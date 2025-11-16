हवाला से मंगाए 20 लाख में 3 लाख रुपये से खरीदा 26 क्विंटल नाइट्रोजन-फॉस्फोरस और पोटैशियम... दिल्ली धमाके की जांच में सबसे नया खुलासा

Delhi car blast agencies uncover 20 lakh rs fund trail: दिल्ली धमाके की कड़ियों को जोड़ते हुए आखिरकार जांच एजेंसियों ने इस कवायद में तीनों डॉक्टरों उमर, मुजम्मिल और शाहीन से जुड़े 20 लाख के फंड ट्रेल का खुलासा हुआ है. खुफिया सूत्रों ने रविवार को कहा कि यह रकम हवाला नेटवर्क के जरिए जैश-ए-मोहम्मद के एक हैंडलर द्वारा भेजे जाने का संदेह है.

3 लाख में खरीदा 26 क्विंटल एनपीके यूरिया

माना जाता है कि इसमें से लगभग 3 लाख रुपये 26 क्विंटल एनपीके उर्वरक खरीदने पर खर्च हुए, जो कृषि में इस्तेमाल होने वाला नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आधारित रासायनिक यौगिक है, जो विस्फोट में इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों का उत्पादन करने में भी सक्षम है.

पैसे को लेकर झगड़ा

अधिकारियों ने आगे खुलासा किया कि फंड के संचालन को लेकर डॉ. उमर-उन-नबी और डॉ. शाहीन के बीच कुछ झगड़ा हुआ था. सूत्रों ने कहा कि मुजम्मिल से एक महत्वपूर्ण सुराग मिला है, जिससे जांचकर्ताओं को साजिश के पीछे के वित्तीय संबंधों को एक साथ जोड़ने में मदद मिली है.

सूत्रों ने बताया कि मुजम्मिल से जो सुराग मिला उससे जांचकर्ताओं को साजिश के पीछे के वित्तीय संबंधों को जोड़ने में मदद मिली है. सुरक्षा एजेंसियों ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और विस्फोट स्थल से फोरेंसिक सबूत जुटाए हैं. 10 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में लाल किला परिसर के पास हुए विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे. शनिवार को पुलिस ने लाल किला कार धमाके की जांच में आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत एक नया मुकदमा लिखते हुए एफआईआर दर्ज की थी.