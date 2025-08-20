कौन है वो शख्‍स जिसने दिल्‍ली की सीएम रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
Advertisement
trendingNow12888899
Hindi Newsदेश

कौन है वो शख्‍स जिसने दिल्‍ली की सीएम रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात

Rekha Gupta Attack: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज जनसुनवाई के दौरान एक शख्स ने हमला कर दिया. शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 20, 2025, 11:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन है वो शख्‍स जिसने दिल्‍ली की सीएम रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात

Attack On Delhi CM: दिल्ली में जनसुवनाई के दौरान आज बुधवार 20 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया गया. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के अनुसार इस हमले से सीएम के सिर में थोड़ी चोट आई है. हमलावर को पकड़ लिया गया है और पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम राजेश भाई खिमजी उर्फ भाई सकरिया बताया. उसके मुताबिक वह गुजरात के राजकोट का रहने वाला है.  

पुलिस ने पकड़ा हमलावर 
सीएम पर हमला करने वाले राजेश की उम्र 41 साल की बताई जा रही है. दिल्ली पुलिस उससे हमले के पीछे का मकसदग जानने की कोशिश कर रहे हैं. साथ में यह भी जांच की जा रही है कि क्या वह वाकई में गुजरात का रहने वाला है. पुलिस के मन में सवाल है कि अगर आरोपी गुजरात का निवासी है तो उसकी ऐसी क्या शिकायत है जो वह सुनवाई में आया था. बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुबह 7 बजे से अपने ऑफिस में जनसुनवाई करती है. उनके पास हर दिन सैकड़ों लेग अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं. बताया जा रहा है कि हमलावर भी अपने पास एक बैग और कुछ पेपर्स लेकर सीएम के पास पहुंचा था. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावर मुख्यमंत्री के पास शिकायत के बहाने पहुंचा था. पहले उसने कुछ कागज दिए फिर अचानत तेज आवाज में चिल्लाने लगा. इस दौरान उसने मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार दिया.   

ये भी पढे़ं- दिल्‍ली की सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बता दिया एक-एक सच

भाजपा नेताओं ने की निंदा 
सीएम पर हमले को लेकर कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा,' मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हुए कायराना हमले की कड़ी निंदा करता हूं. जनता से उनका निडर जुड़ाव और जनसेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता विपक्ष को स्पष्ट रूप से बेचैन करती है, जो इस तरह के शर्मनाक हथकंडे अपना रहा है. मैं उनकी शक्ति, सुरक्षा और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.'

इसी तरह भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और कपिल मिश्रा ने भी सीएम पर हमले की निंदा की. आरोपी राजेश खिमजी की माता भानु के मुताबिक वह पशु प्रेमी है और दिल्ली में कुत्ते पकड़े जाने को लेकर वह नाराज है. राजेश की पहली तस्वीर भी सामने आी है. 

ये भी पढ़ें- Sadbhavana Diwas: टेलीकम्यूनिकेशन से टेक्नोलॉजी तक देश में कंप्यूटर क्रांति लाए थे पूर्व पीएम राजीव गांधी, आज है जन्मदिन 

मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक 
बताया जा रहा है कि इस हमले में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कुछ हल्की चोटें आई हैं, हालांकि वह सुरक्षित हैं. इस हमले को लेकर भाजपा नेताओं ने राजनीतिक साजिश की आशंका जताई है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर CCTV फुटेज की जांच कर रही है. इस घटना को सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बड़ी चूक के तौर पर देखा जा रहा है. घटना के बाद मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. 

FAQ   

दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? 
रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं.  

रेखा गुप्ता पर हमला कब हुआ? 
रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

TAGS

rekha gupta

Trending news

कभी गोवा के CM का कांग्रेस ने कहा था कारिंदा, अब उन्‍हीं को बनाया VP का उम्मीदवार
Vice President
कभी गोवा के CM का कांग्रेस ने कहा था कारिंदा, अब उन्‍हीं को बनाया VP का उम्मीदवार
कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
rekha gupta
कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
Election Commission
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
देश में कंप्यूटर क्रांति लाए थे पूर्व पीएम राजीव गांधी, आज है जन्म दिवस
Rajiv Gandhi
देश में कंप्यूटर क्रांति लाए थे पूर्व पीएम राजीव गांधी, आज है जन्म दिवस
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
rekha gupta
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
Maharashtra Best Elections
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
Shashi Tharoor
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
SPG Commando
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Weather
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Rekha Gupta attacked Live: सीएम रेखा गुप्ता पर हुआ हमला तो आप पार्टी ने खुलकर बीजेपी का दिया साथ, कहा-हम इस घटना का विरोध करते हैं
#Breaking news
Rekha Gupta attacked Live: सीएम रेखा गुप्ता पर हुआ हमला तो आप पार्टी ने खुलकर बीजेपी का दिया साथ, कहा-हम इस घटना का विरोध करते हैं
;