दिल्ली धमाका 'डॉक्टर मॉड्यूल' के आतंक का सिर्फ पहला छींटा था, एजेंसियों ने समय रहते खोद दी आतंकियों की कब्र, वरना 'खून की होली खेलने' की थी प्लानिंग

लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए उस कार ब्लास्ट ने 13जिंदगियां लील लीं, लेकिन वो महज एक छोटा सा धमाका था. एक समंदर के पहले छींटे की तरह. असल साजिश तो इससे कहीं बड़ी थी. जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के 'डॉक्टर मॉड्यूल' ने 'ऑपरेशन D-6' के नाम से छुपी हुई ऐसी प्लानिंग बनाई थी जो पूरे देश में कई शहरों में खून की होली खेलने वाली थी. आइए जानते हैं कैसे एजेंसियों ने समय रहते अगर इन आतंकियों की कब्र नहीं खोदी होती कब्र तो देश में हजारों लोगों की जान चली जाती.
Trending Photos
तारीख 10 नवंबर 2025. दिन-सोमवार. सूरज डूबा ही था, दिन की छंटा घटी थी, शाम होने वाली थी, अचानक एक जोरदार धमाके ने पूरे शहर को हिला दिया. लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी आई-20 कार (HR26CE7674) में विस्फोट हो गया, धमाका इतना तेज था कि कई किलोमीटर तक के लोग आवाज सुनकर दहल उठे. जिसमें 13 निर्दोष जिंदगियों को जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हो गए. लेकिन ये धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं था. ये एक भयानक साजिश का पहला और आखिरी कदम था, एनआईए, दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की त्वरित कार्रवाई अगर नहीं हुई होती तो, देश में हाहाकार मचने वाला था. इससे पहले आंतकी देश में हामास और आईएसआईएस की तर्ज पर ड्रोन, रॉकट, मिसाइलों से तांडव मचाते उससे पहले ही खुफिया एजेंसियों ने इन आतंकियों की कब्र खोद डाली. जिसका नतीजा है देश में हजारों लोगों की जान बच गई. आइए, इस पूरी साजिश की कहानी समझते हैं.
'व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल' की जुड़ी कड़ी
10 नवंबर की शाम, जब दिल्ली की हलचल भरी सड़कों पर लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थे, लाल किले के मुख्य द्वार के ठीक सामने एक सफेद रंग की कार में जोरदार धमाका हो गया. यह वाहन-आधारित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) से लदा था, जो एक सुसाइड अटैक का हिस्सा था. फोरेंसिक जांच से पुष्टि हुई कि धमाके के पीछे जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) से जुड़ा एक 'व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल' था. मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी, पुलवामा (जम्मू-कश्मीर) का रहने वाला एक शिक्षित युवक, जो हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन विभाग का असिस्टेंट प्रोफेसर था निकला. उमर ने खुद को धमाके में उड़ा लिया, लेकिन इससे पहले उसने अपने सहयोगियों के साथ एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया था, जो हमास की गाजा-सीरिया स्टाइल अटैक्स की नकल करने वाला था. दिल्ली धमाका सिर्फ 'प्लान बी' था. जांच में खुलासा हुआ कि असली साजिश 'ऑपरेशन D-6' के तहत थी. जो 'प्लान ए' था. इसमें 6 दिसंबर को कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट करना था. जो बाबरी मस्जिद विध्वंस की याद दिलाने के लिए तैयार किया गया था.
'ऑपरेशन D-6' की कहानी
एनआईए की पूछताछ से सबसे बड़ा राज खुला तब हुआ जब जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग के काजीगुंड के जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया. दानिश, उमर का करीबी सहयोगी, ड्रोन मॉडिफिकेशन का एक्सपर्ट था. उसने कबूल किया कि 'ऑपरेशन D-6' हमास, आईएसआईएस और तालिबान के मॉडल पर आधारित था, जहां गाजा-सीरिया-अफगानिस्तान स्टाइल ड्रोन स्ट्राइक्स से भारत को दहलाने की प्लानिंग थी. यह ऑपरेशन छुपा हुआ था, कोडनेम 'D-6' जो 6 दिसंबर को इशारा करता था. बाबरी विध्वंस की तारीख, जिसे 'बदला' लेने का प्रतीक बनाया गया.
जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश: हमास स्टाइल अटैक का मास्टर माइंड
जांच का सबसे बड़ा खुलासा हुआ जब एनआईए ने जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड इलाके के रहने वाले जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया. दानिश, उमर का सबसे करीबी सहयोगी, एक तकनीकी विशेषज्ञ था, जो ड्रोन को हथियार में बदलने में माहिर था. पूछताछ में दानिश ने कबूल किया कि वे हमास और आईएसआईएस जैसे संगठनों के मॉडल पर भारत में 'खून की होली' खेलने की प्लानिंग कर रहे थे.
ड्रोन स्ट्राइक्स की साजिश: दानिश लगातार ड्रोन को मॉडिफाई कर रहा था. प्लान के तहत ड्रोन में हाई-रेजोल्यूशन कैमरा, लंबी बैटरी लाइफ और छोटे बम (जैसे ग्रेनेड या आईईडी) लगाए जाने थे. इन्हें भीड़भाड़ वाले इलाकों जैसे बाजारों, मॉल्स या सुरक्षा ठिकानों (जैसे एयरपोर्ट, संसद भवन) पर उड़ाकर टारगेटेड ब्लास्ट किए जाने थे. यह तरीका गाजा और सीरिया में हमास द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन अटैक्स की बिल्कुल नकल था, जहां ड्रोन से रॉकेट-जैसे हमले कर सैकड़ों लोगों को निशाना बनाया जाता है.
सुसाइड बॉम्बर और मिसाइलों का प्लान: दिल्ली ब्लास्ट सिर्फ टेस्ट था. दानिश और उमर ने 5-6 सुसाइड बॉम्बर्स को ट्रेनिंग दी थी, जो वेस्टेड आईईडी के साथ शहरों में घुसने वाले थे. इसके अलावा, छोटी मिसाइलें (रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड या घरेलू रॉकेट) तैयार की जा रही थीं, जो ड्रोन से लॉन्च हो सकें. अफगानिस्तान में तालिबान के हमलों से प्रेरित यह मॉड्यूल दिल्ली के अलावा मुंबई, कोलकाता और बैंगलोर जैसे शहरों को निशाना बनाने वाला था.
बमों का जखीरा: गिरफ्तारी के दौरान एनआईए को दानिश के ठिकाने से छोटे बम, केमिकल्स और ड्रोन पार्ट्स बरामद हुए. ये बम दिल्ली ब्लास्ट वाले आईईडी से ज्यादा घातक थे, जो रासायनिक विस्फोट पैदा कर सकते थे.
दानिश की गिरफ्तारी से एक दिन पहले, एनआईए ने उमर के एक अन्य सहयोगी आमिर राशिद अली (पंपोर, कश्मीर का रहने वाला) को दिल्ली से पकड़ा था. आमिर ने ही धमाके वाली कार खरीदी थी, जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड थी.
आतंकियों का हर प्लान फेल, बची हजारों जान
इसमें अभी कई एंगल पर जांच चल रही है, लेकिन समय रहते एजेंसियों ने साजिश का उजागर नहीं किया होता तो हमास जैसे संगठनों की तर्ज पर भारत में भी बड़े स्तर पर आतंकी हमले होने वाले थे. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की पूछताछ से खुलासा हुआ कि यह सिर्फ एक धमाका नहीं, बल्कि ड्रोन, सुसाइड बॉम्बर, मिसाइलों और बमों से लैस एक बड़े आतंकी मॉड्यूल की शुरुआत थी. अगर यह साजिश सफल हो जाती, तो हजारों जिंदगियां दांव पर लग सकती थीं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.