कोरोना: दिल्ली में 10 हजार तो मुंबई में 15 हजार से ज्यादा नए केस; 24 घंटे में 11 लोगों की मौत

नई दिल्लीः पूरे देश में एक बार फिर कोरोना (Covid 19) के मामले तेजी से बढ़े हैं. स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के मामलों (Delhi Corona Update) में अचानक बढ़ोतरी हुई है. बीते 24 घंटे में दिल्ली में 10 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं. इस दौरान 8 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत (Delhi Corona Death) भी हुई है.

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में बीते 24 घंटे में 10,665 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं. राज्य में संक्रमण दर बढ़कर 11.88 फीसद पर पहुंच गई है. वहीं, आज आए कोरोना के नए मामलों के बाद दिल्ली में सक्रिय संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 23,307 हो गई है.

Delhi reports 10, 665 fresh cases and 8 deaths in the last 24 hours; active cases 23,307. The positivity rate rises to 11.88% pic.twitter.com/amM6qWyfuM

— ANI (@ANI) January 5, 2022