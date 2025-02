Congress Delhi Defeat: दिल्ली में करारी हार के बाद कांग्रेस के सामने भविष्य की चुनौती, नाराज पार्टी नेताओं ने की बड़े बदलाव की मांग

Congress Delhi Election Defeat: दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन ने पार्टी के भीतर असंतोष को और बढ़ा दिया है. लगातार तीसरी बार पार्टी को शून्य सीटें मिलने के बाद कई वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस की चुनावी रणनीति और संगठन की कमजोरी पर सवाल उठाए हैं. पार्टी के भीतर आत्ममंथन और बड़े बदलाव की मांग तेज हो गई है.

तारिक अनवर की बड़ी मांग.. रणनीति स्पष्ट करे कांग्रेस

कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने पार्टी से अपनी राजनीतिक रणनीति स्पष्ट करने की मांग की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह तय करना होगा कि वह गठबंधन की राजनीति करेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी. अनवर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति स्पष्ट करनी होगी. उन्हें यह तय करना होगा कि वे गठबंधन की राजनीति करेंगे या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे. इसके अलावा पार्टी संगठन में बड़े और मौलिक बदलाव करना अब जरूरी हो गया है.

INDIA गठबंधन को सम्मान दें..

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी पार्टी की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को हराना है, तो उसे 'INDIA' गठबंधन की सभी पार्टियों को समान सम्मान देना होगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव के नतीजे मुस्लिम समुदाय के लिए भी चिंता का विषय हैं. अल्वी ने कहा कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर दिल्ली चुनाव लड़ा होता तो बीजेपी को हराया जा सकता था. कांग्रेस हाईकमान को यह तय करना होगा कि हमें अपने सहयोगियों के साथ जाना चाहिए या अकेले चुनाव लड़ना चाहिए. जो दिल्ली में हुआ है वह मुस्लिम समुदाय के लिए चिंता की बात है.

#WATCH | On Delh election results and INDIA alliance, Congress leader Rashid Alvi says, "...If Congress and Aam Aadmi Party had fought Delhi elections together, then BJP could not have won. Congress high command has to decide if we have to go with our allies or contest elections… pic.twitter.com/RIbLuaviBF

— ANI (@ANI) February 10, 2025