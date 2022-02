इस 20 साल की छात्रा ने बनाया कमाल का AI मॉडल, इशारे समझकर देता है रिएक्शन

नई दिल्लीः दुनिया में हर तरह के लोग रहते हैं.वहीं, दुनिया में होने वाली हर घटनाओं को देखने, सुनने या उसके बारे में बात करने की ललक सभी में होती है. कुछ लोग बोल या सुन नहीं सकते. ऐसे में इनके लिए जीवन में मुश्किलों का सामना करना कठिन होता है. हालांकि, बाजार में इन लोगों के लिए कई तरह उपकरण मौजूद हैं, जिससे काफी सहूलियत मिलती है. ऐसे ही लोगों के बारे में जब दिल्ली की रहने वाली इंजीनियरिंग की स्टूडेंट प्रियांजलि गुप्ता ने सोचा, तो एक AI आधारित मॉडल बना दिया.

तमिलनाडु से कर रही हैं पढ़ाई

20 वर्षीय प्रियांजलि तमिलनाडु के वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं. उनकी मम्मी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और पिता स्पाइस जेट में कार्यरत हैं. उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित एक ऐसा मॉडल बनाया है, जो इशारों को समझ लेता है.

एलेक्सा को देखकर आया विचार

प्रियांजलि बताती हैं कि एक दिन मेरा ध्यान एलेक्सा पर गया तो सोचा कि यह डिवाइस बोलने पर कमांड लेती है, लेकिन जो लोग बोल या सुन नहीं सकते, उनके लिए तो इसका कोई फायदा नहीं है. यहीं से AI मॉडल बनाने का आइडिया आया और इस पर काम शुरू कर दिया.

खुद ही किया रिसर्च

प्रियांजलि ने फरवरी 2021 से इस आइडिया पर काम करना शुरू किया. इसके लिए इंटरनेट से काफी मदद मिली. वह बताती हैं कि इसके लिए सारी रिसर्च और मेहनत खुद ही की. कई रातों को जागकर मॉडल पर काम किया, तब जाकर ये तैयार हुआ.

6 साइन समझ लेता है मॉडल

सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म Github पर अपनी एक पोस्ट में प्रियांजलि ने लिखा है कि इस AI मॉडल से जुड़ा डाटासेट मैन्युअली बनाया गया है. इसे Tensorflow Object detection API की मदद से तैयार किया गया है. इसमें वेबकैम के जरिए AI मॉडल साइन लैंग्वेज (ASL) की इमेज कलेक्ट करके उन पर प्रतिक्रिया लेता है. यह मॉडल 6 साइन समझ सकता है, जिनमें HELLO, I Love You, Thank You, Please, Yes, No आदि साइन शामिल हैं.

आने वाले समय के लिए नई उम्मीद

जानकार बताते हैं कि साइन लैंग्वेज समझने वाला डीप लर्निंग मॉडल बनाना जटिल काम है. प्रियांजलि ने प्री-फाइनल ईयर में ही ऐसा काम कर दिया है, जो आने वाले समय में एक नई उम्मीद दे सकता है.

बनाया जा सकता है और बेहतर

प्रियांजलि का कहना है कि अभी यह प्रोजेक्ट शुरुआती दौर में है. इसे बेहतर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म और गाइडेंस की जरूरत है. सपोर्ट मिलने के बाद इस मॉडल को इस तरह से तैयार किया जा सकता है, जो मूक बधिर लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है.

लाइव टीवी