलों को बचाने की कोशिश
जख्मी लोगों में से कुछ की हालत बेहद नाजुक है, हालांकि डॉक्टर्स और एलएनजेपी अस्पताल प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि सभी घायल स्टेबल कंडीशन में आ जाएं. वहीं जो मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, उनकी शिनाख्त करने की कोशिशें की जा रही हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Delhi Car Blast

Trending news

Delhi Lal Quila Blast: 26/11 के बाद अब 10/11 भी... देश को एक और तारीख दर्द दे गई!
Delhi
Delhi Lal Quila Blast: 26/11 के बाद अब 10/11 भी... देश को एक और तारीख दर्द दे गई!
Delhi Blast: सामने आई मृतकों और घायलों की पूरी लिस्ट, पढ़ें 28 लोगों के नाम
Delhi Car Blast
Delhi Blast: सामने आई मृतकों और घायलों की पूरी लिस्ट, पढ़ें 28 लोगों के नाम
धमाके से 100 मीटर दूर था... Zee News के रिपोर्टर ब्लास्ट वाली जगह सबसे पहले पहुंचे
red fort blast
धमाके से 100 मीटर दूर था... Zee News के रिपोर्टर ब्लास्ट वाली जगह सबसे पहले पहुंचे
दिल्ली ब्लास्ट में प्रयोग की गई i20 का निकला पुलवामा कनेक्शन, 8 की गई अबतक जान
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट में प्रयोग की गई i20 का निकला पुलवामा कनेक्शन, 8 की गई अबतक जान
फरीदाबाद, गुजरात और हैदराबाद, इन कड़ियों को जोड़कर मिल सकता है दिल्ली धमाके का लिंक
Delhi Car Blast
फरीदाबाद, गुजरात और हैदराबाद, इन कड़ियों को जोड़कर मिल सकता है दिल्ली धमाके का लिंक
दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में अलर्ट, कश्मीर से केरल तक सुरक्षाबलों की गश्त बढ़ी
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में अलर्ट, कश्मीर से केरल तक सुरक्षाबलों की गश्त बढ़ी
सलमान, नदीम और i20 कार... दिल्ली धमाके की तफ्तीश कर रही टीम को मिला बड़ा क्लू
Delhi blast
सलमान, नदीम और i20 कार... दिल्ली धमाके की तफ्तीश कर रही टीम को मिला बड़ा क्लू
मोहम्मद सलमान की गाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, कई ब्लास्ट, लाल किला धमाके की 10 बड़ी बातें
red fort blast
मोहम्मद सलमान की गाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, कई ब्लास्ट, लाल किला धमाके की 10 बड़ी बातें
न धमाके वाली जगह पर गड्ढा, ना मरने वालों के शरीर में मिलीं कीलें; ये कैसा ब्लास्ट?
Delhi blast
न धमाके वाली जगह पर गड्ढा, ना मरने वालों के शरीर में मिलीं कीलें; ये कैसा ब्लास्ट?
I-20 कार में हुआ था धमाका, हर एंगल की हो रही जांच: गृहमंत्री अमित शाह ने दिया अपडेट
Delhi
I-20 कार में हुआ था धमाका, हर एंगल की हो रही जांच: गृहमंत्री अमित शाह ने दिया अपडेट