Attack On Delhi CM: दिल्ली में जनसुवनाई के दौरान आज बुधवार 20 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया गया. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के अनुसार इस हमले से सीएम के सिर में थोड़ी चोट आई है. हमलावर को पकड़ लिया गया है और पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम राजेश भाई खिमजी उर्फ भाई सकरिया बताया. उसके मुताबिक वह गुजरात के राजकोट का रहने वाला है.

पुलिस ने पकड़ा हमलावर

सीएम पर हमला करने वाले राजेश की उम्र 41 साल की बताई जा रही है. दिल्ली पुलिस उससे हमले के पीछे का मकसदग जानने की कोशिश कर रहे हैं. साथ में यह भी जांच की जा रही है कि क्या वह वाकई में गुजरात का रहने वाला है. पुलिस के मन में सवाल है कि अगर आरोपी गुजरात का निवासी है तो उसकी ऐसी क्या शिकायत है जो वह सुनवाई में आया था. बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुबह 7 बजे से अपने ऑफिस में जनसुनवाई करती है. उनके पास हर दिन सैकड़ों लेग अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं. बताया जा रहा है कि हमलावर भी अपने पास एक बैग और कुछ पेपर्स लेकर सीएम के पास पहुंचा था. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावर मुख्यमंत्री के पास शिकायत के बहाने पहुंचा था. पहले उसने कुछ कागज दिए फिर अचानत तेज आवाज में चिल्लाने लगा. इस दौरान उसने मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार दिया.

ये भी पढे़ं- दिल्‍ली की सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बता दिया एक-एक सच

भाजपा नेताओं ने की निंदा

सीएम पर हमले को लेकर कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा,' मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हुए कायराना हमले की कड़ी निंदा करता हूं. जनता से उनका निडर जुड़ाव और जनसेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता विपक्ष को स्पष्ट रूप से बेचैन करती है, जो इस तरह के शर्मनाक हथकंडे अपना रहा है. मैं उनकी शक्ति, सुरक्षा और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.'

I strongly condemn the cowardly attack on Hon’ble CM @gupta_rekha Ji during a public hearing. Her fearless connect with people and unwavering commitment to public service clearly unsettles the opposition, which is stooping to such shameful tactics.

Wishing her strength, safety… pic.twitter.com/Qn5Zyscjh4 — Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) August 20, 2025

इसी तरह भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और कपिल मिश्रा ने भी सीएम पर हमले की निंदा की. आरोपी राजेश खिमजी की माता भानु के मुताबिक वह पशु प्रेमी है और दिल्ली में कुत्ते पकड़े जाने को लेकर वह नाराज है. राजेश की पहली तस्वीर भी सामने आी है.

Image of individual who attacked Delhi CM Rekha Gupta. Picture has been verified by official sources https://t.co/oQsI7oYXwE pic.twitter.com/jIYvacsIn4 — ANI (@ANI) August 20, 2025

ये भी पढ़ें- Sadbhavana Diwas: टेलीकम्यूनिकेशन से टेक्नोलॉजी तक देश में कंप्यूटर क्रांति लाए थे पूर्व पीएम राजीव गांधी, आज है जन्मदिन

मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक

बताया जा रहा है कि इस हमले में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कुछ हल्की चोटें आई हैं, हालांकि वह सुरक्षित हैं. इस हमले को लेकर भाजपा नेताओं ने राजनीतिक साजिश की आशंका जताई है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर CCTV फुटेज की जांच कर रही है. इस घटना को सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बड़ी चूक के तौर पर देखा जा रहा है. घटना के बाद मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

FAQ

दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है?

रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं.

रेखा गुप्ता पर हमला कब हुआ?

रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ.