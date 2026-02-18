Advertisement
trendingNow13113868
Hindi Newsदेशसाहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी नाबालिग का क्या होगा भविष्य? वकील ने जताई अनहोनी की आशंका

साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी नाबालिग का क्या होगा भविष्य? वकील ने जताई अनहोनी की आशंका

delhi dwarka accident case: दिल्ली के द्वारका हादसे में आरोपी नाबालिग छात्र अक्षत्र सिंह पर वकील ने कहा कि वह भारी मानसिक दबाव और धमकी भरे कॉल के कारण बोर्ड परीक्षा पर ध्यान नहीं लगा पा रहा है. हादसे में जान गंवाने वाले साहिल धनेशरा की मां ने इसे लापरवाही नहीं बल्कि अपराध बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 18, 2026, 12:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी नाबालिग का क्या होगा भविष्य? वकील ने जताई अनहोनी की आशंका

delhi dwarka accident case: दिल्ली के द्वारका इलाके में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद आरोपी बनाए गए नाबालिग छात्र अक्षत्र सिंह को लेकर उसके वकील ने बड़ा बयान दिया है. वकील के मुताबिक यह छात्र इस समय गहरे मानसिक दबाव में है और बोर्ड परीक्षा पर ध्यान नहीं लगा पा रहा है. यह हादसा तीन फरवरी को द्वारका के सेक्टर ग्यारह इलाके में लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के पास हुआ था. इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल चला रहे साहिल धनेशरा की मौके पर ही मौत हो गई थी. आरोपी छात्र की एसयूवी पहले बाइक से टकराई और फिर पास में खड़ी कार से जा भिड़ी. इस हादसे में एक टैक्सी चालक भी घायल हुआ था.

कई पुरस्कार जीत चुका है आरोपी
हादसे के अगले दिन आरोपी नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया. वहां से उसे सुधार गृह भेज दिया गया था. बाद में दस फरवरी को उसे अंतरिम जमानत दी गई ताकि वह कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षा में बैठ सके. आरोपी छात्र के वकील लाल सिंह ठाकुर ने बताया कि बच्चा इस पूरे मामले से मानसिक रूप से टूट चुका है. लगातार मीडिया चर्चा और लोगों की प्रतिक्रियाओं ने उसकी हालत और खराब कर दी है. वकील के अनुसार वह पढ़ाई में पहले बहुत अच्छा था और कई पुरस्कार भी जीत चुका है. लेकिन अब वह किताब खोलकर भी ध्यान नहीं लगा पा रहा है.

वकील ने बताया कि हादसे के बाद से परिवार को लगातार फोन कॉल आ रहे हैं. इनमें गाली गलौज और धमकियां भी शामिल हैं. परिवार को अब तक करीब चौदह सौ से ज्यादा कॉल मिल चुके हैं. इस वजह से पूरा परिवार डरा हुआ है. वकील ने कहा कि बच्चे पर इतना दबाव बन चुका है कि उन्हें डर है कहीं वह खुद को नुकसान न पहुंचा ले. उन्होंने यह भी कहा कि हादसे के समय आरोपी छात्र मौके से भागा नहीं था. वह वहीं रुका रहा और पुलिस के आने तक मौजूद रहा. वकील का कहना है कि यह उसके जिम्मेदार व्यवहार को दिखाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बिना लाइसेंस के चला रहा था गाड़ी 
दूसरी तरफ मृतक साहिल धनैश्रा की मां ने इस हादसे को गंभीर लापरवाही बताया है. उन्होंने कहा कि उनका बेटा अपने काम की जगह से सिर्फ दस मिनट की दूरी पर था. लेकिन उसे मदद समय पर नहीं मिल पाई. उनका आरोप है कि आरोपी छात्र बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहा था. उन्होंने यह भी कहा कि पहले से उसके खिलाफ तेज रफ्तार के कई चालान थे. इसके बावजूद परिवार ने उसे गाड़ी चलाने से नहीं रोका. मृतक की मां ने साफ कहा कि यह केवल दुर्घटना नहीं बल्कि आपराधिक लापरवाही है. उन्होंने आरोपी और उसके परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हादसे की गंभीरता सामने आई है. रिपोर्ट के अनुसार साहिल के सिर की हड्डी टूट गई थी. कई पसलियां भी टूट चुकी थीं. कोहनी में भी गंभीर फ्रैक्चर पाया गया. टक्कर इतनी तेज थी कि शरीर को संभलने का कोई मौका नहीं मिला. पुलिस मामले की जांच कर रही है. वहीं आरोपी छात्र परीक्षा और मानसिक दबाव के बीच फंसा हुआ है. एक तरफ एक परिवार अपने बेटे को खो चुका है. दूसरी तरफ एक नाबालिग छात्र का भविष्य भी इस मामले से गहरे तौर पर जुड़ गया है. दोनों ही परिवार इस समय भारी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:  बीएनपी की शानदार जीत से दक्षिण एशिया की भू-राजनीति कैसे बदल सकती है? भारत-चीन-पाक के लिए बांग्लादेश का क्या महत्व है?

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

dwarka accident case

Trending news

साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
dwarka accident case
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
6.5 में से 3.5% के मार्जिन का है कुल 'खेला', BJP के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
Bengal Elections 2026
6.5 में से 3.5% के मार्जिन का है कुल 'खेला', BJP के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
Rahul Gandhi
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
Rajya Sabha elections
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
Supreme Court
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
Shahpur Kandi Dam project
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
manipur board exam 2026
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?
Assam news
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?
हाफ पैंट में पहले लगाई दौड़, फिर देर रात मुंबई स्टेशन क्यों गए फ्रांस के राष्ट्रपति?
hindi mumbai news
हाफ पैंट में पहले लगाई दौड़, फिर देर रात मुंबई स्टेशन क्यों गए फ्रांस के राष्ट्रपति?
नौकरी और शिक्षा से खत्म हुआ मुस्लिमों का आरक्षण, महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किया आदेश
muslim quota
नौकरी और शिक्षा से खत्म हुआ मुस्लिमों का आरक्षण, महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किया आदेश