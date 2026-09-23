/दिल्ली में 2 लाख की नकली रेबीज वैक्सीन का भंडाफोड़, 481 यूनिट जब्त; कानपुर से जुड़े तार

Fake Rabies Vaccine Racket : दिल्ली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली रेबीज वैक्सीन केस गंदे कारोबार का पर्दाफाश किया है. यहां दिल्ली ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने भागीरथ पैलेस स्थित एक फर्म पर छापेमारी कर करीब 2 लाख रुपये कीमत की नकली रेबीज वैक्सीन की 481 यूनिट जब्त की और 120 वायल सैंपल लिए.
बताया जा रहा है कि जान से खिलवाड़ करने वाले इस बड़े नकली दवा के रैकेट का तार उत्तर प्रदेश के कानपुर से जुड़े हैं. इसके बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है.
दिल्ली ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने भागीरथ पैलेस में 3 जगहों पर तलाशी अभियान के दौरान एक जगह और एक गोदाम से रेबीज वैक्सीन, ह्यूमन IP (प्यूरीफाइड वेरो सेल रेबीज वैक्सीन) - (अभयराब) की 481 नकली यूनिट्स बरामद कीं. इसका ओरिजिनल मैनुफैक्चरर तेलंगाना का M/S ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है. कंपनी ने बताया कि उसने बरामद वैक्सीन का बैच जारी नहीं किया था और वह पूरी तरह से नकली था.
मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा,' नकली दवाएं बेचने वालों के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है. रेबीज एक गंभीर और कई मामलों में जानलेवा बीमारी है. ऐसे में वैक्सीन की क्वालिटी से कोई समझौता मंजूर नहीं है. हमने दिल्ली के बाहर के सप्लायर समेत इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.' मंत्री के ऑफिस के एक बयान के मुताबिक, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने भागीरथ पैलेस में 3 जगहों पर तलाशी ली और रेबीज वैक्सीन की 481 यूनिट बरामद कीं. बयान में कहा गया है कि तेलंगाना में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने पुष्टि की है कि यह बैच नकली था और कंपनी ने इसे जारी नहीं किया था.
दिल्ली पुलिस की सूचना पर उत्तर प्रदेश में भी एक्शन लिया गया. यहां कानपुर की एक कंपनी ने दिल्ली में नकली वैक्सीन भेजने की बात कबूली. जांच के दौरान भागीरथ पैलेस की फर्म ने बताया कि उसने कानपुर की एक एजेंसी से नकली वैक्सीन खरीदी थी. इस अहम सुराग के आधार पर दिल्ली ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने तुरंत उत्तर प्रदेश ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ यह जानकारी शेयर की, जिसके बाद यूपी की टीम ने कानपुर में 2 जगहों पर छापेमारी की. यहां एजेंसी ने दिल्ली में नकली वैक्सीन सप्लाई करने की बात कबूल की.