Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /दिल्ली में 2 लाख की नकली रेबीज वैक्सीन का भंडाफोड़, 481 यूनिट जब्त; कानपुर से जुड़े तार

दिल्ली में 2 लाख की नकली रेबीज वैक्सीन का भंडाफोड़, 481 यूनिट जब्त; कानपुर से जुड़े तार

Fake Drug Racket Busted: दिल्ली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली रेबीज वैक्सीन के रैकेट का पर्दाफाश किया है. यहां लगभग 2 लाख की नकली वैक्सीन बरामद की गई. इस रैकेट के तार उत्तर प्रदेश के कानपुर से जुड़े पाए गए.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 23, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 01:31 PM IST
दिल्ली में 2 लाख की नकली रेबीज वैक्सीन का भंडाफोड़, 481 यूनिट जब्त; कानपुर से जुड़े तार

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, 28 साल बाद एशियन गेम्स में भारत को मिला वेटलिफ्टिंग मेडल
2
3
4
5