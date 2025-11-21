Advertisement
Delhi Blast: 'भारत लौट जाओ, जैश का बड़ा आतंकी हमला प्लान करो...' डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, सीरियाई आतंकी से की मुलाकात

Delhi car blast: दिल्ली में 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी 2022 में तुर्किये में एक सीरियाई आतंकी से मिला था.यह मुलाकात पाकिस्तान स्थित हैंडलर उकाशा के निर्देश पर हुई थी. NIA ने अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर आतंकी साजिश के अंतरराष्ट्रीय लिंक तलाशने शुरू कर दिए हैं.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 21, 2025, 06:54 AM IST
Big revelation in Delhi blast: 10 नवंबर को दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट मामले की जांच हर दिन नए खुलासों के साथ आगे बढ़ रही है. दिल्ली आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर उन नबी वर्ष 2022 में तुर्की में लगभग 20 दिन तक रुका, जहां उसकी मुलाकात एक सीरियाई आतंकवादी से करवाई गई.यह मुलाकात पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पर छिपे बैठे जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर उकाशा के निर्देश पर हुई थी. टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि सुसाइड बॉम्बर डॉ. उमर उन नबी, सह-आरोपी डॉ. मुजम्मिल शकील गनई और डॉ. मुजफ्फर राथर के साथ 2022 में तुर्किये में एक सीरियाई टेरर ऑपरेशन से मिला था. ऐसा माना जा रहा है कि यह उनके पाकिस्तानी हैंडलर उकाशा के कहने पर हुआ था.

तुर्की में हुई थी सीरियाई आतंकी से मीटिंग
एजेंसियां ​​इस बात की गहराई से जांच करने की कोशिश कर रही हैं कि मीटिंग के दौरान क्या हुआ था. मुजम्मिल, जिसे NIA ने गुरुवार को तीन अन्य आरोपियों - डॉ. अदील अहमद राथेर, डॉ. शाहीन सईद और मुफ्ती इरफान अहमद वागे के साथ गिरफ्तार किया था, से NIA द्वारा साजिश के इंटरनेशनल लिंक की जांच को आगे बढ़ाने के लिए पूछताछ किए जाने की उम्मीद है. इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि तीन डॉक्टर उमर, मुजम्मिल और मुजफ्फर (अदील राठेर का भाई) - लगभग 20 दिनों तक तुर्किये में रहे थे.

हैंडलर उकाशा कहां रहता है?
हालांकि वे उकाशा से मिलने वहां गए थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अफगानिस्तान-पाकिस्तान बॉर्डर पर रहता है, लेकिन आरोपियों के मुताबिक, यह मीटिंग कभी नहीं हुई.इसके बजाय, उकाशा ने उन्हें सीरियाई नागरिक से मिलने के लिए कहा.मुजफ्फर UAE के रास्ते अफगानिस्तान गया और कहा जाता है कि वह अल-कायदा में शामिल हो गया.

उमर को भारत लौटने का दिया गया निर्देश
सूत्रों ने कहा कि उमर भी तुर्किये से अफगानिस्तान जाना चाहता था, लेकिन उकाशा ने उसे भारत लौटने और वहां जैश के "बड़े" आतंकी प्लान को पूरा करने के लिए कहा. उसने उस निर्देश का पालन किया और लौटने के बाद ही वह अल फलाह यूनिवर्सिटी में शामिल हुआ और उस आतंकी मॉड्यूल को आकार दिया जो भविष्य के हमलों के लिए विस्फोटक जमा कर रहा था, जब उसका भंडाफोड़ हुआ.

तीन पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े थे डॉक्टर
एक ऑफिसर ने बताया है कि "मुज़म्मिल, अदील और उमर लगातार पाकिस्तान के तीन हैंडलर फैसल, हाशिम और उकाशा के साथ टेलीग्राम के ज़रिए टच में थे, जो उन्हें इंस्ट्रक्शन, रेडिकलाइज़ेशन मटीरियल और बम बनाने के वीडियो देते थे." NIA ने गुरुवार को कहा कि इसके लिए अरेस्ट किए गए तीन डॉक्टरों और शोपियां के मौलवी मुफ़्ती इरफ़ान ने दिल्ली टेरर अटैक में अहम रोल निभाया था और वे पूरे भारत में ऐसे ही हमले करने की साज़िश भी रच रहे थे. इससे पहले, NIA ने पंपोर के एक प्लंबर आमिर राशिद अली और काज़ीगुंड के रहने वाले जसीर बिलाल वानी को अरेस्ट किया था. आमिर ने दिल्ली कार ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई गाड़ी खरीदने में मदद की थी और उसे सुसाइड बॉम्बिंग प्लान के बारे में पता था.

अभी कौन-कौन पकड़ा गया है
उमर कार खरीदने से एक हफ़्ते पहले पैसे का इंतज़ाम करने के लिए पंपोर गया था और फिर आमिर के साथ हरियाणा वापस चला गया. आमिर लगभग एक हफ़्ते तक उमर के साथ रहा, उसके नाम पर कार खरीदी और फिर ब्लास्ट से कुछ दिन पहले पंपोर लौट आया.जसीर पर आरोप है कि वह एक एक्टिव को-कॉन्स्पिरेटर था, जिसने ड्रोन को रॉकेट में बदलकर टेरर अटैक करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट दिया था.सभी आरोपी पहले J&K पुलिस की कस्टडी में थे, जिसने नौगाम में जैश के कुछ पोस्टर मिलने के बाद शुरू हुई कड़ी जांच में, फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज़्ड डॉक्टरों से जुड़ी जैश की एक डरावनी टेरर कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश किया था.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Delhi blast

