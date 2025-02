Delhi Election Result: 70 में से 50 सीटें कौन-कौन जीतेगा भाई? दिल्ली में काउटिंग से पहले गजब बना सीन

Delhi Vidhan Sabha Chunav Result: दिल्ली विधानसभा चुनाव की काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली है. सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं. उधर कैंडिडेट्स तड़के ही मंदिर में जाकर माथा टेक रहे हैं. जनता के मन में एक ही सवाल है क्या एग्जिट पोल के रुझान सच साबित होने वाले हैं या आम आदमी पार्टी करिश्मा करते हुए चौथी बार दिल्ली में झंडे गाड़ने जा रही है. इस बीच, काउंटिंग से पहले दिल्ली में गजब सीन बन गया है. हां और वो नंबर है 50 सीटों का.

दरअसल, आम आदमी पार्टी ने कुछ घंटे पहले एक इंटरनल बैठक की है, जिसमें अपने विश्लेषण के आधार पर तैयार एक रिपोर्ट के हवाले से 50 सीटें जीतने का दावा किया गया है. गोपाल राय ने यहां तक कह दिया कि 7-8 सीटों पर कांटे की टक्कर होगी मतलब आम आदमी पार्टी 50 सीटों को लेकर कॉन्फिडेंट है और 7-8 सीटें बोनस के तौर पर मान रही है.

भाजपा के खेमे का हाल

ऐसी ही कुछ स्थिति भाजपा की तरफ से पेश की गई है. ज्यादातर एग्जिट पोल में भाजपा की प्रचंड जीत के दावे किए गए हैं. ऐसे में भाजपा के खेमे में चेहरे खिले हुए हैं. पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था जबकि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को सीएम कैंडिडेट घोषित कर रखा है.

LIVE: दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजे ताजा अपडेट

अगर एग्जिट पोल सच साबित हुए तो 27 साल बाद राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा सरकार बनाएगी. दिल्ली चुनाव के लिए बुधवार को 60.54 फीसदी वोट पड़े. भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया है कि उनकी पार्टी करीब 50 सीटें जीतेगी. ऐसे में मतदाता भी कन्फ्यूज हैं कि भाजपा और आप दोनों 50-50 सीटों के दावे कर रहे हैं तो 70 सीटों में से 50-50 कितनों को मिलेंगे?

#WATCH | On Delhi Assembly election results, BJP leader & candidate from Malviya Nagar, Satish Upadhyay says, "The way the county is becoming Viksit Bharat, the same way 'Lotus' will bloom in Delhi...There will be no hat-trick (for AAP). Exit polls show the mood of the people.'' pic.twitter.com/Nkmn2Xymdb

— ANI (@ANI) February 8, 2025