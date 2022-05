Delhi Crime: पति की हत्या करवाने वाली पत्नी गिरफ्तार, लवर के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम

Executed Crime Together With The Lover: दिल्ली के दरियागंज इलाके में 17 मई की रात 48 साल के वर्कशॉप मालिक मोइनुद्दीन कुरैशी (Moinuddin Qureshi) की गोली मारकर हत्या करने की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. इस सनसनीखेज हत्याकांड की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी. दोनों ने 6 लाख रुपये सुपारी देकर गाजियाबाद (Ghaziabad) से भाड़े के हत्यारे को बुलाया. इसके बाद सुपारी किलर और महिला के प्रेमी ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया.

क्या-क्या हुआ बरामद?

रिश्तों का कत्ल करने वाली इस वारदात में मृतक की पत्नी समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनकी पहचान 40 साल की जीबा कुरैशी (Jiba Qureshi), 29 साल के शुएब (Shuaib) और सुपारी किलर 29 साल के विनीत गोस्वामी (Vineet Goswami) के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, दो कारतूस, सुपारी की रकम के तीन लाख और वारदात में इस्तेमाल की गई चोरी की बाइक बरामद की है. पत्नी हत्या के बाद लवर से शादी करना चाहती थी. दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी श्वेता चौहान (DCP Shweta Chauhan) ने बताया कि 17 मई की रात करीब 10 बजे कालीदास रोड, खालसा स्कूल के सामने अज्ञात बाइक सवारों ने वर्कशॉप मालिक मोइनुद्दीन कुरैशी की गोलियां मारकर हत्या कर दी.

100 लोगों से की पूछताछ

मोइनुद्दीन कुरैशी के छोटे भाई रुकनुद्दीन (Ruknuddin) के बयान पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की गई. लोकल पुलिस के अलावा डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ की टीम को लगाया गया. स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा (Shailendra Kumar Sharma), एएटीएस इंचार्ज एसआई संदीप गोदारा (Sandeep Godara) की टीम ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से जांच शुरू की. सीसीटीवी, सीडीआर और डंप डेटा की जांच की गई. टीम ने इस दौरान करीब 500 सीसीटीवी कैमरों को देखा. इसके अलावा पब्लिक के करीब 100 लोगों से पूछताछ की गई.

पुलिस को था शक

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मोइनुद्दीन की हत्या करने वाले बेहद प्रोफेशनल थे और उनका संबंध शायद यूपी (UP) से हैं. आरोपियों ने सफेद रंग की अपाचे बाइक पर सवार होकर वारदात को अंजाम दिया. बाइक दरियागंज इलाके में ही तारा होटल के पास लावारिस हालत में बरामद की गई. बाइक मेरठ के मेडिकल कॉलेज थाना एरिया से चोरी की गई थी. इस दौरान पुलिस ने मृतक की पत्नी के बयान लिए तो उस पर पुलिस को कुछ शक हुआ. उसके मोबाइल की सीडीआर (CDR) की जांच की गई तो पता चला कि वह लगातार किसी मेरठ (Meerut) के नंबर से संपर्क में थी.

दो साल पहले हुई थी शुएब से दोस्ती

पूछताछ करने पर मोइनुद्दीन की पत्नी टूट गई. जीबा ने बताया कि 25 साल पहले 15 साल की उम्र में उसकी शादी मोइनुद्दीन से कर दी गई थी. वर्कशॉप के अलावा मोइनुद्दीन का प्रॉपर्टी (Property) का कारोबार था. उसका ज्यादातर समय पतंगबाजी और शराब पीने में बीतता था. जीबा के दो बेटे और एक बेटी है. शराब पीकर मोइनुद्दीन जीबा को पीटता था. दो साल पहले फेसबुक (Facebook) के जरिए उसकी दोस्ती मेरठ के शुएब से हुई थी. शुएब के साथ मिलकर जीबा ने पति की हत्या (Murder) की साजिश रची.

