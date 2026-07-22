/दिल्ली के कनॉट प्लेस में RAF जवान की लिंचिंग की कोशिश, भीड़ ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, गाड़ियों में तोड़फोड़

Delhi Connaught Place Violence: दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाके कनॉट प्लेस और जंतर-मंतर के पास हुए इस हंगामे में मंगलवार शाम को CJP प्रोटेस्ट के नाम पर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा. इस दौरान भीड़ ने RAF के एक जवान को घेर लिया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. मामला इतना बढ़ गया कि जवान की जान पर बन आई थी. गनीमत यह रही कि मौके पर मौजूद दूसरे RAF जवानों ने सूझबूझ दिखाकर अपने साथी को भीड़ के चंगुल से बाहर निकाला. अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए FIR दर्ज कर ली है.