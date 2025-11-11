Advertisement
दिल्ली धमाके की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे, जानिए अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक ने क्या कहा

Delhi Car blast: सोमवार शाम लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी कार में हुए धमाके को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन का रिएक्शन आया है. अमेरिकी राजदूत ने अपने स्तर से मदद की पेशकश की तो ब्रिटेन की सरकार ने ब्रिटिश लोगों के लिए चेतावनी भरी ए़डवायजरी जारी की है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 11, 2025, 10:10 AM IST
Delhi Car Blast Live Updates: अमेरिका के विदेश विभाग ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके पर कहा कि वह हालात पर नज़र रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर मदद देने के लिए तैयार है. अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा, 'दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट की जानकारी है. हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं और हर राजदूत सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं.'

विदेश विभाग के दक्षिण और मध्य एशिया मामलों से जुड़े ब्यूरो ने 'X' पर लिखा, 'घटना दुखद है. हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खो दिया है. हम घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं और हालात पर लगातार नजर रख रहे हैं.' वहीं ब्रिटेन ने अपने लोगों के लिए एडवायजरी जारी करते हुए उन्हें भारत-पाकिस्तान की सीमा से दूर रहने को कहा है.

Delhi Car Blast Updates: दिल्ली में हुआ धमाका आतंकी हमला! फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ रहे कार ब्लास्ट के तार

सोमवार शाम लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी गाड़ियों में तेज धमाका हुआ, जिसमें लगभग 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. धमाके की वजह से आसपास खड़ी कई अन्य गाड़ियों में भी आग लग गई. घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

देशभर में अलर्ट

पुरानी दिल्ली का यह इलाका बहुत भीड़ वाला माना जाता है. धमाके के बाद पुलिस, एनआईए, एनएसजी और फोरेंसिक टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं. पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है ताकि धमाके के कारणों का पता लगाया जा सके. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ स्थिति की समीक्षा भी की. 

गृह मंत्री ने एलएनजेपी अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और सुरक्षा एजेंसियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. धमाके के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान भी है. भीड़भाड़ वाले स्थानों और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाते हुए गश्त बढ़ाई गई है. (आईएएनएस)

