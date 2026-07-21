/DNA: खुद बर्गर खाया और छात्रों को लाठी खिलाया... लोगों को भड़काकर प्रदर्शन से क्यों गायब हुए CJP के प्रवक्ता?

Delhi CJP Protest: कल तक जो कॉकरोच पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, वो अब पूर्व प्रवक्ता बन गए हैं क्यों? क्योंकि विजेता दहिया नाम के वो प्रवक्ता भी 'मेरी मर्जी' वाली क्रांति कर रहे थे. जब कॉकरोच पार्टी के आह्वान पर प्रदर्शन करने पहुंचे प्रदर्शनकारी लाठियां खा रहे थे, तब विजेता दहिया वहां से दूर कहीं और घूम रहे थे. इनके और इनके साथियों की बातों पर विश्वास करके प्रदर्शनकारी लाठी खाने के लिए संसद भवन के सामने पहुंच गए, ये विश्वासघात करके कहीं और चले गए और जब इनके छल पर सवाल उठा, तो क्या कह रहे हैं.
ये कह रहे हैं कि मुझे क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हो? प्रदर्शन करना कोई नौकरी है क्या? मेरी मर्जी, मैं जो भी करूं, जो खाऊं. विजेता दहिया. आप बर्गर खाइए, पिज्जा खाइए, ब्रेड पकौड़ा खाइए, जो खाना है वो खाइए, लेकिन दूसरों को तो लाठी मत खिलाइए. जो आपके और आपकी पार्टी के आह्वान पर लाठी खाने चले आए, उनका इस तरह से अपमान तो मत कीजिए.
ये जो प्रदर्शनकारी लाठी खा रहे हैं ना, ये आपकी ही कॉकरोच पार्टी के बुलावे पर आए थे आप और आपके साथियों ने इन्हें बुलाया था. विजेता दहिया, जब आपके समर्थक संसद भवन के सामने पिट रहे थे, तब आप कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता थे. ये आपकी जिम्मेदारी थी कि उनके साथ खड़े होते. ये जो आंदोलन या क्रांति होती है ना, ये पार्ट टाइम नहीं होती. इसके लिए सर्वस्व समर्पण और निरंतर संघर्ष की आवश्यकता होती है. यह किसी पार्ट टाइम अवकाश का कार्य नहीं है. ये नहीं है कि मेरी मर्जी होगी तो मैं क्रांति करूंगा और मेरी मर्जी नहीं होगी तो बर्गर खाता फिरूंगा. चे ग्वेरा तो दशकों पहले कह गए थे कि क्रांति एक ऐसा काम नहीं है, जो हम तब करते हैं जब हमें फुर्सत मिलती है. यह हमारे अस्तित्व का हर एक हिस्सा मांगती है.
खुद को एक्स्ट्रा लेफ्टिस्ट और अल्ट्रा मॉडर्न दिखाने वाले विजेता दहिया कभी वाम विचार के वाहक चे ग्वेरा को पढ़ लेते, लेकिन इसकी फुर्सत नहीं है. इन्हें क्रांति करनी है, और वो भी मेरी मर्जी वाली 'रील टाइप' क्रांति. 90 सेकंड्स वाली, जिसमें बोल दिया, दिख गए और सोशल मीडिया पर छा गए. छात्रों के अधिकार के नाम पर लाइक, कॉमेंट और शेयर वाले ये क्रांतिकारी उस कॉकरोच पार्टी के डीएनए का हिस्सा हैं, जो छात्रों की भावनाओं को उबाल दे रही हैं, जो जज्बाती नारे लगाकर लोगों को लाठी खाने के लिए खड़ा कर देते हैं और खुद बैठकर बर्गर खाने लगते हैं. नेतृत्व का अर्थ सिर्फ आदेश देना नहीं होता है, बल्कि सबसे पहली लाठी भी खानी होती है, लेकिन जिन्हें चोट खानी थी, वो ब्रेड पकौड़ा और बर्गर खा रहे थे.
ऐसे पार्ट टाइम क्रांतिकारियों की सच्चाई पर जो भावनाओं की धूल थी ना, वो अब शीशे की तरह साफ हो रही है. कॉकरोच पार्टी के बुलावे पर पुलिस के लाठी-डंडे खाने के लिए जो कल संसद भवन पहुंचे थे, उन्हें भी ये समझ में आ रहा है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ. उनके साथ कॉकरोच पार्टी के कर्ताधर्ताओं ने छल किया. 20 जुलाई के संसद मार्च में विवेक कुमार नाम के एक छात्र शामिल हुए थे, जब से कॉकरोच पार्टी ने छात्रों के अधिकारों की लड़ाई का ऐलान किया, तब से वो कॉकरोच पार्टी के साथ हैं. अभिजीत दीपके के साथ वो धरने पर बैठते रहे हैं. कॉकरोच पार्टी के नेता और उनके वैचारिक संरक्षकों की तरह अभिजीत के बुलावे पर विवेक भी कल संसद भवन पहुंचे थे. प्रदर्शनकारियों के साथ सड़क पर उतरे हुए थे. दौड़-भाग कर रहे थे. आंसू गैस के गोले जब गिरे थे, तो धुएं के बीच विवेक भी घिरे थे.
आज विवेक को भी लग रहा है कि उनके साथ छल हुआ है. विवेक कह रहे हैं कि जो भावनाओं में बहकर आए थे, वो प्रदर्शनकारी मार खा गए और कॉकरोच पार्टी के नेता अभिजीत दीपके पीछे ट्रक पर सुरक्षित खड़े थे. विजेता दहिया मेट्रो में घूम रहे थे और कॉकरोच पार्टी के ही राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका केंद्रीय मंत्री से मिलने पहुंच गए. जब कोई भावनाओं से खेलता है, छल करता है, तो ऐसा ही गुस्सा आता है. विवेक कोई अकेले नहीं हैं, जो इन पार्ट टाइम क्रांतिकारियों के 'वन लाइनर' कोट्स से प्रभावित हैं. नई पीढ़ी का एक हिस्सा है, जो इन पार्ट टाइम क्रांतिकारियों की 'वन लाइनर' क्रांति से अति प्रभावित होकर ये भी नहीं सोच रहा है कि वो क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है.