Make India No 1: केजरीवाल ने लॉन्च किया मेक इंडिया नंबर वन कैंपेन, लोगों को जोड़ने के लिए जारी किया मोबाइल नंबर

Kejriwal launch Make India No 1 campaign: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने बुधवार को हरियाणा के हिसार से मेक इंडिया नंबर वन (Make India No 1) कैंपेन की शुरुआत की. इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि भारत में अभी भी गरीबी क्यों है? क्यों हर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिली? हम में किस चीज की कमी है? इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) भी मौजूद रहे.

देश के कोने-कोने में जाएंगे केजरीवाल

कैंपेन लॉन्च करते हुए अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा, 'हम हर्षोल्लास से आजादी के 75 साल मना रहे हैं, लेकिन सभी के मन में एक सवाल है कि 75 साल किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा नहीं होते लेकिन बहुत कम भी नहीं होते.' उन्होंने आगे कहा, '130 करोड़ भारतीयों के सवाल है कि इन 75 सालों में कई देश हमसे आगे निकल गए, हम पीछे क्यों रह गए? भारत के लोग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं. दुनिया की हर मल्टीनेशनल कंपनी में भारतीय जरूर मिलेगा.'

अरविंद केजरीवाल ने जारी किया नंबर

अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने मेक इंडिया नंबर वन (Make India No 1) कैंपेन की शुरुआत करते हुए ऐलान किया कि वो देश के कोने-कोने में जाएंगे और लोगों से जुड़कर देश कर नंबर वन बनाएंगे. इसके लिए उन्होंने एक मोबाइल नंबर 9510001000 जारी किया, जिस पर मिस कॉल कर लोग उनसे जुड़ सकते हैं.

केजरीवाल ने कहा, 'मेरी सभी से अपील है चाहे वो बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं या आम आदमी पार्टी के हों या किसी भी पार्टी के हों. पार्टीबाजी नहीं करनी है. हमारा मकसद है जनता को जोड़ना. जो भी भारत नंबर वन देखना चाहते हैं तो इस मुहिम से जुड़ें. इस मुहिम से जुड़ने के लिए 9510001000 पर मिस कॉल करना होगा.'

शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी चीज: केजरीवाल

सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा, 'शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी चीज है. हमसे साल 1947 में एक गलती हुई कि जैसे ही देश आजाद हुआ था हमें शिक्षा पर काम करना चाहिए था. हमें मुफ्त और शानदार शिक्षा का इंतजाम करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब हमें युद्ध स्तर पर अच्छी और मुफ्त शिक्षा का इंतजाम बड़े स्तर पर करना होगा.'

केजरीवाल ने आगे कहा, 'मैंने आज ही प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि आप पूरे देश में 14500 स्कूलों को अपग्रेड कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है. लेकिन, देश में करीब 10.5 लाख स्कूल हैं और इस गति से ठीक करेंगे तो 100 साल लग जाएंगे. मेरा निवेदन है कि सारी राज्य सरकारों को एक साथ लीजिए और युद्ध स्तर पर मिशन मोड में सभी 10 लाख स्कूलों को 5 साल में बढ़िया करके दिखाएंगे और शानदार बनाएंगे.

