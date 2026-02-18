साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी नाबालिग का क्या होगा भविष्य? वकील ने जताई अनहोनी की आशंका

delhi dwarka accident case: दिल्ली के द्वारका हादसे में आरोपी नाबालिग छात्र अक्षत्र सिंह पर वकील ने कहा कि वह भारी मानसिक दबाव और धमकी भरे कॉल के कारण बोर्ड परीक्षा पर ध्यान नहीं लगा पा रहा है. हादसे में जान गंवाने वाले साहिल धनेशरा की मां ने इसे लापरवाही नहीं बल्कि अपराध बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है.
delhi dwarka accident case: दिल्ली के द्वारका इलाके में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद आरोपी बनाए गए नाबालिग छात्र अक्षत्र सिंह को लेकर उसके वकील ने बड़ा बयान दिया है. वकील के मुताबिक यह छात्र इस समय गहरे मानसिक दबाव में है और बोर्ड परीक्षा पर ध्यान नहीं लगा पा रहा है. यह हादसा तीन फरवरी को द्वारका के सेक्टर ग्यारह इलाके में लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के पास हुआ था. इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल चला रहे साहिल धनेशरा की मौके पर ही मौत हो गई थी. आरोपी छात्र की एसयूवी पहले बाइक से टकराई और फिर पास में खड़ी कार से जा भिड़ी. इस हादसे में एक टैक्सी चालक भी घायल हुआ था.
कई पुरस्कार जीत चुका है आरोपी
हादसे के अगले दिन आरोपी नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया. वहां से उसे सुधार गृह भेज दिया गया था. बाद में दस फरवरी को उसे अंतरिम जमानत दी गई ताकि वह कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षा में बैठ सके. आरोपी छात्र के वकील लाल सिंह ठाकुर ने बताया कि बच्चा इस पूरे मामले से मानसिक रूप से टूट चुका है. लगातार मीडिया चर्चा और लोगों की प्रतिक्रियाओं ने उसकी हालत और खराब कर दी है. वकील के अनुसार वह पढ़ाई में पहले बहुत अच्छा था और कई पुरस्कार भी जीत चुका है. लेकिन अब वह किताब खोलकर भी ध्यान नहीं लगा पा रहा है.
वकील ने बताया कि हादसे के बाद से परिवार को लगातार फोन कॉल आ रहे हैं. इनमें गाली गलौज और धमकियां भी शामिल हैं. परिवार को अब तक करीब चौदह सौ से ज्यादा कॉल मिल चुके हैं. इस वजह से पूरा परिवार डरा हुआ है. वकील ने कहा कि बच्चे पर इतना दबाव बन चुका है कि उन्हें डर है कहीं वह खुद को नुकसान न पहुंचा ले. उन्होंने यह भी कहा कि हादसे के समय आरोपी छात्र मौके से भागा नहीं था. वह वहीं रुका रहा और पुलिस के आने तक मौजूद रहा. वकील का कहना है कि यह उसके जिम्मेदार व्यवहार को दिखाता है.
बिना लाइसेंस के चला रहा था गाड़ी
दूसरी तरफ मृतक साहिल धनैश्रा की मां ने इस हादसे को गंभीर लापरवाही बताया है. उन्होंने कहा कि उनका बेटा अपने काम की जगह से सिर्फ दस मिनट की दूरी पर था. लेकिन उसे मदद समय पर नहीं मिल पाई. उनका आरोप है कि आरोपी छात्र बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहा था. उन्होंने यह भी कहा कि पहले से उसके खिलाफ तेज रफ्तार के कई चालान थे. इसके बावजूद परिवार ने उसे गाड़ी चलाने से नहीं रोका. मृतक की मां ने साफ कहा कि यह केवल दुर्घटना नहीं बल्कि आपराधिक लापरवाही है. उन्होंने आरोपी और उसके परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हादसे की गंभीरता सामने आई है. रिपोर्ट के अनुसार साहिल के सिर की हड्डी टूट गई थी. कई पसलियां भी टूट चुकी थीं. कोहनी में भी गंभीर फ्रैक्चर पाया गया. टक्कर इतनी तेज थी कि शरीर को संभलने का कोई मौका नहीं मिला. पुलिस मामले की जांच कर रही है. वहीं आरोपी छात्र परीक्षा और मानसिक दबाव के बीच फंसा हुआ है. एक तरफ एक परिवार अपने बेटे को खो चुका है. दूसरी तरफ एक नाबालिग छात्र का भविष्य भी इस मामले से गहरे तौर पर जुड़ गया है. दोनों ही परिवार इस समय भारी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं.
