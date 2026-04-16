Delhi-Dehradun Expressway पर कितने एंट्री-एग्जिट पॉइंट, क्या है टोल; पहुंचने में कितना लगेगा टाइम? जानें हर सवाल का जवाब

Delhi-Dehradun Expressway: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस खुल चुका है. दावा है कि दिल्ली के अक्षरधाम से आप गाड़ी लेकर चढ़ेंगे तो ढाई घंटे में 213 किलोमीटर का सफर तय कर देहरादून की वादियों में होंगे. 14 अप्रैल, 2026 को पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया, जिससे यह जनता के लिए खुल चुका है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक्सप्रेस पर आप कहां-कहां से चढ़ सकते हैं? कितना टोल लगेगा? क्या 213 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर पेट्रोल पंप, रेस्तरां, रेस्ट एरिया हैं या नहीं? चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं.

पहले दिल्ली से देहरादून के बीच दूरी को तय करने में 6 घंटे का वक्त लगता था. लेकिन अब ढाई से 3 घंटे में आप देहरादून पहुंच सकते हैं. बाकी जानकारी हम आपको देंगे. लेकिन पहले इसका रूट समझिए. दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे लोनी, खेकड़ा (बागपत), बड़ौत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गणेशपुर और आशारोड़ी तक जाता है.

क्या हैं एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स

अक्षरधाम (दिल्ली)- स्टार्टिंग पॉइंट Add Zee News as a Preferred Source

लोनी

खेकड़ा (बागपत)

लोहड्डा

करौंदा महाजन

ख्यावड़ी

सहारनपुर

गणेशपुर

आशारोड़ी

देहरादून - एंड पॉइंट

कहां से कितना लगेगा वक्त?

दिल्ली के अक्षरधाम से 2.5 घंटे

गाजियाबाद से 2 घंटा 15 मिनट

नोएडा से 2 घंटा 45 मिनट

गुरुग्राम से 3.4 से 4 घंटे

फरीदाबाद से 3.5 घंटे

अब कितना लगेगा टोल?

टोल प्लाजा फिलहाल ऑपरेशनल नहीं हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली से देहरादून तक जाने के लिए आपको एक तरफ से 670 रुपये चुकाने होंगे.

जबकि 1000 रुपये में आपकी राउंड ट्रिप (24 घंटे के भीतर) हो जाएगी. हालांकि यह आधिकारिक दरें नहीं हैं.

6 लेन वाले इस एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे में एशिया का सबसे लंबा (12 किमी) वाइल्डलाइफ कॉरिडोर भी है, जो राजाजी नेशनल पार्क से होकर गुजरता है.

जानवरों की सुरक्षा के लिए, इस प्रोजेक्ट में ये चीजें शामिल हैं:

हाथियों के लिए दो बड़े अंडरपास, जिनमें से हर एक लगभग 200 मीटर लंबा है.

दूसरे जंगली जानवरों के लिए छह और क्रॉसिंग.

परेशानी को कम करने के लिए साउंड बैरियर और कंट्रोल की गई लाइटिंग.

ऊंचा डिजाइन और दूर-दूर लगे खंभों की वजह से हाथियों के झुंड और दूसरे जानवर बिना ट्रैफिक के संपर्क में आए सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकते हैं.

एक्सप्रेसवे की खासियतें