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DNA: खुद बर्गर खाया और छात्रों को लाठी खिलाया... लोगों को भड़काकर प्रदर्शन से क्यों गायब हुए CJP के प्रवक्ता?

Delhi Protest: छात्रों के अधिकार के नाम पर लाइक, कॉमेंट और शेयर वाले ये क्रांतिकारी उस कॉकरोच पार्टी के डीएनए का हिस्सा हैं, जो छात्रों की भावनाओं को उबाल दे रही हैं, जो जज्बाती नारे लगाकर लोगों को लाठी खाने के लिए खड़ा कर देते हैं और खुद बैठकर बर्गर खाने लगते हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 21, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:37 PM IST
DNA: खुद बर्गर खाया और छात्रों को लाठी खिलाया... लोगों को भड़काकर प्रदर्शन से क्यों गायब हुए CJP के प्रवक्ता?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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