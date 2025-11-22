दिल्ली में दूसरी बड़ी वारदात से पहले पकड़ी गई ‘मौत की मंडी’! पाक-चीन-तुर्की का हथियार गठजोड़ ध्वस्त

Delhi News: दिल्ली के लाल किसे के पास हाल ही हुए बम धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं. ऐसे में अब एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है. राजधानी में बम विस्फोट की दहशत के बीच पुलिस ने एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश किया है जिसमें हथियार चीन और तुर्की में बन रहे थे, उनका नेटवर्क पाकिस्तान के जरिए भारत तक फैला हुआ था. इन हथियारों को सीधे दिल्ली-NCR के अपराधियों तक पहुंचाया जा रहा था. इस मामले में बंदूक वाला पूरा इंटरनेशनल नेटवर्क सक्रिय था. पुलिस की कार्रवाई के बाद अब भारत में हथियारों की सप्लाई चेन और ISI कनेक्शन की जांच तेज हो गई है.

दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है. हैरान करने वाली बात यह है कि ये हथियार पाकिस्तान के रास्ते भारत भेजे जा रहे थे और सिंडिकेट का सीधा लिंक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ा मिला है.

दिल्ली पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है. अजय, मनदीप, दलविंदर, रोहन के पास से चीन और तुर्की में बने 10 अत्याधुनिक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई है. बरामद पिस्टल्स में तुर्की में बनी PX-5.7 और चीन में बनी PX-3 शामिल हैं. ये पिस्टल बहुत ही खतरनाक हैं, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर स्पेशल फोर्स में होता है.

पुलिस की टीम यह पता लगाने में जुटी हुई है कि इस गिरोह के मेंबरों ने अब तक देश में कितने हथियार बेचे हैं और किन-किन गैंगों को मुख्य रूप से बंदूक की सप्लाई करते थे. सुरक्षा एजेंसियां मोबाइल डेटा, बैंक ट्रांजेक्शन और सोशल मीडिया की सहायता से गिरोह से जुड़े और लोगों की तलाश में जुटी हुई है.

इस तरह दिल्ली पहुंचता था हथियार

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार तुर्की और चीन में बनने वाली इन बंदूकों को भारत भेजने का काम आईएसआई की तरफ से किया जा रहा था. यह भी पता चला है कि हथियारों को पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते दिल्ली भेजा जाता था. तस्करी से जुड़े गुर्गे ड्रोन के जरिए पंजाब में सीमा पार गिराते थे. यहां से इन पिस्टल को दिल्ली भेजा जाता था. पिस्टल की सप्लाई दिल्ली और आसपास के इलाकों में अपराधियों को होनी थी.

10 नंवबर को हुआ था बड़ा बम धमाका

लाल किले के पास हुए बम धमाके के बाद से दिल्ली में वैसे ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है. 10 नवंबर को लाल किले के पास एक Hyundai i20 कार में हुए आत्मघाती धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे. धमाका करने वाले का नाम उमर उन नबी बताया गया है.

इस धमाके से कुछ घंटे पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठनों Jaish-e-Mohammed और Ansar Ghazwat-ul-Hind से जुड़े एक बड़े अंतरराज्यीय और ट्रांसनेशनल व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया था. पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क से 2,900 किलो विस्फोटक सामग्री भी जब्त की थी जो माना जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई.

