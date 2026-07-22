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दिल्ली के कनॉट प्लेस में RAF जवान की लिंचिंग की कोशिश, भीड़ ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, गाड़ियों में तोड़फोड़

दिल्ली के कनॉट प्लेस में CJP प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने RAF जवान को घेरकर लिंचिंग की कोशिश की. गाड़ियों में तोड़फोड़ और पथराव के बाद दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर ली है.

Written ByPramod SharmaEdited By:Alkesh Kushwaha
Published: Jul 22, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:49 AM IST
दिल्ली के कनॉट प्लेस में RAF जवान की लिंचिंग की कोशिश, भीड़ ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, गाड़ियों में तोड़फोड़

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