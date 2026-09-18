/ड्राइवर का लाइसेंस निकला फर्जी, फिर भी कोर्ट ने बीमा कंपनी को दिया 5.89 लाख का झटका; कार मालिकों के लिए बड़ी जीत

रोड पर चलते हुए अगर एक्सीडेंट हो जाए, तोप जहां एक तरफ गंभीर चोटों और बुरी तरह डैमेज हुई कार का दर्द होता है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा सिरदर्द होता है बीमा का क्लेम लेना. कंपनियां अक्सर कोई मामूली सी गलती या बहाना ढूंढकर पल्ला झाड़ लेती हैं, और ऐसा ही एक बड़ा बहाना होता है ड्राइवर का फर्जी लाइसेंस. लेकिन अब दिल्ली स्टेट कंज्यूमर कमीशन के एक सख्त फैसले ने बीमा कंपनियों की इन चालों पर पानी फेर दिया है. कमीशन ने साफ कर दिया है कि सिर्फ ड्राइवर का लाइसेंस फर्जी निकलने भर से बीमा कंपनियां क्लेम से इंकार नहीं कर सकती हैं. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे कोर्ट ने कार मालिकों को बड़ी राहत दिलाई है.
दिल्ली स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने इस मामले की सुनवाई करते हुए साफ कर दिया है कि अगर किसी हादसे के समय ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी निकलता है, तो भी बीमा कंपनी सिर्फ इस वजह से गाड़ी के नुकसान का क्लेम खारिज नहीं कर सकती. जब तक कंपनी यह साबित न कर दे कि मालिक को पहले से ही पता था कि लाइसेंस फेक है, तब तक उसे बीमा का पैसा देना ही होगा.
यह मामला रमेश दलाल नाम के एक कार मालिक से जुड़ा है. रमेश दलाल ने अपनी SUV का बीमा एक प्राइवेट कंपनी से कराया था. साल 2010, 20 फरवरी को उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उस समय गाड़ी उनके ड्राइवर सुरेंद्र सिंह चला रहे थे. हादसे में गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. रमेश दलाल ने गाड़ी ठीक कराने के बाद 5 लाख 89 हजार 427 रुपये अपनी जेब से खर्च किए.
जब उन्होंने बीमा कंपनी से इस खर्चे का क्लेम मांगा, तो कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम कैंसिल कर दिया कि ड्राइवर सुरेंद सिंह का ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी था. बीमा कंपनी का कहना था कि पॉलिसी के नियमों के अनुसार गाड़ी वैध लाइसेंस वाले व्यक्ति के पास ही होनी चाहिए, इसलिए वे क्लेम देने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं.
इसके बाद रमेश दलाल ने जिला उपभोक्ता फोरम का रुख किया. फोरम ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके खिलाफ बीमा कंपनी दिल्ली स्टेट कंज्यूमर कमीशन चली गई.
कमिशन की अध्यक्ष जस्टिस संगिता ढींगरा सहगल और न्यायिक सदस्य पिंकी ने बीमा कंपनी की अपील को सुनवाई के बाद रद्द कर दिया. कमीशन का कहना है कि जब मालिक ने ड्राइवर को काम पर रखा था, तब उसने लाइसेंस की पूरी जांच की थी और उसे वह असली लगा था. यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि हर मालिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से जाकर लाइसेंस चेक कराए.
कमिशन ने साफ शब्दों में कहा कि बीमा कंपनी यह साबित करने में पूरी तरह फेल रही कि रमेल दलाल को पहले से पता था कि ड्राइवर का लाइसेंस फर्जी है और उन्होंने जानबूझकर नियम तोड़ा है. सिर्फ यह कह देना काफी नहीं है कि लाइसेंस बाद में फर्जी पाया गया.
स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह रमेश दलाल को रिपेयरिंग के 5 लाख 89 हजार 427 रुपये, उस पर केस दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत सालाना ब्याज और मानसिक उत्पीड़न और मुकदमे के खर्च के रूप में 1 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा दे.
इस फैसले से साफ हो गया है कि ड्राइवर का लाइसेंस बाद में फर्जी निकलने भर से कार मालिक का इंश्योरेंस क्लेम अपने आप खत्म नहीं हो जाता. कंपनी को यह साबित करना होगा कि मालिक को इसकी जानकारी थी या उसने जानबूझकर पॉलिसी की शर्त तोडी थी.