दिल्ली धमाके से जुड़े डॉक्टर उमर नबी का घर बुलडोजर एक्शन में ध्वस्त, पुलवामा से दिया गया आतंकवाद के खात्मे का संकेत

Delhi Blast: Dr Umar Nabi's House Demolished: दिल्ली में लाल किले से महज चंज कदम दूर एक कार धमाके में करीब 14 लोगों की जान लेने वाले आतंकी के घर को गिरा दिया गया. सुरक्षा बलों ने रात भर चले काफी तेज और निर्णायक अभियान में, दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में दिल्ली के प्रतिष्ठित लाल किले के पास हुए घातक कार बम विस्फोट के मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर नबी के पारिवारिक घर को जमींदोज कर दिया. शुक्रवार तड़के की गई यह तोड़फोड़, 10 नवंबर के हमले से जुड़े आतंकी नेटवर्कों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में तेज़ी का संकेत है, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई थी और दर्जनों अन्य घायल हुए थे.
पुलवामा के कोइल गांव में डॉ. नबी के पैतृक घर की दो मंज़िला इमारत को भारी सुरक्षा घेरे में बुलडोज़रों से मलबे में तब्दील कर दिया गया. प्रशासनिक अधिकारियों ने इस एक्शन की पुष्टि की है. बुलडोजर एक्शन के दौरान किसी प्रतिरोध की सूचना नहीं मिली, हालांकि निवासियों ने तनावपूर्ण माहौल बताया क्योंकि केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों ने आधी रात से भोर तक इलाके की घेराबंदी कर रखी थी.
सूत्रों के अनुसार, हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनीवर्सिटी में 28 साल के डॉक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. नबी की डीएनए साक्ष्य के माध्यम से पुष्टि हुई है कि वह विस्फोटकों से भरी सफेद हुंडई i20 कार चला रहा था, जो लाल किले की पार्किंग के पास समय से पहले ही फट गई थी.
इससे पहले, विनाशकारी पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, जम्मू-कश्मीर सुरक्षा बलों ने एक कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें पुलवामा, अनंतनाग, बांदीपोरा, शोपियां, कुलगाम और कुपवाड़ा सहित विभिन्न जिलों में कम से कम दस आतंकवादियों और समर्थकों के घरों को नियंत्रित विस्फोटों और बुलडोजरों का उपयोग करके ध्वस्त कर दिया गया था.
