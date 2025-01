I.N.D.I.A गठबंधन के लिए कर रहे हैं बहुत चीजों का त्याग... AAP को TMC-SP का समर्थन; कांग्रेस ने दे डाली चेतावनी

Congress on I.N.D.I.A Alliance: लोकसभा चुनाव में कांग्रेस (Congress) और आम आदमी पार्टी (AAP) कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, लेकिन अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं और दोनों पार्टियां आमने-सामने आ चुकी हैं. इसके साथ ही इंडिया गठबंधन (I.N.D.I.A Alliance) के अन्य दलों ने भी कांग्रेस से दूरी बना ली है और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) के अलावा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी (SP) ने खुलकर आप का समर्थन किया है. इस बीच कांग्रेस पार्टी का गुस्सा फूटा है और अपने सहयोगियों को चेतावनी देते कहा है कि पार्टी इंडिया ब्लॉक के लिए बहुत सी चीजों का त्याग कर रही है.

'कांग्रेस बहुत सी चीजों का त्याग कर रही है'

सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने हाल ही में टिप्पणी की थी कि वह दिल्ली में कांग्रेस के बजाय आप (AAP) का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि 'वह मजबूत है.' इस पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, 'हम इंडिया गठबंधन (I.N.D.I.A Alliance) के सभी दलों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें यह भी समझना चाहिए कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लिए बहुत सी चीजों का त्याग कर रही है.' केसी वेणुगोपाल (KC Venugopal) ने कहा, 'हम दिल्ली में एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर भी लड़ रहे हैं. हमारी लड़ाई बहुत स्पष्ट और मजबूत है.'

