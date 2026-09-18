/ड्राइवर का लाइसेंस निकला फर्जी, फिर भी कोर्ट ने बीमा कंपनी को दिया 5.89 लाख का झटका; कार मालिकों के लिए बड़ी जीत

रोड पर चलते हुए अगर एक्सीडेंट हो जाए, तोप जहां एक तरफ गंभीर चोटों और बुरी तरह डैमेज हुई कार का दर्द होता है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा सिरदर्द होता है बीमा का क्लेम लेना. कंपनियां अक्सर कोई मामूली सी गलती या बहाना ढूंढकर पल्ला झाड़ लेती हैं, और ऐसा ही एक बड़ा बहाना होता है ड्राइवर का फर्जी लाइसेंस. लेकिन अब दिल्ली स्टेट कंज्यूमर कमीशन के एक सख्त फैसले ने बीमा कंपनियों की इन चालों पर पानी फेर दिया है. कमीशन ने साफ कर दिया है कि सिर्फ ड्राइवर का लाइसेंस फर्जी निकलने भर से बीमा कंपनियां क्लेम से इंकार नहीं कर सकती हैं. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे कोर्ट ने कार मालिकों को बड़ी राहत दिलाई है.