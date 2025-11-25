दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह के बाद अल-हुदा? बारामुला में पुलिस का नया एक्शन

Jammu Kashmir Blast: पुलिस ने अल हुदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की फाइनेंशियल और ऑपरेशनल गतिविधियों की शुरुआती जांच (PE) शुरू की है. वहीं अब रेगुलेटरी और फाइनेंशियल कंप्लायंस स्टैंडर्ड के संभावित उल्लंघन, साथ ही सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े की जानकारी मिलने के बाद, यह जांच DDR नंबर 9 तारीख 24/11/2025 के तहत PS तंगमर्ग में रजिस्टर हुई है.
एक बड़े 'व्हाइट-कॉलर' टेरर मॉड्यूल के पकड़े जाने के बाद, जम्मू और कश्मीर में अधिकारियों ने गैर-कानूनी कामों के लिए आम लोगों और चैरिटेबल संस्थाओं के गलत इस्तेमाल की संभावना पर जांच बढ़ा दी है. बारामूला पुलिस ने दो एजुकेशनल ट्रस्ट: अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट और इदाराह फल्लाह-उ-दारैन सोसाइटी में टैक्स चोरी और फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (FCRA) के उल्लंघन समेत कथित फाइनेंशियल और ऑपरेशनल गड़बड़ियों की जांच शुरू की है.
पुलिस ने अल हुदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की फाइनेंशियल और ऑपरेशनल गतिविधियों की शुरुआती जांच (PE) शुरू की है. वहीं अब रेगुलेटरी और फाइनेंशियल कंप्लायंस स्टैंडर्ड के संभावित उल्लंघन, साथ ही सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े की जानकारी मिलने के बाद, यह जांच DDR नंबर 9 तारीख 24/11/2025 के तहत PS तंगमर्ग में रजिस्टर की गई है.
गंभीर आरोपों में दर्ज हुआ केस
कथित गैर-कानूनी कामों के लिए एक और संगठन, इदाराह फल्लाह-उ-दारैन सोसाइटी के खिलाफ भी गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट (UAPA) के तहत एक अलग मामला दर्ज किया गया है. इस सोसाइटी के खिलाफ़ UAPA के तहत कथित गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए बारामूला पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 208/2025 के साथ एक FIR दर्ज की गई है.
बारामूला पुलिस ने इन दोनों इंस्टिट्यूट में रेगुलेटरी नियमों के संभावित उल्लंघन के इनपुट के बाद यह जांच शुरू की. जांच कथित टैक्स चोरी और FCRA में गड़बड़ियों पर फोकस है. ज़मीन के मामले, जिसमें यह रिपोर्ट भी शामिल है कि एक इंस्टिट्यूट की बिल्डिंग बिना सही इजाज़त के सरकारी ज़मीन पर बनाई गई थी. इन ट्रस्टों से अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जांच के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लिए गए हैं.
जांच के दौरान, एसोसिएशन से जुड़ी अलग-अलग जगहों और एसेट्स पर कई कोऑर्डिनेटेड रेड की गईं. पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया.
सरप्राइज़ चेकिंग
ये कार्रवाई पुलिस के बड़े, चल रहे रोकथाम के उपायों और इलाके में गैर-कानूनी नेटवर्क और उनके इकोसिस्टम पर कार्रवाई का हिस्सा हैं, जिसका मकसद पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना और कानून का पालन पक्का करना है.
सभी मामलों की जांच अभी चल रही है, और सबूत इकट्ठा होने पर आगे कानूनी कार्रवाई की उम्मीद है, और जांच के दौरान सबूतों और नतीजों के आधार पर आगे सही कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसे पहले पुलिस कश्मीर में लगभग सभी हॉस्पिटल के लॉकरों की सरप्राइज़ चेकिंग की गई, जो हॉस्पिटल की सुविधाओं का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए एक सिक्योरिटी उपाय का हिस्सा है. इसके अलावा पुलिस ने पूरे कश्मीर में केमिकल और फर्टिलाइज़र की दुकानों की जांच तेज़ कर दी है.
इस ड्राइव का मकसद केमिकल और फर्टिलाइज़र के गलत इस्तेमाल को गैर-कानूनी कामों के लिए रोकना है. इसके लिए सभी डीलरों को सेफ्टी और डॉक्यूमेंटेशन नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है. पुलिस अधिकारियों की ये सारी कार्रवाई कश्मीर में वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के भंडाफोड़ होने के बाद जम्मू कश्मीर में देखी जा रही हैं.
