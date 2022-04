Delhi Covid 4th wave: डराने लगे कोरोना के आंकड़े, पिछले 15 दिन में 500% बढ़ा प्रसार

Delhi-NCR Corona Update: दिल्ली-एनसीआर में अपने करीबी सोशल नेटवर्क में किसी को कोविड होने की सूचना देने वाले लोगों की संख्या में पिछले 15 दिनों में 500 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. एक सर्वेक्षण में यह दावा किया गया है. दिल्ली और एनसीआर के कम से कम 19 प्रतिशत लोगों ने सर्वेक्षण में बताया कि उनके करीबी नेटवर्क के एक या एक से अधिक व्यक्ति पिछले 15 दिन में संक्रमण की चपेट में आए हैं.

यह सर्वेक्षण ‘लोकलसर्किल्स’ नामक कंपनी ने कराया है और इसमें सामने आया कि ‘कोविड नेटवर्क प्रिवलेंस’ पिछले 15 दिन में 500 प्रतिशत तक बढ़ा है. कंपनी ने बताया कि सर्वेक्षण में दिल्ली और एनसीआर के सभी जिलों के 11,743 लोगों से पूछताछ की गयी.

इसमें लोगों से पूछा गया,‘आपके करीबी सोशल नेटवर्क (परिवार,मित्र,पड़ोसी,सहकर्मी) में बच्चों समेत कितने लोग हैं, जिन्हें पिछले 15 दिन में कोविड हुआ है?’ उत्तर देने वालों में से करीब 70 प्रतिशत ने कहा, ‘पिछले 15 दिन में कोई भी नहीं’,11 प्रतिशत लोगों ने कहा ‘एक या दो’, आठ प्रतिशत लोगों ने कहा, ‘तीन से पांच’, वहीं 11प्रतिशत अन्य लोगों ने कहा ‘नहीं बता सकते.’

दो अप्रैल को भी कंपनी ने यही प्रश्न पूछे थे और पाया था कि केवल तीन प्रतिशत लोगों के करीबी नेटवर्क में कोई न कोई पिछले 15 दिन में संक्रमित हुआ है. गौरतलब है कि सर्वेक्षण के ये परिणाम ऐसे वक्त में सामने आए हैं, जब दिल्ली में भी संक्रमण के मामलों में तेजी आई है.

Delhi reports 517 fresh #COVID19 cases, 261 recoveries, and zero deaths in the last 24 hours.

Active cases 1518 pic.twitter.com/xkWt2x0OQL

— ANI (@ANI) April 17, 2022