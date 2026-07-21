/DNA: खुद बर्गर खाया और छात्रों को लाठी खिलाया... लोगों को भड़काकर प्रदर्शन से क्यों गायब हुए CJP के प्रवक्ता?

ऐसे पार्ट टाइम क्रांतिकारियों की सच्चाई पर जो भावनाओं की धूल थी ना, वो अब शीशे की तरह साफ हो रही है. कॉकरोच पार्टी के बुलावे पर पुलिस के लाठी-डंडे खाने के लिए जो कल संसद भवन पहुंचे थे, उन्हें भी ये समझ में आ रहा है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ. उनके साथ कॉकरोच पार्टी के कर्ताधर्ताओं ने छल किया. 20 जुलाई के संसद मार्च में विवेक कुमार नाम के एक छात्र शामिल हुए थे, जब से कॉकरोच पार्टी ने छात्रों के अधिकारों की लड़ाई का ऐलान किया, तब से वो कॉकरोच पार्टी के साथ हैं. अभिजीत दीपके के साथ वो धरने पर बैठते रहे हैं. कॉकरोच पार्टी के नेता और उनके वैचारिक संरक्षकों की तरह अभिजीत के बुलावे पर विवेक भी कल संसद भवन पहुंचे थे. प्रदर्शनकारियों के साथ सड़क पर उतरे हुए थे. दौड़-भाग कर रहे थे. आंसू गैस के गोले जब गिरे थे, तो धुएं के बीच विवेक भी घिरे थे.