दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?

White Collar Terror Module: मित्रो अब आरोपियों को बेगुनाह वाला नैरेटिव चलानेवालों के शब्दकोश में शब्दों का अर्थ बदल गया है. ये कैसी सोच और ये कैसा तर्कशास्त्र है जो कार में धमाका करनेवाले को बेगुनाह बताता है. 2,900 किलो बारूद जुटानेवालों को बेगुनाह बताता है. यही सोच आतंकियों को वैचारिक खाद-पानी मुहैया कराती है. अब हम पढ़े लिखे युवाओं में आतंकवादी सोच का बीज बोनेवाले भारत के सबसे खतरनाक मौलाना के विषैले विचारों का विश्लेषण करेंगे. मित्रो ये मौलाना भी इन नैरेटिवबाज लोगों के शब्दकोश में बेगुनाह है

इन लोगों की गिरफ्तारी

फरीदाबाद से कश्मीर तक फैले 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' में अब तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें एक है मौलवी इरफान. ये नौगाम की एक मस्जिद में 7 साल से इमाम था. यही मौलाना रेडिकलाइजर-इन-चीफ था. इसी ने 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' खड़ा किया था. इसी ने कश्मीर में बैठकर दिल्ली में धमाके की प्लानिंग की थी.

इरफान की कोशिश

मौलवी इरफान बतौर इमाम मस्जिद में बैठकर लोगों को धर्म की शिक्षा देता था, समाज सुधार का संदेश देता था. लोगों को नेकदिल और दयालु बनने की सीख देता था. इसने लोगों के सामने अपनी इमेज एक धार्मिक प्रवृति वाले व्यक्ति की बनाई थी. ठीक उसी तरह जैसे दिल्ली में कार ब्लास्ट का संदिग्ध उमर लोगों के लिए एक डॉक्टर था. लेकिन जैसे ही ये मौलवी अपनी बैठक में पहुंचता था उसका कट्टरपंथी चेहरा सामने आता था. वो पढ़े लिखे युवाओं को कट्टरपंथ, जिहाद, खलीफा राज और तख्तापलट का देशविरोधी पाठ पढ़ाता था. ये डॉक्टरों को कट्टरपंथ और आतंकी हिंसा का सबक पढ़ाता था.

जांच में क्या मिला?

एजेंसियों की अब तक की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उससे साफ है कि भारत में 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' का मास्टरमाइंड मौलवी इरफान ही है. ऐसा क्यों है इसे समझिए..मौलवी बनने से पहले इमरान श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जुड़ा था



कट्टरपंथी विचारधारा

इस दौरान मेडिकल स्टूडेंट्स से उसने रिश्ते बनाए. धार्मिक शिक्षा देने के नाम पर उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ा. मौलवी इरफान ने डॉ आदिल राथर के साथ मिलकर 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' को खड़ा किया. मौलवी इरफान ने आदिल राथर के जरिए डॉ मुजम्मिल, डॉ उमर, डॉ शाहीन सईद को रेडिकलाइज किया और उन्हें अपने 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' का मेंबर बनाया

क्या था मकसद?

अब समझिए हम इसे देश का सबसे खतरनाक मौलाना क्यों कह रहे हैं. क्योंकि इसकी मॉडस ऑपरेंडी सबसे खतरनाक थी. DNA मित्रो अब तक जम्मू-कश्मीर में कम पढ़े लिखे और कम उम्र यानी 16 से 22 साल के उम्र के युवाओं को रेडिकलाइज किया जाता था. अब तक मदरसे से पढ़नेवालों को आतंकी बनाया जाता था.

मेडिकल कॉलेज में क्या किया?

लेकिन रेडिकलाइजर-इन-चीफ मौलवी इरफान ने मेडिकल कॉलेज में आतंकी रिक्रूटमेंट सेंटर खोल दिया था. ये सात-आठ साल डॉक्टरी की पढ़ाई कर चुके नौजवानों को आतंकी बनाता था. सोचिए मेडिकल में दाखिला लेने वाले छात्र पढ़ाई में कितने तेज होते हैं. ऐसे छात्रों को मौलवी इरफान ने आतंकी बना दिया. मौलवी इरफान इसलिए भी खतरनाक था कि वो सफेदपोश नौजवानों को आतंकी बना रहा था.



मौलवी के घर की तलाशी

मित्रो आज ज़ी न्यूज़ की टीम उस मस्जिद में पहुंची यहां इरफान मौलवी हुआ करता था. मस्जिद कमेटी ने उसे रहने के लिए एक कमरा दिया था. उसके कमरे से जैश-ए-मोहम्मद के 3 पोस्टर मिले. गौर से सुनिए और समझिए. 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' के मास्टरमाइंड मौलवी इरफान के कमरे से आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के तीन पोस्टर मिले.

इरफान के कमरे से मिले पोस्टर से साफ है कि वो जैश जैसे आतंकी संगठनों के संपर्क में था. इरफान जैश के हैंडलर हरजुल्ला के संपर्क में भी था. टेलीग्राम चैनल के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार करता था. VoIP यानी वाइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए जैश के हैंडलर के संपर्क में था.

इस विचारधारा का समर्थक

आतंकी और कट्टरपंथी आमतौर पर एजेंसियों से बचने के लिए ये तरीका अपनाते हैं. लेकिन मौलवी इरफान को लेकर अब जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए और समझिए. मौलवी इरफान आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद की कट्टरपंथी विचारधारा का समर्थक था. 2016 में आतंकी जाकिर मूसा ने इस आतंकी संगठन को बनाया था. जाकिर मूसा 23 मई 2019 को मारा गया था. अंसार गजवत-उल-हिंद ये आतंकी संगठन ISIS की विचारधान को मानता है. अंसार के आतंकियों का मकसद भारत में खलीफा का राज कायम करना है

खलीफा राज बनाने की कोशिश

जैश-लश्कर जैसे आतंकी संगठन भारत में हिंसा की साजिश रचते हैं लेकिन अंसार गजवत-उल-हिंद के आतंकी भारत में खलीफा राज कायम करना चाहते हैं. इसलिए हम इरफान को भारत का सबसे खतरनाक इमाम और मौलवी कह रहे हैं..लेकिन इसे भी बेगुनाह मानने वाले इसी भारत में रहते हैं. सोचिए जो इरफान जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के संपर्क में था. जिसने भारत में 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' बनाया वो भी बेगुनाह है. अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाए ये आप सोचिए. अब हम आपको देश के सबसे खतरनाक इमाम की सबसे खतरनाक साजिश के बारे में बताते हैं.

ओपन स्लीपर सेल्स

मौलवी इरफान ने रेडिकलाइज्ड डॉक्टरों को 'ओपन स्लीपर सेल्स' बनाया था और उन्हें पूरे भारत में फैल जाने के लिए कहा था. कट्टरपंथ से संक्रमित इन डॉक्टर्स के जरिए वो नए सदस्यों की भर्ती कर भारत में पढ़े-लिखे आतंकियों का नेटवर्क बना रहा था. कश्मीर में बैठकर उसने मुजम्मिल शकील के जरिए शाहीन सईद को अपने आतंकी नेटवर्क में भर्ती किया था. मौलवी इरफान ने 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' के लिए फंडिंग और लॉजिस्टिक्स का बंदोबस्त किया था

खतरनाक इरादे

मौलवी इरफान की साजिश कितनी खतरनाक थी, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि उसने कश्मीर में बैठकर दिल्ली के करीब फरीदाबाद में आतंक का हेडक्वार्टर तैयार कर दिया था. वो कश्मीर से दिल्ली नहीं आया लेकिन अपने शार्गिद अदील के साथ मिलकर 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' खड़ा कर दिया था.

कश्मीर से साजिश

कश्मीर में बैठकर ही इसने 2 हजार 900 किलो बारूद का इंतजाम कर दिया था. कश्मीर में बैठे-बैठे इसने दिल्ली में धमाका करा दिया. मित्रो हम फिर आपको बताते हैं कि भारत के इस सबसे खतरनाक मौलाना ने कैसे 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' खड़ा किया था. मौलवी इरफान ने सबसे पहले अदील को अपने नेटवर्क में शामिल किया. अदील के जरिए इसने मुजम्मिल और उमर को आतंकी नेटवर्क का मेंबर बनाया. मुजम्मिल के जरिए इसे शाहीन सईद को रेडिकलाइज किया

रेडिकलाइजर-इन-चीफ

शाहीन के जरिए मौलवी इरफान..उत्तर प्रदेश में अपने 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' के विस्तार की साजिश रच रहा था. मित्रो हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस रेडिकलाइजर-इन-चीफ ने देवबंद में दो साल पढ़ाई की थी. रेडिकलाइजर-इन-चीफ मौलवी इरफान ने सोच समझ कर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स का व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल तैयार किया था. वो अपनी आतंकी साजिश को एजेंसियों की नज़र से बचाना चाहता था. उसने जिन लोगों को रेडिक्लाइज किया था वो कितने खतरनाक थे उसे उमर नबी के जरिए समझा जा सकता है. उमर ने गिरफ्तारी के डर से धमाका कर दिया.



देश को खतरा

व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश भी मौलवी इरफान और अदील राथर की वजह से ही हुआ. जैश का जो पोस्टर इरफान के घर से मिला है वही पोस्टर नौगाम में लगाया गया था. एजेंसियों ने जब पोस्टर लगानेवालों की जांच शुरू की तो उसमें इरफान और अदील का नाम सामने आया. CCTV फुटेज और दूसरी कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस मौलवी इरफान तक पहुंची. उसके बाद सहारनपुर से इरफान के लेफ्टिनेंट डॉक्टर अदील को गिरफ्तार किया गया. फिर व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ. एजेंसिया अब ये जानकारी जुटा रही हैं कि रेडिकलाइजर-इन-चीफ से आतंक का पाठ पढ़ने वाले कितने और डॉक्टर हैं जो 'ओपन स्लीपर सेल्स' बनकर देश में छिपे हुए हैं.