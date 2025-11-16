दिल्ली में धमाके वाली जगह के नजदीक मिले 9mm के जिंदा कारतूस, एक बुलेट का खोखा बरामद, कौन था टारगेट?

Delhi blast probe: दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले की जांच फुल स्पीड में चल रही है. इस कड़ी में कई शहरों से 'गद्दारों' के राज खुल रहे हैं. व्हाइट कॉलर टेररिस्ट की गिरफ्तारियां हो रही है. कहीं मनी ट्रायल का खुलासा हो रहा है तो कभी अलफलाह यूनिवर्सिटी आतंकियों की 'जिहाद फैक्ट्री' कैसे बनी इसकी चर्चा हो रही है. इस बीच लाल किले में ब्लास्ट साइट के नजदीक कुछ कारतूस बरामद हुए हैं. दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने घटनास्थल से बरामद तीन कारतूस, दो ज़िंदा और एक खाली, 9 मिमी कैलिबर के कारतूस मिलने की पुष्टि की है. बता दें 9mm की गोलियों का इस्तेमाल आम तौर पर सिविलियन नहीं करते हैं.

कोई पिस्टल नहीं मिली

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कारतूस बरामद होने के बावजूद, घटनास्थल पर कोई पिस्टल या माउजर या उसका कोई पुर्जा नहीं मिला. पुलिस ने ये भी बताया, 'ये कारतूस आमतौर पर केवल सशस्त्र बलों या विशेष अनुमति प्राप्त लोगों के पास ही होते हैं. कारतूस मिले, लेकिन उन्हें चलाने में इस्तेमाल किया गया हथियार अभी तक नहीं बरामद हुआ है. अधिकारी ने कहा कि वे अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कारतूस वहां कैसे पहुंचे, क्या ये संदिग्ध के पास थे? 9 मिमी कारतूसों की बरामदगी चल रही जांच में एक नया आयाम जोड़ती है, क्योंकि अधिकारी गोला-बारूद के स्रोत और किसी आतंकवादी या आपराधिक नेटवर्क से जुड़े होने की जांच कर रहे हैं.