Advertisement
trendingNow13005969
Hindi Newsदेश

दिल्ली में धमाके वाली जगह के नजदीक मिले 9mm के जिंदा कारतूस, एक बुलेट का खोखा बरामद, कौन था टारगेट?

Red fort car blast: 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 16, 2025, 11:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI इमेज
AI इमेज

Delhi blast probe: दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले की जांच फुल स्पीड में चल रही है. इस कड़ी में कई शहरों से 'गद्दारों' के राज खुल रहे हैं. व्हाइट कॉलर टेररिस्ट की गिरफ्तारियां हो रही है. कहीं मनी ट्रायल का खुलासा हो रहा है तो कभी अलफलाह यूनिवर्सिटी आतंकियों की 'जिहाद फैक्ट्री' कैसे बनी इसकी चर्चा हो रही है. इस बीच लाल किले में ब्लास्ट साइट के नजदीक कुछ कारतूस बरामद हुए हैं. दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने घटनास्थल से बरामद तीन कारतूस, दो ज़िंदा और एक खाली, 9 मिमी कैलिबर के कारतूस मिलने की पुष्टि की है. बता दें 9mm की गोलियों का इस्तेमाल आम तौर पर सिविलियन नहीं करते हैं.

कोई पिस्टल नहीं मिली

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कारतूस बरामद होने के बावजूद, घटनास्थल पर कोई पिस्टल या माउजर या उसका कोई पुर्जा नहीं मिला. पुलिस ने ये भी बताया, 'ये कारतूस आमतौर पर केवल सशस्त्र बलों या विशेष अनुमति प्राप्त लोगों के पास ही होते हैं. कारतूस मिले, लेकिन उन्हें चलाने में इस्तेमाल किया गया हथियार अभी तक नहीं बरामद हुआ है. अधिकारी ने कहा कि वे अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कारतूस वहां कैसे पहुंचे, क्या ये संदिग्ध के पास थे? 9 मिमी कारतूसों की बरामदगी चल रही जांच में एक नया आयाम जोड़ती है, क्योंकि अधिकारी गोला-बारूद के स्रोत और किसी आतंकवादी या आपराधिक नेटवर्क से जुड़े होने की जांच कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Delhi blast

Trending news

मंदिर के बाहर से गायब हुए 16000 रुपये के जूते, इंजीनियर बोला- बस 5 मिनट रखे थे और...
bengaluru news
मंदिर के बाहर से गायब हुए 16000 रुपये के जूते, इंजीनियर बोला- बस 5 मिनट रखे थे और...
रोहिणी के आरोपों से हिला लालू परिवार! कौन है तेजस्वी का 'क्रिकेट वाला दोस्त'
Lalu daughter Rohini Acharya
रोहिणी के आरोपों से हिला लालू परिवार! कौन है तेजस्वी का 'क्रिकेट वाला दोस्त'
बिहार के नतीजों में दिखा कुछ ऐसा, UP विधानसभा चुनाव में मायावती के साथ आएंगे ओवैसी?
AIMIM
बिहार के नतीजों में दिखा कुछ ऐसा, UP विधानसभा चुनाव में मायावती के साथ आएंगे ओवैसी?
गरीबों के 'आशियाने' बेचकर कमाए ₹222 करोड़! जज ने रात 3 बजे अपने घर पर लगाई अदालत
pmay scam
गरीबों के 'आशियाने' बेचकर कमाए ₹222 करोड़! जज ने रात 3 बजे अपने घर पर लगाई अदालत
3 डॉक्टर, पाकिस्तानी हैंडलर और सीक्रेट लैब, यूनिवर्सिटी के पास चल रहा था मौत का खेल
Delhi blast
3 डॉक्टर, पाकिस्तानी हैंडलर और सीक्रेट लैब, यूनिवर्सिटी के पास चल रहा था मौत का खेल
दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; CM ने दी चेतावनी
Delhi Lal Quila blast
दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; CM ने दी चेतावनी
वो हारे या जीते... अखिलेश यादव के इस बयान ने किसकी 'हार' के जख्मों पर मरहम लगा दिया?
Akhilesh Ydav
वो हारे या जीते... अखिलेश यादव के इस बयान ने किसकी 'हार' के जख्मों पर मरहम लगा दिया?
अलफलाह का डॉक्टर मुजम्मिल स्टूडेंट्स को 'जिहाद' के जाल में कैसे फंसाता था, जानिए
Delhi blast
अलफलाह का डॉक्टर मुजम्मिल स्टूडेंट्स को 'जिहाद' के जाल में कैसे फंसाता था, जानिए
88 का स्ट्राइक रेट, 89 सीटों पर शानदार जीत के बावजूद भाजपा को चुभ रहे ये 4 आंकड़े
Bihar Election 2025
88 का स्ट्राइक रेट, 89 सीटों पर शानदार जीत के बावजूद भाजपा को चुभ रहे ये 4 आंकड़े
Delhi Blast: तबाही के बीच मसीहा बने रेहड़ी और ई-रिक्शा वाले; सामने आया CCTV वीडियो
Delhi blast
Delhi Blast: तबाही के बीच मसीहा बने रेहड़ी और ई-रिक्शा वाले; सामने आया CCTV वीडियो