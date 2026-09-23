/दिल्ली में 2 लाख की नकली रेबीज वैक्सीन का भंडाफोड़, 481 यूनिट जब्त; कानपुर से जुड़े तार

मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा,' नकली दवाएं बेचने वालों के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है. रेबीज एक गंभीर और कई मामलों में जानलेवा बीमारी है. ऐसे में वैक्सीन की क्वालिटी से कोई समझौता मंजूर नहीं है. हमने दिल्ली के बाहर के सप्लायर समेत इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.' मंत्री के ऑफिस के एक बयान के मुताबिक, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने भागीरथ पैलेस में 3 जगहों पर तलाशी ली और रेबीज वैक्सीन की 481 यूनिट बरामद कीं. बयान में कहा गया है कि तेलंगाना में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने पुष्टि की है कि यह बैच नकली था और कंपनी ने इसे जारी नहीं किया था.